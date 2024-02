Nintendo, Japonya’da kırılması zor bir rekora imza attı

Tam Boyutta Gör Piyasaya çıktığı dönemde ana akım konsollar karşısında pek de şans tanınmayan Nintendo Switch, bugün 132 milyon adet satarak hem o dönemki hem de yeni nesil rakiplerine toz yutturmayı başardı. Üstelik oyun konusunda da rakiplerine adeta ders verdi.

Nintendo en çok satanlar listesini domine etti

Japonya’da geçen yılın oyun pazarı analizlerine göre Nintendo kırılması zor bir rekora imza attı. Listedeki 10 oyununun tamamının Nintendo’ya ait olması yetmezmiş gibi hepsi de Nintendo Switch için geliştirildi.

Listenin ilk sırasında 2 milyon kopya satan The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom oyunu var. Ardından 1.5 milyon adet satış ile Super Mario Bros. Wonder oyunu geliyor. Pikmin 4, Mario Kart 8 Deluxe, Pokémon Scarlet & Violet ve Kirby’s Return to Dreamland Deluxe yine listedeki oyunlar arasında.

Nintendo neredeyse 19 yıldır Japonya oyun satışlarında lider durumdaydı ancak ilk 10 listesinin tamamında Nintendo Switch ile yer alması ilk kez oluyor. Üstelik geçen yıl pek çok önemli PC ve konsol oyunu piyasaya sürülmüşken.

