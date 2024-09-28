Nintendo Switch 2 çok yakında geliyor: Tarih bilgisi paylaşıldı

Nintendo Switch 2 Mart-Nisan arasında geliyor
Kaçıranlar için Nintendo Switch 2 ile ilgili firma tarafından henüz resmi bir açıklama paylaşılmış değil ancak geliştiricilerin prototip kitlerine eriştiklerine ilişkin bazı detaylar ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise oyun aksesuarları ile tanınan Blade'in CEO'su Ruben Mercado, Nintendo Switch 2'nin geliştirme aşamasından geçtiğini ve planlanan çıkış penceresinin Mart ile Nisan 2025 arasında olduğunu söyledi.
Mart-Nisan çıkış aralığı doğruysa, Nintendo'nun önümüzdeki birkaç hafta içinde konsolu tanıtması gerekecek. Ayrıca bu tarihler arasından ilkinin mali yıl bitmeden satışları desteklemek için gerekli olabileceği belirtiliyor. Ancak bunun gereksiz olduğu ortaya çıkarsa Nintendo'nun Nisan ayını beklediğini görebiliriz. Son olarak Mercado, Nintendo'nun küresel bir lansman planladığını da doğruladı ve konsolun 400 ila 500 dolar arasında olabileceğini tahmin ediyor.
Nintendo Switch 2 beklenen özellikler
Yakın tarihli sıznıtılara göre Nintendo Switch 2'nin 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Üstelik Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı. Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz.
DLSS Frame Generation desteği ise pas geçilecek. Ancak bu teknolojilerle bile Xbox Series S'e benzer veya daha düşük bir performansa bakıyor olacağız. Tabii ki yeni konsolun bu donanım için özel oyunlara sahip olacağını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu