New York’tan kişisel tamir hakkı için büyük hamle: firmalar kişisel tamiri kolaylaştırmak zorunda kalacak

Son yıllarda kullanıcıların kişisel tamir hakkını araması teknoloji dünyasında ciddi bir akım oldu. MKBHD, Dave2D ve Linus Tech Tips gibi büyük kanalların da değindiği bu konu, firmaları hareket geçirmeye başladı. Google, Samsung ve Valve, iFixIt ile programlarını duyurmuş durumda, Apple ise iPhone onarım programını başlatmış durumda. Ancak New York Eyaleti, durumu ciddiye almış durumda ve kişisel tamir hakkını zorunlu yapmak istiyor.
Firmalar, tamirleri kolaylaştırmak için parça, araç ve kılavuz sunmak zorunda kalacak
New York Eyaleti, senatoya sunduğu Digital Fair Repair Act (DFRA) ile kişisel tamir hakkını yasallaştırmak için adım atmış ilk ABD Eyaleti oldu. Vice’a göre New York Senatosu DFRA’yı 59-4 oy sonucu ile kabul etmiş durumda. DFRA, şimdi son onay için New York Valisine gidecek. Eğer kabul edilirse, yeni yasa ile elektronik üreticileri, cihazlarının tamirini kolaylaştırmak için parça satmaz zorunda kalacak. Ayrıca firmalar, tamiri iyice kolaylaştırmak için araç ve kılavuz sunmak zorunda da kalacak.
Yasa, tamir için sunulacak ekipman ve parçaların adil ve makul şartlarda sunulmasını da sağlayacak ancak bunun şimdilik gerçek hayattakini tahmin etmemiz zor. New York’un kişisel tamir hakkını yasalaştırması ile daha çok ABD Eyaleti de takip edecektir. Küresel anlamda kişisel tamir hakkının sağlanması artık daha kolay gözüküyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.