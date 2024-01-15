Nintendo Switch 2'nin çıkış tarihi açıklanmış olabilir

Nintendo Switch 2'nin çıkış tarihi paylaşıldı
Aktarıldığı kadarıyla ses elektroniği şirketi Altec Lansing'in paylaştığı bir basın bülteninde, GameShark'ın "AI Shark" adıyla geri döndüğü ortaya çıktı. 90’ların sonlarında oyun oynadıysanız, çeşitli hile kodu cihazları ile bilinen bu markayı tanıyor olabilirsiniz. Şimdi ise bireysel geliştiriciler için yapay zeka yazılımı olarak karşımıza çıkacak.
Öyle ki, AI Shark'ın bir hile aracı olarak tasarlanmadığı, yapay zeka oyun teknolojileri üzerine yoğunlaşacağı belirtildi. Peki bunun Nintendo Switch ile bağlantısı ne? Bir basın bülteni aracılığıyla GameShark markasının Eylül 2024'te yeniden piyasaya çıkacağı açıkladı. Şirkete göre bu tarih ''Nintendo Switch 2 ile aynı zamanda'' olacak.
Bu tarihin daha önceki sızıtınlar ile uyumlu olduğunu belirtelim. Bloomberg'den Jason Schreier ise, iddianın tamamen tahminden oluştuğunu söylüyor. Bildiğiniz gibi Nintendo, Switch'in halefini teknik olarak henüz açıklamadı. Bu bir Switch 2 veya tamamen farklı bir şey olabilir. Ancak Nintendo'nun geçen yılki Gamescom'da kapalı kapılar ardında konsolu tanıttığına dair söylentiler vardı.
Hatta Activision Blizzard davasında da Switch'in halefi hakkında bazı bilgilere yer verildi. Dolayısıyla sızıntıların gerçek olup olmadığını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.