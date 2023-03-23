Nintendo Switch 2 özellikleri netleşmeye başladı: Bizleri neler bekliyor?

Tam Boyutta Gör Nintendo Switch ile konsol pazarında önemli bir başarıya imza atan Nintendo, modelin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Bu noktada kısa süre önce paylaşılan sızıntılar, Nintendo Switch 2'nin 2023 yılının sonlarında raflarda yerini almaya başlayacağını bizlere gösterdi. Yeni el konsolu için heyecanlı bekleyiş sürerken, şimdi de cihaza güç verecek yonga setinin detayları ortaya çıktı.

Nintendo Switch 2 özellikleri sızdırıldı

Bilindiği üzere Nintendo Switch, 20 nm Nvidia Tegra X1 ve 16 nm Tegra X1+ platformu ile karşımıza çıktı. Bununla birlikte sektöre yakın kaynaklar, sıradaki Nintendo konsolunun Samsung'un 5nm 5LPP (5nm Low Power Plus) üretim teknolojisini kullanan bir NVIDIA Tegra yongası tarafından destekleneceğini bildirdi.

Nintendo'nun Switch Pro modelini iptal ettiği ve bunun yerine yeni nesil bir konsola odaklandığını düşünürsek, 5nm teknolojisine geçişin kesinlikle mantıklı göründüğünü söyleyebiliriz. Nitekim üretim teknolojisinde yaşanacak gelişme, yeni nesil Tegra platformunun öncekinden daha modern, daha verimli ve kesinlikle daha güçlü olacağını bizlere gösteriyor.

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Tabii ki, yeni sızıntıların Nintendo tarafından henüz doğrulanmadığını belirtelim. Bu nedenle yeni nesil el konsolunun tüm detayları için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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