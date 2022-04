The Legend of Zelda’nın ertelenmesi Nintendo’ya zarar verdi

Nintendo Switch ve Wii U için çıkış yapan Breath of the Wild, tüm zamanların en beğenilen oyunlarından olmayı başarmıştı. Açık dünya oyunların geleceğini şekillendiren Breath of the Wild, Nintendo Switch’in en büyük satış kaynaklarından biri olmayı başarmıştı. Uzun süredir beklenen Breath of the Wild’ın devam oyunu ise geçen hafta gelen bir haber ile 2023’e ertelenmişti.

2022’nin sonlarında çıkması beklenen Breath of the Wild’ın devamı, geçen hafta 2023’ün baharına ertelenmişti. Anlaşılan bu erteleme, şirkete yaramamış. Çarşamba günü Nintendo’nun hisseleri %6’lık bir düşüş yaşadı. Daha sonra hisseler bir noktaya kadar toparlansa da anlaşılan hissedarlar Breath of the Wild serisine oldukça önem veriyor. Nintendo Switch’in yeni versiyonunun 2023’te tanıtılması bekleniyor bu nedenle ertelenen Breath of the Wild 2, şirketin yeni Switch’i satmasına yardımcı olabilir.

