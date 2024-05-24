Nintendo Switch 2 beklenenden güçlü olabilir: 4.5 TFLOPS'a çıkacak

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Tam Boyutta Gör Nintendo Switch ile konsol pazarında önemli bir başarıya imza atan Nintendo, uzun süredir devam modeli hazırlığında. Kaçıranlar için daha önce konsolun bu yıl içerisinde tanıtılacağı aktarılmış ancak sessizlik bozulmamıştı. Son sızıntılar ise, bu bekleyişin nedeni olarak fabrikasyon sürecinde yapılan ufak çaplı bir değişime işaret ediyor.

Nintendo Switch 2 daha performanslı olabilir

Kaçıranlar için Nintendo Switch 2'nin özellikleri ve çıkış tarihi halen netleşmiş değil. Doğru sızıntıları ile tanınan Moore's Law is Dead ise, son yayınladığı popcast bölümünde gecikmenin nedenlerine dikkat çekti. Sızıntı kaynağına göre bir sonraki Nintendo konsolunun hala çıkmamış olması, Nvidia'da bile kafa karışıklığına neden olmuş durumda.

Hatta bu durum, sistem tasarımında yapılan bazı değişikliklere işaret ediyor olabilir. Hatırlayanlar olacaktır, Nintendo Switch 2'nin başlangıçta 8 nanometre düğüm kullanması planlanmıştı, ancak konsolun 2025'te piyasaya sürülmesi nedeniyle bu durum değiştiği söyleniyor. Hem TSMC hem de Samsung'un mevcut fabrikasyon süreci düşünüldüğünde bunun doğruluk payı taşıması muhtemel.

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Örneğin Nintendo, küçük çaplı bir değişiklikle daha iyi güç verimliliği, daha fazla kapasite ve daha düşük maliyet elde edebilir. Bu bağlamda Nintendo Switch 2'nin bir süre önce bildirilen 4.0 teraflop performansa kıyasla 4.5 teraflopa ulaşabileceği söyleniyor.

Şu an itibariyle Nintendo Switch 2 özellikleri halen onaylanmadı, ancak sızıntılar sayesinde sistemin neler yapabileceğine dair kabaca bir fikrimiz var. Konsol gerçekten de DLSS ve 12GB LPDDR5X RAM'e sahip olacaksa, CPU performansını kenarda tutarak Xbox Series S'ten daha iyi doku kalitesi sunacak. Bu da Switch 2'yi mevcut neslin en performanslı ve en iyi ışın izleme özellikli el konsolu yapıyor.

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Nintendo Switch 2 beklenenden güçlü olabilir! İşte nedeni