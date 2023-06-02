Nintendo Switch emülatörü Android için erişime açıldı!

Nintendo Switch emülatörü Yuzu, Android için erişime açıldı
Yuzu için, en basit anlamda Nintendo Switch oyunları için tasarlanmış bir emulatör diyebiliriz. Uzun bir süredir PC'de mevcut olan bu emülatörün Android platformunda yasal olarak kullanıma sunulduğunu belirtelim. Bu sayede Nintendo Switch satın almadan herhangi bir mobil cihazdan konsola özel tüm oyunlara ulaşabileceksiniz.
Bu noktada Yuzu'yu başlamak isteyen kullanıcıların, kendi anahtarları ve şifre çözme anahtarları ile birlikte oyun dosyalarına ihtiyacı olacak. Ancak bu sürecin nispeten kolay olduğunu söyleyebiliriz. Uygulamada gerekli tüm adımları anlatan bir rehber bulunuyor.
Yuzu'nun sistem gereksinimleri arasında en az 8GB RAM, Snadragon 865 veya daha güçlü işlemcili mobil cihazlar yer aldığını belitelim. Ayrıca minimum Android 11 sürümüne destek sunuyor. Yuzu'nun ücretsiz sürüme ulaşmak için buraya, 119,99 TL'lik Early Access sürüm içinse buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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