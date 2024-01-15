Nintendo Switch 2'nin çıkış tarihi açıklanmış olabilir

Tam Boyutta Gör Hatırlayanlar olacaktır uzun bir süredir Nintendo'nun yeni bir Switch modeli üzerinde çalıştığı söyleniyor. Öyle ki bu konsolun 2024 yılında tanıtılacağı belirtilmişti. Şimdi ise yeni bir tarih daha ortaya atıldı. Üstelik bu bilgi, güvenilir bir kaynaktan geliyor. Bir dönemin popüler markalarından Game Shark, Nintendo Switch 2'nin çıkış tarihini sızdırmış olabilir.

Nintendo Switch 2'nin çıkış tarihi paylaşıldı

Aktarıldığı kadarıyla ses elektroniği şirketi Altec Lansing'in paylaştığı bir basın bülteninde, GameShark'ın "AI Shark" adıyla geri döndüğü ortaya çıktı. 90’ların sonlarında oyun oynadıysanız, çeşitli hile kodu cihazları ile bilinen bu markayı tanıyor olabilirsiniz. Şimdi ise bireysel geliştiriciler için yapay zeka yazılımı olarak karşımıza çıkacak.

Öyle ki, AI Shark'ın bir hile aracı olarak tasarlanmadığı, yapay zeka oyun teknolojileri üzerine yoğunlaşacağı belirtildi. Peki bunun Nintendo Switch ile bağlantısı ne? Bir basın bülteni aracılığıyla GameShark markasının Eylül 2024'te yeniden piyasaya çıkacağı açıkladı. Şirkete göre bu tarih ''Nintendo Switch 2 ile aynı zamanda'' olacak.

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Bu tarihin daha önceki sızıtınlar ile uyumlu olduğunu belirtelim. Bloomberg'den Jason Schreier ise, iddianın tamamen tahminden oluştuğunu söylüyor. Bildiğiniz gibi Nintendo, Switch'in halefini teknik olarak henüz açıklamadı. Bu bir Switch 2 veya tamamen farklı bir şey olabilir. Ancak Nintendo'nun geçen yılki Gamescom'da kapalı kapılar ardında konsolu tanıttığına dair söylentiler vardı.

Hatta Activision Blizzard davasında da Switch'in halefi hakkında bazı bilgilere yer verildi. Dolayısıyla sızıntıların gerçek olup olmadığını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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