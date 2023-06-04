Rusya’ya bir ambargo daha: Nintendo eShop satışları durduruldu

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yılın ilk aylarında Ukrayna’yı işgal eden Rusya Federasyonu, bu hamlesinin ardından ciddi yaptırımlara maruz kalmıştı. Hükümetin saldırgan tutumu nedeniyle birçok servisten menedilen Rus vatandaşları, şimdi bir ambargo ile daha karşı karşıya.

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eShop satışları durduruldu

Geçtiğimiz yıl Microsoft, Sony ve Epic gibi markaların Rusya’daki oyun mağazalarını kapatmasının ardından Nintendo da benzer bir hamleye karar verdi. 31 Mayıs 2023’ten itibaren Rusya Federasyonu vatandaşları, Nintendo eShop üzerinden Switch oyunları ve servisleri satın alamayacak. Var olan oyun kodları da mağaza üzerinden aktifleştirilemeyecek. Nintendo, bu kararı ile PayPal hesaplarının ve kredi kartı bilgilerinin güvenlik nedenleri ile silineceğini ekledi.

Nintendo’nun bu hamlesi Rus oyuncularını bir hayli rahatsız edecek olsa da kullanıcılar, sahip oldukları oyunları, eklenti paketlerini ve uygulamaları bir süre daha cihazlarına indirebilecek. Firma, bu sürenin ne kadar uzun olacağını belirtmedi ancak bu karar, oyuncuların yüreğine biraz su serpecektir. Bakalım Rus pazarından çekilen firmalar, önümüzdeki yıllarda fikirlerinden vazgeçecek mi?

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