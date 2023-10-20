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    Anlık Bildirim

    Nintendo Switch 2'nin DLSS desteği netleşti: Frame Generation yok

    Nintendo Switch 2'nin yakın zamanda raflarda yerini alması bekleniyor. Son olarak konsolun DLSS teknolojisine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Frame Generation rafa kalkabilir.
    Nintendo Switch 2'nin DLSS desteği netleşti: Frame Generation yok Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en popüler oyun konsollarından Nintendo Switch ile önemli bir başarıya imza atan Nintendo, konsolun halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Bu bağlamda bir süredir gündemde olan Nintendo Switch 2'nin Nvidia Ampere tabanlı bir grafik birimi ile destekleneceğinden sizlere bahsetmiştik. Son olarak konsola eşlik edecek DLSS sürümü de netleşmeye başladı.

    Nintendo Switch 2, DLSS 3.5 desteği sunacak

    Bildiğiniz gibi Nintendo Switch 2'ye dair mevcut sızıntılar, konsolun özel bir DLSS çözümü ile tanıtılacağı yönündeydi. Ancak böyle bir durum olmayabilir. Sektöre yakın kaynaklara göre yeni konsol, yalnızca DLSS 3,5 ve Ray Reconstruction desteğine sahip olacak. Ayrıca DLSS 3.0 ile tanıtılan Frame Generation (Kare Oluşturma) teknolojisinin de pas geçileceği söyleniyor.

    Konsolun Ampere yani RTX 30 mimarisi ile destekleneceğini düşünürsek bunun şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Ancak ışın izleme konusunda PlayStation 5 ve Xbox Series X/S modellerinden daha yetenekli olacağını söylemek doğru olur. Tabi ki bu durum gürültü gidericiler (NRD) ve yapımlara göre farklılık gösterebilir. 

    Tüm bunların yanı sıra Nintendo Switch 2 çıkış tarihi ise halen netleşmiş değil. Yakın tarihli raporlara göre Nintendo’nun yeni el konsolu, şirket içerisinde ''NG'' adıyla geliştiriliyor ve en geç Kasım 2024'e kadar satışa çıkacak. Ayrıca dijital sürümünün 399 dolar fiziksel sürümünün ise 449 dolar olacağı da gelen bilgiler arasında.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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