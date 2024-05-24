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    Anlık Bildirim

    Nintendo Switch 2 beklenenden güçlü olabilir: 4.5 TFLOPS'a çıkacak

    Uzun süredir gündemde olan Nintendo Switch 2 için halen bekleyiş sürüyor. Ancak bu gecikmenin nedeni olacak daha güçlü bir konsolla karşılaşabiliriz. Sızıntılar 4.5 TFLOPS'a işaret ediyor. 
    Nintendo Switch 2 beklenenden güçlü olabilir! İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Nintendo Switch ile konsol pazarında önemli bir başarıya imza atan Nintendo, uzun süredir devam modeli hazırlığında. Kaçıranlar için daha önce konsolun bu yıl içerisinde tanıtılacağı aktarılmış ancak sessizlik bozulmamıştı. Son sızıntılar ise, bu bekleyişin nedeni olarak fabrikasyon sürecinde yapılan ufak çaplı bir değişime işaret ediyor.

    Nintendo Switch 2 daha performanslı olabilir

    Kaçıranlar için Nintendo Switch 2'nin özellikleri ve çıkış tarihi halen netleşmiş değil. Doğru sızıntıları ile tanınan Moore's Law is Dead ise, son yayınladığı popcast bölümünde gecikmenin nedenlerine dikkat çekti. Sızıntı kaynağına göre bir sonraki Nintendo konsolunun hala çıkmamış olması, Nvidia'da bile kafa karışıklığına neden olmuş durumda. 

    Hatta bu durum, sistem tasarımında yapılan bazı değişikliklere işaret ediyor olabilir. Hatırlayanlar olacaktır, Nintendo Switch 2'nin başlangıçta 8 nanometre düğüm kullanması planlanmıştı, ancak konsolun 2025'te piyasaya sürülmesi nedeniyle bu durum değiştiği söyleniyor. Hem TSMC hem de Samsung'un mevcut fabrikasyon süreci düşünüldüğünde bunun doğruluk payı taşıması muhtemel.

    Örneğin Nintendo, küçük çaplı bir değişiklikle daha iyi güç verimliliği, daha fazla kapasite ve daha düşük maliyet elde edebilir. Bu bağlamda Nintendo Switch 2'nin bir süre önce bildirilen 4.0 teraflop performansa kıyasla 4.5 teraflopa ulaşabileceği söyleniyor. 

    Şu an itibariyle Nintendo Switch 2 özellikleri halen onaylanmadı, ancak sızıntılar sayesinde sistemin neler yapabileceğine dair kabaca bir fikrimiz var. Konsol gerçekten de DLSS ve 12GB LPDDR5X RAM'e sahip olacaksa, CPU performansını kenarda tutarak Xbox Series S'ten daha iyi doku kalitesi sunacak. Bu da Switch 2'yi mevcut neslin en performanslı ve en iyi ışın izleme özellikli el konsolu yapıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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