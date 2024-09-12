Nintendo Switch 2 için ortalıkta ciddi söylentiler dolaşmaya başladı

Nintendo Switch'in piyasaya sürülmesinden bu yana yedi yıl geçti ve artık yeni bir modelin duyurulacağına dair beklentiler artıyor. "Switch 2" adıyla anılan bu konsol hakkında uzun zamandır çeşitli dedikodular dolaşıyor ve bu söylentiler son dönemde daha ciddi hale geldi. Nintendo'nun, yeni modelin tanıtımını ne zaman yapacağı ise merak konusu. Şirketin bu yeni modelde, mevcut Switch'in hibrit yapısını koruyup korumayacağı ya da tamamen farklı bir yenilikle karşımıza çıkıp çıkmayacağı ise henüz net değil. İsim konusunda da belirsizlik hakim. Nintendo, alışılmışın dışında adlandırmalara sahip ürünleriyle biliniyor. Bu nedenle "Super Switch" ya da "Yeni Nintendo Switch" gibi bir isimle karşılaşmak da mümkün olabilir.

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Son haftalarda bu yeni model hakkında birçok dedikodu duyuluyor olsa da, Nintendo’nun bu konudaki resmi açıklamaları oldukça sınırlı. Şirket, kendi belirlediği takvime göre hareket etmeyi tercih ediyor. Ancak sektördeki bazı uzmanlara göre, bazı duyumların gerçekleşme olasılığı daha yüksek görünüyor. Özellikle bu ay içinde bir duyuru yapılabileceğine dair tahminler güçleniyor. Nintendo'nun Eylül ayında düzenleyeceği Nintendo Direct etkinliğinde, Switch 2'nin duyurulabileceği öne sürülüyor. Tokyo Game Show'un da bu ayın sonunda düzenlenmesi bu tahminleri destekliyor. Sektörden alınan bazı duyumlar, Eylül ayında bir gelişmenin olabileceğini işaret ederken, net bir açıklama yapılmamış durumda.

Yeni konsolun çıkış tarihi ise hala belirsizliğini koruyor. Mevcut bilgilere göre, Nintendo’nun en geç Mart 2025'e kadar Switch 2’yi duyuracağı kesinleşmiş durumda. Ancak bazı raporlar, konsolun piyasaya sürülme tarihinin 2025'in ilerleyen aylarına da sarkabileceğini öne sürüyor. Eğer Nintendo bu yıl içinde yeni konsolu duyurursa, Mart ayında piyasaya çıkması olası görünüyor. Daha önce de ilk Switch modeli Ekim 2016’da duyurulmuş ve Mart 2017’de piyasaya sürülmüştü.

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