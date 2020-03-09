New York'taki enerji santralinde fazlalık enerjiyle Bitcoin madenciliği yapılıyor

Doğalgaz kullanarak elektrik üretimi yapan santrallerde, talep düştüğünde elektrik şebekeye verilmeye devam edilemediğinden boşa gidiyor. Bu duruma çözüm bulmak için Dresden, New York’ta bir enerji santrali, fazlalık elektrikle Bitcoin madenciliği yapmaya başladı. Greenidge Generation, santralin sahibi firma yaptığı açıklamada fazlalık enerjiyi harcamak üzere kurulan 7 bin madencilik sistemi günde 5,5 BTC’ye kadar üretim yapabiliyor. Bu miktar, şu anki verilere göre yaklaşık 268 bin Türk Lirası yapıyor.

Atlas Holdings ile madencilik konusunda partnerlik kuran enerji santrali, buradan elde ettiği kazancı hem santral için hem de toplum için bir fayda olarak gösteriyor. Teoride santralin gelir elde etmesiyle birlikte daha fazla istihdam alanı açılır ve vergi ödemesi artarken ekolojik açıdan ise fazlalık enerji çöpe girmek yerine geleceğin para birimi olacağı düşünülen kripto paraları destekliyor.

Ayrıca Bkz. "Bitcoin sert düştü piyasa allak bullak oldu"

Kripto para madenciliği, doğalgaz santralleri için uygun bir fazlalık enerjiyi kullanma yöntemi olsa da aynı durum popülerleşen yenilenebilir enerji santralleri için geçerli değil. Örneğin güneş enerjisi santrallerinde, şebekenin ihtiyacından fazlası üretildiğinde bunun depolanması, güneş ortadan kaybolduğunda kullanıma izin vererek fosil yakıt tüketimini azaltabilir. Böyle bir seçenek varken bu enerjiyle kripto madencilik yapmak pek de mantıklı değil.

https://news.bitcoin.com/natural-gas-bitcoin-mining-operation/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.