Nintendo, Japonya’da kırılması zor bir rekora imza attı

Nintendo en çok satanlar listesini domine etti
Japonya’da geçen yılın oyun pazarı analizlerine göre Nintendo kırılması zor bir rekora imza attı. Listedeki 10 oyununun tamamının Nintendo’ya ait olması yetmezmiş gibi hepsi de Nintendo Switch için geliştirildi.
Listenin ilk sırasında 2 milyon kopya satan The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom oyunu var. Ardından 1.5 milyon adet satış ile Super Mario Bros. Wonder oyunu geliyor. Pikmin 4, Mario Kart 8 Deluxe, Pokémon Scarlet & Violet ve Kirby’s Return to Dreamland Deluxe yine listedeki oyunlar arasında.
Nintendo neredeyse 19 yıldır Japonya oyun satışlarında lider durumdaydı ancak ilk 10 listesinin tamamında Nintendo Switch ile yer alması ilk kez oluyor. Üstelik geçen yıl pek çok önemli PC ve konsol oyunu piyasaya sürülmüşken.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.