Tam Boyutta Gör Kısa bir süre önce Nintendo, Switch satışlarının 139,3 milyonu ulaştığını duyurmuştu. Ancak kullanıcıların gözü bir süredir söylentileri dolaşan Nintendo Switch 2’de. Gelen bilgilere göre Nintendo Switch 2'nin dijital ve fiziksel olarak geriye dönük uyumluluğa sahip olacak. Bu sayede orijinal el konsoluna çıkan içerikler yeni konsolda da erişilebilir olacak.

Nintendo Switch 2’de geriye dönük uyumluluk

Güvenilir kaynakların iddiasına göre Nintendo Switch 2, dijital kütüphanenin yanı sıra mevcut Switch kartuşlarıyla da uyumlu olacak. Sadece bu değil, aynı zamanda bu özelliğin geliştiricilerin kullanımına sunulduğu da söyleniyor. Bu da Switch oyunlarının Nintendo'nun yaklaşmakta olan yeni donanımında geliştirilmesine olanak tanıyacak.

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Bununla birlikte, yeni Switch'in mevcut Switch oyunlarıyla uyumlu olacağına yönelik ilk defa bu haberler ortaya çıkmıyor. 2023’ün sonlarında Nintendo of America başkanı Doug Bowser, konsol döngüleri arasındaki satış düşüşünü en aza indirmeye çalışmaktan bahsederken geriye dönük uyumluluğu ima etmişti. Öte yandan Nintendo henüz Switch'in halefini resmi olarak duyurmadı, ancak son söylentiler önümüzdeki ay bir açıklama yapılmasının kuvvetle muhtemel olduğunu gösteriyor. Bir süredir Nintendo Switch 2’nin bu yıl içinde çıkacağına yönelik kuvvetli söylemler de bulunuyor.

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Nintendo Switch 2 geriye dönük uyumlu olarak çıkabilir