Nintendo Switch 2'nin geriye dönük uyumluluğu doğrulanmış olabilir

- Nintendo Switch 2’de geriye dönük uyumluluk olacak mı?
- Nintendo Switch 2 beklenen özellikler
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Nintendo Switch 2’de geriye dönük uyumluluk olacak mı?
Güvenilir kaynakların iddiasına göre Nintendo Switch 2, Switch ile aynı araçları ve ROM formatını kullanıyor. Bu da en temel düzeyde Switch 2'nin geriye dönük uyumluluğa sahip olacağı anlamına geliyor. Yeni Switch'in mevcut Switch oyunlarıyla uyumlu olacağına yönelik ilk defa bu haberler ortaya çıkmıyor. Ancak söz konusu bilginin daha önce konsolun kod adını da sızdıran Centro_Leaks tarafından doğrulandığını belirtelim.
Ayrıca birçok kişinin tahmin ettiği gibi, Nintendo'nun şu anda emülatörlere karşı bu kadar sert önlemler almasının, hatta emülatör görüntüleri kullanan YouTuber'ları bile hedef almasının nedeni bu olabilir. Hatırlayanlar olacaktır, Şubat ayında Nintendo'nun Switch emülatörü Yuzu'ya dava açtığı ortaya çıktı. Bir diğer Switch emülatörü olan Ryujinx ise birkaç hafta önce kapandı.
Nintendo Switch 2 hakkında bilinenler şu an için sınırlı ancak bir süredir üzerinde çalışıldığını biliyoruz. Ayrıca konsolun erken bir prototip örneği geçtiğimiz ay çevrimiçi olarak sızdırılmıştı. Ne yazık ki, sistemin ne zaman resmen duyurulacağı ve tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceği henüz belli değil, ancak son raporlar Mart-Nisan 2025'te piyasaya sürülmeye hazır olabileceğini gösteriyor
Nintendo Switch 2 beklenen özellikler
Yakın tarihli sıznıtılara göre Nintendo Switch 2'nin 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Üstelik Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı. Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz.
DLSS Frame Generation desteği ise pas geçilecek. Ancak bu teknolojilerle bile Xbox Series S'e benzer veya daha düşük bir performansa bakıyor olacağız. Tabii ki yeni konsolun bu donanım için özel oyunlara sahip olacağını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...