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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta tanıtılan Nintendo Switch 2 söylentilere göre, yeni Joy-Con kontrolcüsüyle orijinal kontrolcüsünün en kritik sorunlarından birini çözecek.

Hall Efect çubuklarına sahip olacak

Geçtiğimiz hafta Nintendo Switch 2'nin resmi duyurusundan önce cihazın ve yeni Joy-Con kontrolcülerinin ilk resimlerini sağlayan NextHandheld, yakın zamanda yeni kontrolcülerin sökülerek, orijinal Switch kontrolcüsünde görülen drift (sürüklenme) sorunlarını önleyecek Hall Efect çubuklarına sahip olduğunun keşfedildiğini açıkladı.

Orijinal Switch'te, birçok gampad'de olduğu gibi potansiyometre temelli analog çubuklar yer alıyor. Bu çubuklar zamanla drifting adı verilen kendi kendine sürüklenme veya istenilen yöne gitmeme gibi sorunlara sebep olabiliyor. Hall Efect sensörü ise çubuğun pozisyonunu fiziksel temas olmadan mıknatıslarla ölçüldüğü için bu tür problemler yaşanmıyor.

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Sızdıran kişi, Nintendo Switch 2 kontrolcüleri hakkında yeni bilgiler ifşa etmenin yanı sıra, sistemin özel bir sürümünün piyasaya sürülmesinin planlandığını da açıkladı. Bu özel sürüm, birinci parti bir serinin dokuzuncu oyunu ile birlikte gelecek. Bu oyunun, şu ana kadar gösterilen tek Switch 2 oyunu olan Mario Kart 9 olması muhtemel görünüyor.

Nintendo Switch 2'ye gelecek oyunlardan bahsetmişken, Microsoft'un yeni Switch'e büyük yatırımlar yapacağı anlaşılıyor. eXtas1s'in yeni bir videosunda bildirildiği üzere, daha önce konuşulan Microsoft Flight Simulator ve Halo: The Master Chief Collection'ın yanı sıra, yeni Nintendo konsolunda Diablo IV, bir Call of Duty oyunu, Fallout 4 ve hatta Starfield yer alacak.

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Nintendo Switch 2, yeni kontrolcüsüyle drift problemi yaşamayacak