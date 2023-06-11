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    Anlık Bildirim

    Nintendo'dan Legends Of Zelda filmi için yeşil ışık

    Nintendo'nun popüler video oyunu serisi Legends Of Zelda, çok yakında beyaz perde uyarlaması ile karşımıza çıkabilir. Nintendo ve Universal'ın, yeniden bir araya geleceği bildiriliyor.
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    Nintendo'dan Legends Of Zelda filmi için yeşil ışık Tam Boyutta Gör
    Günümüzde video oyunu uyarlamaları The Super Mario Bros, The Witcher ve The Last Of Us dizisi ile büyük orandapopüler haline geldi. Öyle ki The Super Mario Bros, bu başarıyı bir adım ileriye taşıdı. Şimdi de Nintendo'nun bir sonraki uyarlaması The Legend Of Zelda olabilir. Şirketin Universal Pictures ile yeni bir anlaşma imzaladığı belirtiliyor. 

    Legend of Zelda filmi için yeşil ışık

    Bilmeyenler için Super Mario Bros filmi için Universal'ın kapısını çalan Nintendo, büyük bir gişe rekoruna imza attı. Şimdi film eleştirmeni Jeff Sneider, iki şirketin yeni bir Zelda uyarlaması için tekrar bir araya geleceğini bildirdi. The Hot Mic podcast'te yaptığı açıklamada Sneider, “Bana Universal’ın The Legend of Zelda için Nintendo şirketiyle ‘büyük bir anlaşma’ yaptığı söylendi. Zelda hepimizin beklediği bir sonraki büyük Illumination-Nintendo uyarlaması gibi görünüyor. Bana bunun gerçekleştiği söylendi.” dedi. 

    Ayrıca yeni haberinin Zelda serisi için bir ilk olmadığını da belirtelim. 2018 yılında, Castlevania animasyon uyarlamasının yapımcısı tarafından bir Legend Of Zelda dizisi geliştirdiğini ortaya çıkmıştı. Ancak bu uyarlama hakkında herhangi bir gelişme duymadık.

    Bilmeyenler için 1986 yılında piyasaya çıkan The Legends Of Zelda serisi, büyülü Hyrule diyarında Prenses Zelda’yı kurtarmak ve ana düşman Ganon’u yenmek için maceralara atılan Link adlı karakteri konu alıyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında çıkan The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ise,  Breath of the Wild'a göre grafik iyileştirmeleri, yeni mekanikler ve yepyeni bir hikaye ile övgüler almayı başarmıştı.

    Peki olası bir Legend of Zelda filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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    Furkooo85 3 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 3 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 5 gün önce

    Çok iyi

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