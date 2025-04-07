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    Nintendo Switch 2'nin bir özelliği daha belli oldu: Sürpriz yok

    Nintendo, Switch 2’nin önceki nesil oyunları nasıl çalıştıracağı doğrulandı. Donanım farklılığı nedeniyle hibrit bir sistem bulunacak. İşte tüm detaylar...     
    Nintendo Switch 2'nin bir özelliği daha belli oldu: Sürpriz yok Tam Boyutta Gör
    Nintendo’nun yeni nesil taşınabilir konsolu Switch 2 için merak edilen bir detay daha netleşti. Şirket, uzun süredir konuşulan geriye dönük uyumluluk özelliğini resmi olarak doğruladı. Ancak ilk Switch oyunlarının doğrudan çalışmayacağı da aynı açıklamada belirtildi. Nintendo'nun geliştirme ekibinden yapılan açıklamaya göre, Switch 2’de hibrit bir sistem kullanılacak.

    Emülasyonun kullanıldığı doğrulandı

    Kaçıranlar için Nintendo Switch 2, geçtiğimiz günlerde düzenlenen özel bir Direct sunumunda resmi olarak tanıtıldı. Buna göre performans, ekran ve yeni nesil oyunlarla öne çıkan konsolun önceki nesil oyunları nasıl çalıştıracağı ise büyük bir soru işaretiydi. Şimdi ise bu soru netlik kazanmaya başladı. Switch 2, hem GameCube klasiklerini hem de ilk Switch oyunlarını emülasyon aracılığıyla çalıştıracak.

    Nintendo, daha önceki nesillerde (3DS, DS, Wii ve Wii U) geriye dönük uyumluluğu doğrudan donanım benzerlikleriyle sağlamıştı. Ancak Switch 2 ile bu mümkün olmamış. Geliştiricilere göre Switch 2’nin mimarisi, orijinal Switch’ten oldukça farklı. Bu nedenle yazılım tabanlı bir emülatör üzerinde çalışılmış fakat yüksek işlem gücü gereksinimi ve bunun getirdiği pil tüketimi, şirketi farklı bir yola itmiş olabilir.

    Nintendo’nun emülasyon yaklaşımı, yeni konsolun oyun desteği açısından geniş bir kapsama sahip olacağını gösteriyor. Ancak bu durum, oyunların performansının nasıl olacağı, görsel kalitenin nasıl korunacağı ve pil ömrünün nasıl etkileneceği gibi yeni soruları da beraberinde getiriyor.

    Nintendo Switch 2 çıkış tarihi

    Nintendo son düzenlediği Direct etkinliğinde birçok detay paylaşırken, Switch 2'nin 5 Haziran'da çıkış yapacağını duyurdu ve hem tek hem de Mario Kart World ile birlikte sunulacak.

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