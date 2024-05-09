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    Anlık Bildirim

    Nintendo geçen yılı kârla kapattı

    Nintendo hem sinema tarafında hem de oyun tarafında geçen mali yıl önemli başarılar elde etti. Tarihin en yüksek net kârı yapılan işlerin haklılığını gösterdi.  
    Nintendo Tam Boyutta Gör
    Nintendo Switch konsol tarihinin en çok satanı olmak için mücadelesini sürdürürken Nintendo da kârlı bir yılı geride bıraktı. Firma Nisan 2023-Mart 2024 arasındaki 2023 mali yılında önemli bir artış elde etti.

    Nintendo’dan parlak bir yıl

    Paylaşılan raporlara göre 2023 mali yılında toplam satış 10.8 milyar dolar olarak gerçekleşirken 3.2 milyar dolar net kâr görüldü ve yıl bazında yüzde 13.4 artış yaşandı. Rakam firmanın şimdiye kadar ki en yüksek net kârı oldu.

    Bununla birlikte geçen yılın son çeyreğinde düşüş belirtileri ortaya çıkmaya başladı. Gelir 1.79 milyar dolarla yüzde 9.6, net kâr ise 732 milyon dolar ile yüzde 4.6 düştü. Nintendo Switch konsolu da düşüşe devam etti ve yıl genelinde 15.7 milyon satış rakamına geriledi.

    2025 başında çıkacak Nintendo Switch 2 beklentisi nedeniyle konsol ve oyun satışlarında düşüş devam edecek. Nintendo 2024 mali yılda 13.5 milyon konsol, 155 milyon yazılım satışı ve 1.94 milyar dolar net kâr bekliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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