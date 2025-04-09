Nintendo Switch 2'den kötü haber: Hall etkili çubuklara sahip olmayacak

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"Dayanıklılık gözeterek sıfırdan tasarlandı"

Nintendo of America Ürün Geliştirme ve Yayıncılık Kıdemli Başkan Yardımcısı Nate Bihldorff, Nintendo Life ile yaptığı bir röportajda haberi doğruladı. Buna rağmen, yeni konsolun analog çubuklarının dayanıklılığı gözeterek sıfırdan tasarlandığını belirtti.

Orijinal Nintendo Switch, ömrü boyunca drift olarak adlandırılan kendi kendine sürüklenme problemleriyle boğuştu. Kronik olarak ortaya çıkan bu problem nedeniyle Nintendo, ABD'de toplu davalarla karşı karşıya kaldı.

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Hall etkisi sensörleri çok daha yüksek dayanıklılık sunuyor

Hall etkisi çubukları, geleneksel potansiyometrelere göre joystick hareketini ölçmek için daha modern bir yaklaşım kullanıyor. Standart analog çubuklar, konumlarını belirlemek için temas pedlerine karşı kayan bir sürgüyle voltaj değişimi yaratırken, Hall etkisi anahtarları hareketi algılamak için mıknatısları kullanıyor. Potansiyometre tabanlı analog çubukların temas pedlerinin zamanla aşınması sürüklenme problemlerine yol açabiliyor.

Hall etkili joystick'ler artık üçüncü parti kontrolcülerde ve hatta manyetik PC klavyelerinde yaygın hale gelmişken, Nintendo’nun bu kanıtlanmış teknolojiyi kullanmama kararı şaşırtıcı. Muhtemelen maliyet gerekçesiyle böyle bir tercihte bulunulmuş olabilir. Nintendo Switch 2'nin geleneksel çubuklarıyla sürüklenme problemine gerçekten çözüm bulup bulmadığını zaman gösterecek.

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Nintendo Switch 2, Hall etkili çubuklara sahip olmayacak