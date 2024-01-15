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    Anlık Bildirim

    Nintendo Switch 2'nin çıkış tarihi açıklanmış olabilir

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Nintendo Switch 2 için bekleyiş çok yakında sona erebilir. Tanınan bir üretici tarafından konsolun çıkış tarihi paylaşıldı.
    Nintendo Switch 2'nin çıkış tarihi açıklanmış olabilir! Tam Boyutta Gör
    Hatırlayanlar olacaktır uzun bir süredir Nintendo'nun yeni bir Switch modeli üzerinde çalıştığı söyleniyor. Öyle ki bu konsolun 2024 yılında tanıtılacağı belirtilmişti. Şimdi ise yeni bir tarih daha ortaya atıldı. Üstelik bu bilgi, güvenilir bir kaynaktan geliyor. Bir dönemin popüler markalarından Game Shark, Nintendo Switch 2'nin çıkış tarihini sızdırmış olabilir.

    Nintendo Switch 2'nin çıkış tarihi paylaşıldı

    Aktarıldığı kadarıyla ses elektroniği şirketi Altec Lansing'in paylaştığı bir basın bülteninde, GameShark'ın "AI Shark" adıyla geri döndüğü ortaya çıktı. 90’ların sonlarında oyun oynadıysanız, çeşitli hile kodu cihazları ile bilinen bu markayı tanıyor olabilirsiniz. Şimdi ise bireysel geliştiriciler için yapay zeka yazılımı olarak karşımıza çıkacak. 

    Öyle ki, AI Shark'ın bir hile aracı olarak tasarlanmadığı, yapay zeka oyun teknolojileri üzerine yoğunlaşacağı belirtildi. Peki bunun Nintendo Switch ile bağlantısı ne? Bir basın bülteni aracılığıyla GameShark markasının Eylül 2024'te yeniden piyasaya çıkacağı açıkladı. Şirkete göre bu tarih ''Nintendo Switch 2 ile aynı zamanda'' olacak.

    Bu tarihin daha önceki sızıtınlar ile uyumlu olduğunu belirtelim. Bloomberg'den Jason Schreier ise, iddianın tamamen tahminden oluştuğunu söylüyor. Bildiğiniz gibi Nintendo, Switch'in halefini teknik olarak henüz açıklamadı. Bu bir Switch 2 veya tamamen farklı bir şey olabilir. Ancak Nintendo'nun geçen yılki Gamescom'da kapalı kapılar ardında konsolu tanıttığına dair söylentiler vardı.

    Hatta Activision Blizzard davasında da Switch'in halefi hakkında bazı bilgilere yer verildi. Dolayısıyla sızıntıların gerçek olup olmadığını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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