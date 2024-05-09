Nintendo geçen yılı kârla kapattı

Tam Boyutta Gör Nintendo Switch konsol tarihinin en çok satanı olmak için mücadelesini sürdürürken Nintendo da kârlı bir yılı geride bıraktı. Firma Nisan 2023-Mart 2024 arasındaki 2023 mali yılında önemli bir artış elde etti.

Nintendo’dan parlak bir yıl

Paylaşılan raporlara göre 2023 mali yılında toplam satış 10.8 milyar dolar olarak gerçekleşirken 3.2 milyar dolar net kâr görüldü ve yıl bazında yüzde 13.4 artış yaşandı. Rakam firmanın şimdiye kadar ki en yüksek net kârı oldu.

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Bununla birlikte geçen yılın son çeyreğinde düşüş belirtileri ortaya çıkmaya başladı. Gelir 1.79 milyar dolarla yüzde 9.6, net kâr ise 732 milyon dolar ile yüzde 4.6 düştü. Nintendo Switch konsolu da düşüşe devam etti ve yıl genelinde 15.7 milyon satış rakamına geriledi.

2025 başında çıkacak Nintendo Switch 2 beklentisi nedeniyle konsol ve oyun satışlarında düşüş devam edecek. Nintendo 2024 mali yılda 13.5 milyon konsol, 155 milyon yazılım satışı ve 1.94 milyar dolar net kâr bekliyor.

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