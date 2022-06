New York’tan kişisel tamir hakkı için büyük hamle: firmalar kişisel tamiri kolaylaştırmak zorunda kalacak

Tam Boyutta Gör

Son yıllarda kullanıcıların kişisel tamir hakkını araması teknoloji dünyasında ciddi bir akım oldu. MKBHD, Dave2D ve Linus Tech Tips gibi büyük kanalların da değindiği bu konu, firmaları hareket geçirmeye başladı. Google, Samsung ve Valve, iFixIt ile programlarını duyurmuş durumda, Apple ise iPhone onarım programını başlatmış durumda. Ancak New York Eyaleti, durumu ciddiye almış durumda ve kişisel tamir hakkını zorunlu yapmak istiyor.

Firmalar, tamirleri kolaylaştırmak için parça, araç ve kılavuz sunmak zorunda kalacak

New York Eyaleti, senatoya sunduğu Digital Fair Repair Act (DFRA) ile kişisel tamir hakkını yasallaştırmak için adım atmış ilk ABD Eyaleti oldu. Vice’a göre New York Senatosu DFRA’yı 59-4 oy sonucu ile kabul etmiş durumda. DFRA, şimdi son onay için New York Valisine gidecek. Eğer kabul edilirse, yeni yasa ile elektronik üreticileri, cihazlarının tamirini kolaylaştırmak için parça satmaz zorunda kalacak. Ayrıca firmalar, tamiri iyice kolaylaştırmak için araç ve kılavuz sunmak zorunda da kalacak.

Yasa, tamir için sunulacak ekipman ve parçaların adil ve makul şartlarda sunulmasını da sağlayacak ancak bunun şimdilik gerçek hayattakini tahmin etmemiz zor. New York’un kişisel tamir hakkını yasalaştırması ile daha çok ABD Eyaleti de takip edecektir. Küresel anlamda kişisel tamir hakkının sağlanması artık daha kolay gözüküyor.

