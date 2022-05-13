NetGSM ön talep almaya başladı

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Turkcell altyapısında Türkiye’nin ilk Full MVNO (Sanal Mobil Şebeke Operatörü) olarak yola çıkan NetGSM ön talep başvurularını alma başladı. Normalde geçtiğimiz Mart ayında hizmet vermesi planlanan NetGSM önümüzdeki haftalarda M2M abonelerine hizmet verecek. Bireysel müşterilerin biraz daha beklemesi gekerecek.

NetGSM’in web sitesinde yayınlanan duyuruda ilk 50 bin kurumsal abone için M2M data hizmeti verileceği duyuruldu. Bireysel abonelik çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

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Kurumsal aboneler M2M data hattı alarak araç takip cihazı, pos cihazı, akıllı tarım, akıllı ev gibi cihazlarını internete bağlayabilecek. M2M data tarifesi aylık 9 TL olarak ücretlendirilecek. Bireysel tarifelerin ücreti açıklanmadı.

0510 22X XXXX numaralarını kullanacak

NetGSM, Türk Telekom çatısı altında hizmet veren BİMcell, Pttcell, GS Mobile, Fenercell gibi operatörlerden farklı olarak, Turkcell’in baz istasyonlarını kullanıyor. Full MVNO yapıya sahip NetGSM, 0510 22X XXXX numaraları üzerinden hizmet verecek.

NetGSM abonesi olmak isterseniz web sitesindeki ön talep formunu kullanarak ilk abonelerden birisi olabilirsiniz.

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