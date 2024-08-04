Nintendo net kârında yüzde 50 düşüş yaşadı, tüketici yeni konsolu bekliyor

Nintendo Switch son satış rakamları
Nintendo tarafından verilen bilgilere göre firmanın son çeyrek net kârı 545 milyon dolar olarak gerçekleşti. Firmanın tahminlerinin üzerinde satış olsa da net gelirler yıl bazında yüzde 50 düşüş yaşadı.
Nintendo Switch konsolu bu dönemde 2.1 milyon adet sattı ve yıl bazında yüzde 46.3 düşüş gösterdi. Yazılım ekosistemi de 30.64 milyon adet satarak yine yüzde 41.3 gibi büyük bir düşüşün içerisine girdi.
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ve The Super Mario Bros. Movie yapımları geçen yıl firmanın yüzünü güldürmüştü ancak bu yıl firma da yeni konsola göre şekillenmeye başladığı için büyük yapımlar piyasaya çıkmadı. Nintendo Switch 2 konsolunun çıkış tarihine kadar firmanın inişli çıkışlı tablosunun devam etmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.