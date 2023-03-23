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    Nintendo Switch 2 özellikleri netleşmeye başladı: Bizleri neler bekliyor?

    Bir süredir sızıntılar ile gündemde olan Nintendo Switch 2'nin teknik ayrıntıları yavaş yavaş netleşmeye başladı. Peki bizleri neler bekliyor? İşte bildiklerimiz
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    Nintendo Switch 2 özellikleri sızdırıldı: Bizleri neler bekliyor? Tam Boyutta Gör
    Nintendo Switch ile konsol pazarında önemli bir başarıya imza atan Nintendo, modelin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Bu noktada kısa süre önce paylaşılan sızıntılar, Nintendo Switch 2'nin 2023 yılının sonlarında raflarda yerini almaya başlayacağını bizlere gösterdi. Yeni el konsolu için heyecanlı bekleyiş sürerken, şimdi de cihaza güç verecek yonga setinin detayları ortaya çıktı.

    Nintendo Switch 2 özellikleri sızdırıldı

    Bilindiği üzere Nintendo Switch, 20 nm Nvidia Tegra X1 ve 16 nm Tegra X1+ platformu ile karşımıza çıktı. Bununla birlikte sektöre yakın kaynaklar, sıradaki Nintendo konsolunun Samsung'un 5nm 5LPP (5nm Low Power Plus) üretim teknolojisini kullanan bir NVIDIA Tegra yongası tarafından destekleneceğini bildirdi.

    Nintendo'nun Switch Pro modelini iptal ettiği ve bunun yerine yeni nesil bir konsola odaklandığını düşünürsek, 5nm teknolojisine geçişin kesinlikle mantıklı göründüğünü söyleyebiliriz. Nitekim üretim teknolojisinde yaşanacak gelişme, yeni nesil Tegra platformunun öncekinden daha modern, daha verimli ve kesinlikle daha güçlü olacağını bizlere gösteriyor. 

    Tabii ki, yeni sızıntıların Nintendo tarafından henüz doğrulanmadığını belirtelim. Bu nedenle yeni nesil el konsolunun tüm detayları için bir süre daha beklememiz gerekecek. 

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 1 saat önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 2 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 3 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 5 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 6 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 6 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 6 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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