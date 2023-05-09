Nintendo, Switch için beklentileri düşürdü: Peki neden?

Tam Boyutta Gör Bugün erken saatlerde Nintendo, tüm zamanların en başarılı oyun konsollarından biri olarak görülen Nintendo Switch için satış beklentilerini paylaştı. Japon devi, Mart 2024'te sona eren mali yıla kadar Switch satışlarında düşüş bekliyor. İşte tüm ayrıntılar.

Nintendo Switch 2 yakın olabilir

Geçtiğimiz Şubat ayında açıklanan verilere göre Nintendo Switch, 122 milyonu aşan bir satışla PlayStation 4'ün (117 milyon) ve GameBoy'un (118 milyon) önüne geçerek tüm zamanların en çok satan üçüncü oyun konsolu olmayı başardı. Günümüzde ise bu sayı 125,62 milyonu geride bırakırken, Mart 2022′de sona eren mali yılda 17 milyondan biraz fazla Switch satışı gerçekleştirildi.

Bugün yapılan duyuruda ise Nintendo, Switch konsolu satışlarının bu yıl 15 milyon adede düşeceğine inanıyor. Bu rakam, yıllık yüzde 17'lik bir düşüşe işaret ediyor diyebiliriz. Bildiğiniz üzere Nintendo Switch, yaklaşık yedi yıl önce piyasaya sürüldü ve küresel pazarlarda büyük başarı elde etti. Ancak tedarik zinciri sorunları son zamanlarda hafiflemiş olsa da, konsol satışları hala düşmeye devam ediyor.

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Konu hakkında yapılan açıklamada ise Nintendo Başkanı Shuntaro Furukawa, "Switch donanım ve yazılım satışlarının aynı hızı sürdürmesi zor". sözlerini dile getirdi.

Öte yandan mevcut söylentiler, Nintendo'nun yeni bir Switch halefi üzerinde çalıştığını iddia ediyor. Öyle ki Japonya merkezli Kantan Games'in CEO'su Serkan Toto, içerisinde bulunduğumuz mali yılda ''Switch 2'nin piyasaya sürülmesinin veya tamamen yeni bir donanımın piyasaya sürülmesinin son derece açık olduğunu" belirtti. Ancak yeni konsol için net bir çıkış tarihi paylaşılmadığını belirtelim.

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