Xiaomi TV Stick HD (2. Nesil) geliyor: Özellikleri ortaya çıktı

HDMI bağlantısı üzerinden doğrudan televizyona ya da monitöre takılarak çalışan medya oynatıcı cihaz, Google TV işletim sistemiyle geliyor; bu sayede Netflix, YouTube ve Apple TV gibi uygulamalara erişim sağlıyor. Cihaz, dahili Google Assistant desteği sayesinde uzaktan kumandadaki özel tuşla sesli arama yapabiliyor, uygulamaları kontrol edebiliyor ve akıllı ev cihazlarını yönetebiliyor. Ayrıca Google Cast desteğiyle telefon ve tabletlerden kablosuz ekran yansıtma özelliği de sunuyor.

Tam Boyutta Gör Maksimum 1080p 60Hz görüntü çıkışını destekleyen cihaz, uyumlu cihazlarda HDR10+, Dolby Audio ve DTS:X gibi teknolojileri de destekliyor.

Donanım tarafında dört çekirdekli Cortex-A55 işlemci ve Mali-G31 MP2 grafik birimi yer alıyor. Xiaomi’ye göre yeni yonga seti, önceki Mi TV Stick modeline kıyasla %38 daha yüksek işlemci performansı sunuyor. Cihazda ayrıca 1 GB DDR4 RAM ve 8 GB dahili depolama bulunuyor.

Bağlantı seçenekleri arasında 2.4 GHz ve 5 GHz destekli çift bant Wi-Fi ile Bluetooth 5.0 yer alıyor. Kumanda hem Bluetooth hem de kızılötesi (IR) ile çalışabiliyor ve üzerinde Netflix, Prime Video ve YouTube için hızlı erişim tuşları bulunuyor.

107.4 x 30 x 14 mm boyutlarında ve 44 gram ağırlığındaki cihaz, taşınabilirliği ön planda tutan kompakt ve yuvarlatılmış bir tasarıma sahip. Cihaz gücünü micro USB portu üzerinden alıyor ve kutu içeriğinde HDMI uzatma kablosu ve USB güç kablosu da yer alıyor. Son olarak cihaz, AV1, VP9, H.265 ve H.264 gibi geniş bir codec desteği sunuyor. Ancak fiyatlandırma ve kesin çıkış tarihi henüz açıklanmış değil.