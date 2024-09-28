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    Anlık Bildirim

    Nintendo Switch 2 çok yakında geliyor: Tarih bilgisi paylaşıldı

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Nintendo Switch 2 için bekleyiş çok yakında sona erebilir. Tanınan bir üretici tarafından konsolun çıkış tarihi paylaşıldı.
    Nintendo Switch 2 çok yakında geliyor: Tarih bilgisi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Nintendo'nun uzun süredir Nintendo Switch 2 üzerinde çalıştığı söyleniyor. Öyle ki bu konsolun en geç 2025 yılına kadar tanıtılacağı belirtilmiş ancak ancak sessizlik bozulmamıştı. Şimdi sektör kaynaklarından gelen yeni bir raporda, Nintendo Switch 2 için merak edilen çıkış tarihi bilgisi paylaşıldı. 

    Nintendo Switch 2 Mart-Nisan arasında geliyor

    Kaçıranlar için Nintendo Switch 2 ile ilgili firma tarafından henüz resmi bir açıklama paylaşılmış değil ancak geliştiricilerin prototip kitlerine eriştiklerine ilişkin bazı detaylar ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise oyun aksesuarları ile tanınan Blade'in CEO'su Ruben Mercado, Nintendo Switch 2'nin geliştirme aşamasından geçtiğini ve planlanan çıkış penceresinin Mart ile Nisan 2025 arasında olduğunu söyledi.

    Mart-Nisan çıkış aralığı doğruysa, Nintendo'nun önümüzdeki birkaç hafta içinde konsolu tanıtması gerekecek. Ayrıca bu tarihler arasından ilkinin mali yıl bitmeden satışları desteklemek için gerekli olabileceği belirtiliyor. Ancak bunun gereksiz olduğu ortaya çıkarsa Nintendo'nun Nisan ayını beklediğini görebiliriz. Son olarak Mercado, Nintendo'nun küresel bir lansman planladığını da doğruladı ve konsolun 400 ila 500 dolar arasında olabileceğini tahmin ediyor.

    Nintendo Switch 2 beklenen özellikler

    Yakın tarihli sıznıtılara göre Nintendo Switch 2'nin 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Üstelik Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı. Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz.

    DLSS Frame Generation desteği ise pas geçilecek. Ancak bu teknolojilerle bile Xbox Series S'e benzer veya daha düşük bir performansa bakıyor olacağız. Tabii ki yeni konsolun bu donanım için özel oyunlara sahip olacağını hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 6 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 4 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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