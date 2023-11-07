Nintendo'da yüzler gülüyor: Satışlar ve gelirler arttı

Yılın ilk yarısındaki gelirler konsolun piyasaya sürülmesinden bu yana en yüksek rakama ulaştı ve yıllık bazda %21.2 artış kaydetti. Artışın nedenleri olarak Super Mario Bros. filminin yüksek başarısı ve Japon yenindeki düşüş olarak olarak belirtildi. Mobil ve telif hakları gelirleri geçen seneye göre %133 artarken, video oyun platformu gelirleri %16 arttı.
OLED Switch en çok satan model oldu
Yılın ilk yarısında 6.84 milyon adet Nintendo Switch satılarak geçen seneye göre %2.4 artış kaydedildi. Satışlarda aslan payını 4.69 milyon ile OLED modeller elde ederken, temel model sadece 1.25 milyon adet satılabildi. OLED modellerin satışlarında %32.8 artış gerçekleşti. Kalan 900 bin adet cihaz ise Switch Lite modeli oldu.
Oyun satışlarına baktığımızda %1.8 gibi küçük bir artış kaydedildiğini görüyoruz. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, 19.5 milyon ile açık ara en fazla satılan oyun oldu. Pikmin 4, Mario Kart 8 Deluxe ve Super Smash Bros. Ultimate diğer çok satan oyunlar olarak sıralandı.
Önümüzdeki dönem için de umutlu olan firma satış, gelir ve kar beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Nintendo, bu yılın toplamında 15 milyon Nintendo Switch satmayı hedefliyor.Kaynakça https://wccftech.com/nintendo-switch-sales-reach-132-million-units-zelda-tears-of-the-kingdom-sold-nearly-20-million-units/ https://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2023/231107_4e.pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.