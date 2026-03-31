Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi TV Stick HD (2. Nesil) geliyor: Özellikleri ortaya çıktı

    Xiaomi, TV Stick HD (2. Nesil) modelini küresel internet sitesinde listeledi. Uygun fiyatlı medya oynatma cihazı neler sunuyor?                                     

    Xiaomi, TV Stick HD (2. Nesil) modelini küresel internet sitesinde listeledi. Bu model, geçtiğimiz sene tanıtılan Xiaomi TV Stick 4K (2. Nesil)'e göre daha uygun fiyatlı bir cihaz olarak konumlanıyor.

    Xiaomi TV Stick HD (2. Nesil) özellikleri

    HDMI bağlantısı üzerinden doğrudan televizyona ya da monitöre takılarak çalışan medya oynatıcı cihaz, Google TV işletim sistemiyle geliyor; bu sayede Netflix, YouTube ve Apple TV gibi uygulamalara erişim sağlıyor. Cihaz, dahili Google Assistant desteği sayesinde uzaktan kumandadaki özel tuşla sesli arama yapabiliyor, uygulamaları kontrol edebiliyor ve akıllı ev cihazlarını yönetebiliyor. Ayrıca Google Cast desteğiyle telefon ve tabletlerden kablosuz ekran yansıtma özelliği de sunuyor.

    Maksimum 1080p 60Hz görüntü çıkışını destekleyen cihaz, uyumlu cihazlarda HDR10+, Dolby Audio ve DTS:X gibi teknolojileri de destekliyor.

    Donanım tarafında dört çekirdekli Cortex-A55 işlemci ve Mali-G31 MP2 grafik birimi yer alıyor. Xiaomi’ye göre yeni yonga seti, önceki Mi TV Stick modeline kıyasla %38 daha yüksek işlemci performansı sunuyor. Cihazda ayrıca 1 GB DDR4 RAM ve 8 GB dahili depolama bulunuyor.

    Bağlantı seçenekleri arasında 2.4 GHz ve 5 GHz destekli çift bant Wi-Fi ile Bluetooth 5.0 yer alıyor. Kumanda hem Bluetooth hem de kızılötesi (IR) ile çalışabiliyor ve üzerinde Netflix, Prime Video ve YouTube için hızlı erişim tuşları bulunuyor.

    107.4 x 30 x 14 mm boyutlarında ve 44 gram ağırlığındaki cihaz, taşınabilirliği ön planda tutan kompakt ve yuvarlatılmış bir tasarıma sahip. Cihaz gücünü micro USB portu üzerinden alıyor ve kutu içeriğinde HDMI uzatma kablosu ve USB güç kablosu da yer alıyor. Son olarak cihaz, AV1, VP9, H.265 ve H.264 gibi geniş bir codec desteği sunuyor. Ancak fiyatlandırma ve kesin çıkış tarihi henüz açıklanmış değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    H
    halogen666 7 dakika önce

    2 telefonum var 5G Turkcell 1311 Mbps. Türktelekom 4G 10 Mbps. 4G bant aralığını düşük tutarlarsa herkes mecburen 5Gye intikal etmek zorunda kalacak.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lost kaç sezon extreme 13 karizmatik nickler mentos clean breath zararları n11 kupon kodu hilesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X7
    HUAWEI Mate X7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum