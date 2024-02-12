Nintendo Switch 2 geriye dönük uyumlu olarak çıkabilir

Nintendo Switch 2’de geriye dönük uyumluluk
Güvenilir kaynakların iddiasına göre Nintendo Switch 2, dijital kütüphanenin yanı sıra mevcut Switch kartuşlarıyla da uyumlu olacak. Sadece bu değil, aynı zamanda bu özelliğin geliştiricilerin kullanımına sunulduğu da söyleniyor. Bu da Switch oyunlarının Nintendo'nun yaklaşmakta olan yeni donanımında geliştirilmesine olanak tanıyacak.
Bununla birlikte, yeni Switch'in mevcut Switch oyunlarıyla uyumlu olacağına yönelik ilk defa bu haberler ortaya çıkmıyor. 2023’ün sonlarında Nintendo of America başkanı Doug Bowser, konsol döngüleri arasındaki satış düşüşünü en aza indirmeye çalışmaktan bahsederken geriye dönük uyumluluğu ima etmişti. Öte yandan Nintendo henüz Switch'in halefini resmi olarak duyurmadı, ancak son söylentiler önümüzdeki ay bir açıklama yapılmasının kuvvetle muhtemel olduğunu gösteriyor. Bir süredir Nintendo Switch 2’nin bu yıl içinde çıkacağına yönelik kuvvetli söylemler de bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.