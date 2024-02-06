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    Nintendo Switch rekora koşuyor: Sırada Playstation 2 var

    Nintendo Switch, dünya genelinde 139.3 milyon satışı geride bıraktı. Tüm zamanların en çok satan üçüncü oyun konsolu, önümüzdeki yıl Playstation 2'yi tahtından edebilir.
    Nintendo Switch rekora koşuyor: Sırada Playstation 2 var Tam Boyutta Gör
    Günümüzde yeni nesil konsollar arasında kıyasıya rekabet sürerken, 2017 yılında piyasaya sürülen Nintendo Switch'in popülerliği her geçen gün artıyor. Yakın tarihli kazanç açıklamasında NintendoSwitch satışlarının 139,3 milyonu ulaştığını duyurdu. Geçtiğimiz yıl Playstation 4 ve Game Boy'u geride bırakan el konsolu, Playstation 2'yi tahtından edebilir.

    Nintendo Switch, Playstation 2'yi tahtından edebilir

    Yapılan resmi açıklamaya göre son çeyrekte dünya çapında 6,9 milyon adet Nintendo Switch satışı gerçekleşti. Bunun 4,48 milyonu Switch OLED modelinden gelirken, Switch Lite 1,27 milyon, standart Switch ise 2,15 milyon birim sattı. Böylece Nintendo, konsolun toplamda 139,3 milyon adet sattığını söylüyor.

    Kaçıranlar Nintendo Switch satışları, geçtiğimiz yıl Game Boy ve Playstation 4'ü geçerek 122,5 milyona ulaşmıştı. Dolayısıyla mevcut rakamlar, önümüzdeki yıl Nintendo DS ve PS2'ye yaklaşacağını gösteriyor. Bu olduğu takdirde tüm zamanların en çok satan konsolu olacak. İşte tüm zamanların en çok satan konsolları;

    1. PlayStation 2 / 155m
    2. Nintendo DS / 154.02m
    3. Nintendo Switch / 139,3m
    4. Game Boy & Game Boy Color / 118.69m
    5. PlayStation 4 / 116.6m
    6. PlayStation / 102.49m
    7. Nintendo Wii / 101.63m
    8. PlayStation 3 / 87.4m
    9. Xbox 360 / 84m
    10. Game Boy Advance / 81.51m

    Yazılım satışlarında ise The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom son çeyrekte 780.000, toplamda ise 20,28 milyon kopya sattı. Diğer tarafta Super Mario Wonder şimdiden 12 milyonu (11,96 milyon) geride bırakırken, Super Mario RPG 3,14 milyonluk satışa ulaştı. Nintendo'nun en çok satan Switch oyunu ise, şu anda dünya çapında 60,58 milyon kopyaya sahip Mario Kart 8 Deluxe olmaya devam ediyor.

    Ayrıca Nintendo Başkanı Shuntaro Furukawa, Nintendo Switch 2'ye ilişkin mevcut sızıntılara kıyasla, ilk Switch modelinin 2024'e kadar Nintendo'nun "ana işi" olmaya devam edeceğini söyledi 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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