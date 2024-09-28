Nintendo Switch 2 çok yakında geliyor: Tarih bilgisi paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör Nintendo'nun uzun süredir Nintendo Switch 2 üzerinde çalıştığı söyleniyor. Öyle ki bu konsolun en geç 2025 yılına kadar tanıtılacağı belirtilmiş ancak ancak sessizlik bozulmamıştı. Şimdi sektör kaynaklarından gelen yeni bir raporda, Nintendo Switch 2 için merak edilen çıkış tarihi bilgisi paylaşıldı.

Nintendo Switch 2 Mart-Nisan arasında geliyor

Kaçıranlar için Nintendo Switch 2 ile ilgili firma tarafından henüz resmi bir açıklama paylaşılmış değil ancak geliştiricilerin prototip kitlerine eriştiklerine ilişkin bazı detaylar ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise oyun aksesuarları ile tanınan Blade'in CEO'su Ruben Mercado, Nintendo Switch 2'nin geliştirme aşamasından geçtiğini ve planlanan çıkış penceresinin Mart ile Nisan 2025 arasında olduğunu söyledi.

Mart-Nisan çıkış aralığı doğruysa, Nintendo'nun önümüzdeki birkaç hafta içinde konsolu tanıtması gerekecek. Ayrıca bu tarihler arasından ilkinin mali yıl bitmeden satışları desteklemek için gerekli olabileceği belirtiliyor. Ancak bunun gereksiz olduğu ortaya çıkarsa Nintendo'nun Nisan ayını beklediğini görebiliriz. Son olarak Mercado, Nintendo'nun küresel bir lansman planladığını da doğruladı ve konsolun 400 ila 500 dolar arasında olabileceğini tahmin ediyor.

Nintendo Switch 2 beklenen özellikler

Yakın tarihli sıznıtılara göre Nintendo Switch 2'nin 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Üstelik Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı. Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz.

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DLSS Frame Generation desteği ise pas geçilecek. Ancak bu teknolojilerle bile Xbox Series S'e benzer veya daha düşük bir performansa bakıyor olacağız. Tabii ki yeni konsolun bu donanım için özel oyunlara sahip olacağını hatırlatalım.

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Nintendo Switch 2 çok yakında geliyor: Tarih bilgisi paylaşıldı