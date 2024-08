Nintendo net kârında yüzde 50 düşüş yaşadı, tüketici yeni konsolu bekliyor

Tam Boyutta Gör Şaşırtıcı bir şekilde atak yapan ve dönem dönem en çok satanlar listesinin ilk sırasında yer alan Nintendo Switch konsolu yavaş yavaş frene basıyor. Yeni konsol beklentisi ile artık tüketici de harcamaları kesti.

Nintendo Switch son satış rakamları

Nintendo tarafından verilen bilgilere göre firmanın son çeyrek net kârı 545 milyon dolar olarak gerçekleşti. Firmanın tahminlerinin üzerinde satış olsa da net gelirler yıl bazında yüzde 50 düşüş yaşadı.

Nintendo satışlardan memnun 2 ay önce eklendi

Nintendo Switch konsolu bu dönemde 2.1 milyon adet sattı ve yıl bazında yüzde 46.3 düşüş gösterdi. Yazılım ekosistemi de 30.64 milyon adet satarak yine yüzde 41.3 gibi büyük bir düşüşün içerisine girdi.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ve The Super Mario Bros. Movie yapımları geçen yıl firmanın yüzünü güldürmüştü ancak bu yıl firma da yeni konsola göre şekillenmeye başladığı için büyük yapımlar piyasaya çıkmadı. Nintendo Switch 2 konsolunun çıkış tarihine kadar firmanın inişli çıkışlı tablosunun devam etmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.