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    Netgsm: İlk defa bir operatör BTK kararına uymuyor

    Türkiye’nin dördüncü operatörü Netgsm etrafında dönen kriz devam ediyor. Firma, yaptığı yeni açıklamada hizmet aldıklarını operatörün BTK’nın Kurul Kararı’na açıkça uymadığını ifade etti.
    Netgsm: İlk defa bir operatör BTK kararına uymuyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin ilk mobil sanal şebeke operatörü (MVNO) olan Netgsm tarafından yaşanan kriz devam ediyor. 2023 yılında ön talep toplamaya başlayan ve kısa sürede 100 binin üzerinde aboneye ulaşan Netgsm, hizmet aldığı operatör ile yaşadığı sorunlar nedeniyle tariflerine ciddi oranda zam yapmak zorunda kalmıştı. Firma yaptığı yeni açıklamada ise  hizmet alınan operatörün BTK’nın Kurul Kararı’na açıkça uymadığını ifade etti.

    “Bir operatör ilk defa BTK kararına uymuyor”

    Netgsm, yaptığı açıklamada BTK’nın 25.10.2024 tarihli 2024/UK-ETD/412 sayılı Kurul Kararı’nın ilgili operatör tarafından uygulanmasını beklediklerini, ilgili operatörün Kurul Kararı'nı açıkça uygulamadığını belirtiyor:

    “BTK’nın 25.10.2024 tarihli 2024/UK-ETD/412 sayılı Kurul Kararı’nın ilgili operatör tarafından uygulanmasını halen beklemekteyiz. Haberleşme erişim sözleşmeleri, tamamen düzenleyici ve denetleyici kurum olan BTK'nın onayına ve gerektiğinde düzenlemesine tabidir. Türkiye’de bir operatör ilk defa BTK'nın Kurul Kararı'nı açıkça uygulamamaktadır.”

    Netgsm, Turkcell’in baz istasyonlarını kullanıyor

    Bilindiği üzere Netgsm, bir MVNO olarak kendi baz istasyonlarına sahip değil. Yurtdışında yaygın olan MVNO uygulamasının Türkiye’deki tek örneği olan Netgsm, Turkcell’in baz istasyonlarını kullanıyor. Ancak baz istasyonları haricindeki diğer altyapı bileşenleri ise tamamıyla firmanın elinde bulunuyor.

    Netgsm, Turkcell ile 11 yıl süren sözleşme sürecinden ve 4 yıllık altyapı-teknik entegrasyon yatırımın ardından 6 ay gibi kısa bir sürede 100.000 aboneye ulaştıklarını belirtiyor. Netgsm, hızlı büyümenin sonrasında ilgili operatörün, baz istasyonu hizmetine ilişkin BTK’nın belirlediği fiyatı fahiş şekilde artırma talebinde bulunduğunun altını çiziyor. Firma yaptığı açıklamada şu ifadelere yer veriyor: “BTK gözetiminde gerçekleştirilen farklı uzlaştırma süreçleri sonucunda üç ayrı Kurul Kararı verilmiştir. Netgsm’in mevcut ve yeni abonelerine baz istasyonu erişim hizmeti verilmeye devam edilmesine yönelik 25.10.2024 tarih ve 2024/UK-ETD/412 sayılı Kurul Kararı ve ücret artışına ilişkin kararlar ile süreç sonuçlandırılmıştır. Söz konusu Kurul Kararları yalnızca muhataplara tebliğ edilmiştir.”

    Netgsm, daha önceki açıklamasında Kurul Kararı'na rağmen 5 Kasım 2024 tarihinden sonra Netgsm'e abone olanların baz istasyonuna erişiminin engellendiğini duyurmuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    ford connect kronik sorunları ceng ne demek 4 kenarı farklı m2 hesaplama kasa çalışıyor ekrana görüntü gelmiyor nereye dokunsam elektrik çarpıyor ne yapmalıyım

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