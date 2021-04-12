Nintendo gelecekte "yeni özel oyunlara" daha fazla ağırlık verecek

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Her konsol bildiğiniz gibi amacına göre bir güce sahip oluyor ve sahip olduğa güce göre de bazı özel oyunları bulunuyor. Oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan Nintendo'nun da kendi konsolları için birçok özel oyunu bulunuyor. Bu oyunların çoğu da çıktıkları yılın en iyileri arasına rahatça girebiliyor ancak ne yazık ki özel oyun sayısı görece düşük seviyede.

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Geçtiğimiz günlerde Nintendo başkanı Shuntaro Furukawa, Nikkei ile bir röportaja katıldı ve orada şirketin oyun konusunda gelecekteki planlarından bahsetti. Furukawa'nın söylediğine göre Nintendo gelecekte ana oyun serilerini desteklemenin yanı sıra ayrıca daha fazla yeni IP'ye de odaklanacak. Yani tamamen yeni oyunlar çıkartacak.

Şu anda Nintendo oyunlarına baktığımızda gerçekten fazlasıyla kaliteli oyunlar olduğunu görebiliyoruz ancak bu oyunların neredeyse tamamı yıllar önce başlamış bir serinin yeni oyunu oluyor. Örneğin Nintendo'nun son dönemdeki en iyi oyunlarına baktığımızda The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey ve Animal Crossing: New Horizons olduğunu görüyoruz. Üç oyun da yıllardır devam eden serilerin yeni oyunları.

Umuyoruz ki Nintendo bu konudaki planlarını gerçekleştirir ve oyun dünyası gelecekte Nintendo'dan gelen daha fazla yeni IP'ye sahip olur. Shuntaro Furukawa ayrıca konsollar konusunda da sürekli yeni fikirler ürettiklerini söyledi.

https://www.videogameschronicle.com/news/nintendo-says-it-will-focus-on-more-original-game-series-in-the-future/

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