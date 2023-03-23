Nintendo Switch 2 özellikleri netleşmeye başladı: Bizleri neler bekliyor?

Nintendo Switch 2 özellikleri sızdırıldı
Bilindiği üzere Nintendo Switch, 20 nm Nvidia Tegra X1 ve 16 nm Tegra X1+ platformu ile karşımıza çıktı. Bununla birlikte sektöre yakın kaynaklar, sıradaki Nintendo konsolunun Samsung'un 5nm 5LPP (5nm Low Power Plus) üretim teknolojisini kullanan bir NVIDIA Tegra yongası tarafından destekleneceğini bildirdi.
Nintendo'nun Switch Pro modelini iptal ettiği ve bunun yerine yeni nesil bir konsola odaklandığını düşünürsek, 5nm teknolojisine geçişin kesinlikle mantıklı göründüğünü söyleyebiliriz. Nitekim üretim teknolojisinde yaşanacak gelişme, yeni nesil Tegra platformunun öncekinden daha modern, daha verimli ve kesinlikle daha güçlü olacağını bizlere gösteriyor.
Tabii ki, yeni sızıntıların Nintendo tarafından henüz doğrulanmadığını belirtelim. Bu nedenle yeni nesil el konsolunun tüm detayları için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)