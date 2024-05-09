Nintendo geçen yılı kârla kapattı

Nintendo’dan parlak bir yıl
Paylaşılan raporlara göre 2023 mali yılında toplam satış 10.8 milyar dolar olarak gerçekleşirken 3.2 milyar dolar net kâr görüldü ve yıl bazında yüzde 13.4 artış yaşandı. Rakam firmanın şimdiye kadar ki en yüksek net kârı oldu.
Bununla birlikte geçen yılın son çeyreğinde düşüş belirtileri ortaya çıkmaya başladı. Gelir 1.79 milyar dolarla yüzde 9.6, net kâr ise 732 milyon dolar ile yüzde 4.6 düştü. Nintendo Switch konsolu da düşüşe devam etti ve yıl genelinde 15.7 milyon satış rakamına geriledi.
2025 başında çıkacak Nintendo Switch 2 beklentisi nedeniyle konsol ve oyun satışlarında düşüş devam edecek. Nintendo 2024 mali yılda 13.5 milyon konsol, 155 milyon yazılım satışı ve 1.94 milyar dolar net kâr bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.