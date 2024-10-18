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    Anlık Bildirim

    Nintendo Switch 2'nin geriye dönük uyumluluğu doğrulanmış olabilir

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Nintendo Switch 2, ilk sürümle benzer araçlar ve ROM formatını kullanıyor olabilir. Peki bu ne anlama geliyor? İşte detaylar...
    Nintendo Switch emülatörleri neden kapandı: İşte yanıtı Tam Boyutta Gör
    Nintendo, bildiğiniz gibi uzun süredir Nintendo Switch'in devam modeli hazırlığında. Öyle ki daha önce konsolun bir veya iki yıl içerisinde tanıtılacağı aktarılmış ancak sessizlik bozulmamıştı. Şimdi sektör kaynaklarından gelen yeni bir sızıntıya göre Nintendo Switch 2'nin geride dönük uyumluluğu doğrulanmış olabilir. 

    Nintendo Switch 2’de geriye dönük uyumluluk olacak mı?

    Güvenilir kaynakların iddiasına göre Nintendo Switch 2, Switch ile aynı araçları ve ROM formatını kullanıyor. Bu da en temel düzeyde Switch 2'nin geriye dönük uyumluluğa sahip olacağı anlamına geliyor. Yeni Switch'in mevcut Switch oyunlarıyla uyumlu olacağına yönelik ilk defa bu haberler ortaya çıkmıyor. Ancak söz konusu bilginin daha önce konsolun kod adını da sızdıran Centro_Leaks tarafından doğrulandığını belirtelim. 

    Ayrıca birçok kişinin tahmin ettiği gibi, Nintendo'nun şu anda emülatörlere karşı bu kadar sert önlemler almasının, hatta emülatör görüntüleri kullanan YouTuber'ları bile hedef almasının nedeni bu olabilir. Hatırlayanlar olacaktır, Şubat ayında Nintendo'nun Switch emülatörü Yuzu'ya dava açtığı ortaya çıktı. Bir diğer Switch emülatörü olan Ryujinx ise birkaç hafta önce kapandı. 

    Nintendo Switch 2 hakkında bilinenler şu an için sınırlı ancak bir süredir üzerinde çalışıldığını biliyoruz. Ayrıca konsolun erken bir prototip örneği geçtiğimiz ay çevrimiçi olarak sızdırılmıştı. Ne yazık ki, sistemin ne zaman resmen duyurulacağı ve tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceği henüz belli değil, ancak son raporlar Mart-Nisan 2025'te piyasaya sürülmeye hazır olabileceğini gösteriyor

    Nintendo Switch 2 beklenen özellikler

    Yakın tarihli sıznıtılara göre Nintendo Switch 2'nin 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Üstelik Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı. Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz.

    DLSS Frame Generation desteği ise pas geçilecek. Ancak bu teknolojilerle bile Xbox Series S'e benzer veya daha düşük bir performansa bakıyor olacağız. Tabii ki yeni konsolun bu donanım için özel oyunlara sahip olacağını hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    sultanneb 22 saat önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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