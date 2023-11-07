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    Nintendo'da yüzler gülüyor: Satışlar ve gelirler arttı

    Nintendo yılın ilk yarısına ait finansal sonuçlarını yayınladı. Gelirler Nintendo Switch'in piyasaya sürülmesinden bu yana en yüksek rakama ulaştı. Toplam Switch satışı 132 milyona ulaştı.
    Nintendo'da yüzler gülüyor: Satışlar ve gelirler arttı Tam Boyutta Gör
    Nintendo bugün yılın ilk yarısına ait finansal sonuçlarını yayınladı. Açıklanan sonuçlara göre Nintendo Switch bugüne kadar 132 milyon satış adetine ulaştı.

    Yılın ilk yarısındaki gelirler konsolun piyasaya sürülmesinden bu yana en yüksek rakama ulaştı ve yıllık bazda %21.2 artış kaydetti. Artışın nedenleri olarak Super Mario Bros. filminin yüksek başarısı ve Japon yenindeki düşüş olarak olarak belirtildi. Mobil ve telif hakları gelirleri geçen seneye göre %133 artarken, video oyun platformu gelirleri %16 arttı.

    OLED Switch en çok satan model oldu

    Yılın ilk yarısında 6.84 milyon adet Nintendo Switch satılarak geçen seneye göre %2.4 artış kaydedildi. Satışlarda aslan payını 4.69 milyon ile OLED modeller elde ederken, temel model sadece 1.25 milyon adet satılabildi. OLED modellerin satışlarında %32.8 artış gerçekleşti. Kalan 900 bin adet cihaz ise Switch Lite modeli oldu.

    Oyun satışlarına baktığımızda %1.8 gibi küçük bir artış kaydedildiğini görüyoruz. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, 19.5 milyon ile açık ara en fazla satılan oyun oldu. Pikmin 4, Mario Kart 8 Deluxe ve Super Smash Bros. Ultimate diğer çok satan oyunlar olarak sıralandı.

    Önümüzdeki dönem için de umutlu olan firma satış, gelir ve kar beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Nintendo, bu yılın toplamında 15 milyon Nintendo Switch satmayı hedefliyor.

    Kaynakça https://wccftech.com/nintendo-switch-sales-reach-132-million-units-zelda-tears-of-the-kingdom-sold-nearly-20-million-units/ https://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2023/231107_4e.pdf
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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