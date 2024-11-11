Netgsm: İlk defa bir operatör BTK kararına uymuyor

- “Bir operatör ilk defa BTK kararına uymuyor”
- Netgsm, Turkcell’in baz istasyonlarını kullanıyor
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“Bir operatör ilk defa BTK kararına uymuyor”
Netgsm, yaptığı açıklamada BTK’nın 25.10.2024 tarihli 2024/UK-ETD/412 sayılı Kurul Kararı’nın ilgili operatör tarafından uygulanmasını beklediklerini, ilgili operatörün Kurul Kararı'nı açıkça uygulamadığını belirtiyor:
“BTK’nın 25.10.2024 tarihli 2024/UK-ETD/412 sayılı Kurul Kararı’nın ilgili operatör tarafından uygulanmasını halen beklemekteyiz. Haberleşme erişim sözleşmeleri, tamamen düzenleyici ve denetleyici kurum olan BTK'nın onayına ve gerektiğinde düzenlemesine tabidir. Türkiye’de bir operatör ilk defa BTK'nın Kurul Kararı'nı açıkça uygulamamaktadır.”
Netgsm, Turkcell’in baz istasyonlarını kullanıyor
Bilindiği üzere Netgsm, bir MVNO olarak kendi baz istasyonlarına sahip değil. Yurtdışında yaygın olan MVNO uygulamasının Türkiye’deki tek örneği olan Netgsm, Turkcell’in baz istasyonlarını kullanıyor. Ancak baz istasyonları haricindeki diğer altyapı bileşenleri ise tamamıyla firmanın elinde bulunuyor.
Netgsm, Turkcell ile 11 yıl süren sözleşme sürecinden ve 4 yıllık altyapı-teknik entegrasyon yatırımın ardından 6 ay gibi kısa bir sürede 100.000 aboneye ulaştıklarını belirtiyor. Netgsm, hızlı büyümenin sonrasında ilgili operatörün, baz istasyonu hizmetine ilişkin BTK’nın belirlediği fiyatı fahiş şekilde artırma talebinde bulunduğunun altını çiziyor. Firma yaptığı açıklamada şu ifadelere yer veriyor: “BTK gözetiminde gerçekleştirilen farklı uzlaştırma süreçleri sonucunda üç ayrı Kurul Kararı verilmiştir. Netgsm’in mevcut ve yeni abonelerine baz istasyonu erişim hizmeti verilmeye devam edilmesine yönelik 25.10.2024 tarih ve 2024/UK-ETD/412 sayılı Kurul Kararı ve ücret artışına ilişkin kararlar ile süreç sonuçlandırılmıştır. Söz konusu Kurul Kararları yalnızca muhataplara tebliğ edilmiştir.”
Netgsm, daha önceki açıklamasında Kurul Kararı'na rağmen 5 Kasım 2024 tarihinden sonra Netgsm'e abone olanların baz istasyonuna erişiminin engellendiğini duyurmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
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