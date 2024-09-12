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    Nintendo Switch 2 için ortalıkta ciddi söylentiler dolaşmaya başladı

    Oyun dünyasının popüler konsollarından biri olan Switch için artık yeni bir versiyon beklentisi epey dillendirilmeye başlandı. Peki yeni konsol hakkında neler biliyoruz?

    Nintendo Switch 2 ne zaman tanıtılacak?

    Nintendo Switch'in piyasaya sürülmesinden bu yana yedi yıl geçti ve artık yeni bir modelin duyurulacağına dair beklentiler artıyor. "Switch 2" adıyla anılan bu konsol hakkında uzun zamandır çeşitli dedikodular dolaşıyor ve bu söylentiler son dönemde daha ciddi hale geldi. Nintendo'nun, yeni modelin tanıtımını ne zaman yapacağı ise merak konusu. Şirketin bu yeni modelde, mevcut Switch'in hibrit yapısını koruyup korumayacağı ya da tamamen farklı bir yenilikle karşımıza çıkıp çıkmayacağı ise henüz net değil. İsim konusunda da belirsizlik hakim. Nintendo, alışılmışın dışında adlandırmalara sahip ürünleriyle biliniyor. Bu nedenle "Super Switch" ya da "Yeni Nintendo Switch" gibi bir isimle karşılaşmak da mümkün olabilir.

    Son haftalarda bu yeni model hakkında birçok dedikodu duyuluyor olsa da, Nintendo’nun bu konudaki resmi açıklamaları oldukça sınırlı. Şirket, kendi belirlediği takvime göre hareket etmeyi tercih ediyor. Ancak sektördeki bazı uzmanlara göre, bazı duyumların gerçekleşme olasılığı daha yüksek görünüyor. Özellikle bu ay içinde bir duyuru yapılabileceğine dair tahminler güçleniyor. Nintendo'nun Eylül ayında düzenleyeceği Nintendo Direct etkinliğinde, Switch 2'nin duyurulabileceği öne sürülüyor. Tokyo Game Show'un da bu ayın sonunda düzenlenmesi bu tahminleri destekliyor. Sektörden alınan bazı duyumlar, Eylül ayında bir gelişmenin olabileceğini işaret ederken, net bir açıklama yapılmamış durumda.

    Yeni konsolun çıkış tarihi ise hala belirsizliğini koruyor. Mevcut bilgilere göre, Nintendo’nun en geç Mart 2025'e kadar Switch 2’yi duyuracağı kesinleşmiş durumda. Ancak bazı raporlar, konsolun piyasaya sürülme tarihinin 2025'in ilerleyen aylarına da sarkabileceğini öne sürüyor. Eğer Nintendo bu yıl içinde yeni konsolu duyurursa, Mart ayında piyasaya çıkması olası görünüyor. Daha önce de ilk Switch modeli Ekim 2016’da duyurulmuş ve Mart 2017’de piyasaya sürülmüştü.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 gün önce

    çöp

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    onderweb 4 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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