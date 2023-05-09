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    Nintendo, Switch için beklentileri düşürdü: Peki neden?

    Nintendo, tüm dünyada önemli bir satış başarısına imza atan Nintendo Switch için beklentilerini düşürdü. Switch 2 beklenenden daha yakın olabilir. İşte detaylar
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    Nintendo, Switch için beklentileri düşürdü: Peki neden? Tam Boyutta Gör
    Bugün erken saatlerde Nintendo, tüm zamanların en başarılı oyun konsollarından biri olarak görülen Nintendo Switch için satış beklentilerini paylaştı. Japon devi, Mart 2024'te sona eren mali yıla kadar Switch satışlarında düşüş bekliyor. İşte tüm ayrıntılar.

    Nintendo Switch 2 yakın olabilir

    Geçtiğimiz Şubat ayında açıklanan verilere göre Nintendo Switch, 122 milyonu aşan bir satışla PlayStation 4'ün (117 milyon) ve GameBoy'un (118 milyon) önüne geçerek tüm zamanların en çok satan üçüncü oyun konsolu olmayı başardı. Günümüzde ise bu sayı 125,62 milyonu geride bırakırken, Mart 2022′de sona eren mali yılda 17 milyondan biraz fazla Switch satışı gerçekleştirildi.

    Bugün yapılan duyuruda ise Nintendo, Switch konsolu satışlarının bu yıl 15 milyon adede düşeceğine inanıyor. Bu rakam, yıllık yüzde 17'lik bir düşüşe işaret ediyor diyebiliriz. Bildiğiniz üzere Nintendo Switch, yaklaşık yedi yıl önce piyasaya sürüldü ve küresel pazarlarda büyük başarı elde etti. Ancak tedarik zinciri sorunları son zamanlarda hafiflemiş olsa da, konsol satışları hala düşmeye devam ediyor.

    Konu hakkında yapılan açıklamada ise Nintendo Başkanı Shuntaro Furukawa, "Switch donanım ve yazılım satışlarının aynı hızı sürdürmesi zor". sözlerini dile getirdi.

    Öte yandan mevcut söylentiler, Nintendo'nun yeni bir Switch halefi üzerinde çalıştığını iddia ediyor. Öyle ki Japonya merkezli Kantan Games'in CEO'su Serkan Toto, içerisinde bulunduğumuz mali yılda ''Switch 2'nin piyasaya sürülmesinin veya tamamen yeni bir donanımın piyasaya sürülmesinin son derece açık olduğunu" belirtti. Ancak yeni konsol için net bir çıkış tarihi paylaşılmadığını belirtelim.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    D
    douradoluxurcars 3 saat önce

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    D
    DH Misafiri 3 saat önce

    ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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