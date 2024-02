Nintendo Switch rekora koşuyor: Sırada Playstation 2 var

Tam Boyutta Gör Günümüzde yeni nesil konsollar arasında kıyasıya rekabet sürerken, 2017 yılında piyasaya sürülen Nintendo Switch'in popülerliği her geçen gün artıyor. Yakın tarihli kazanç açıklamasında Nintendo, Switch satışlarının 139,3 milyonu ulaştığını duyurdu. Geçtiğimiz yıl Playstation 4 ve Game Boy'u geride bırakan el konsolu, Playstation 2'yi tahtından edebilir.

Yapılan resmi açıklamaya göre son çeyrekte dünya çapında 6,9 milyon adet Nintendo Switch satışı gerçekleşti. Bunun 4,48 milyonu Switch OLED modelinden gelirken, Switch Lite 1,27 milyon, standart Switch ise 2,15 milyon birim sattı. Böylece Nintendo, konsolun toplamda 139,3 milyon adet sattığını söylüyor.

Kaçıranlar Nintendo Switch satışları, geçtiğimiz yıl Game Boy ve Playstation 4'ü geçerek 122,5 milyona ulaşmıştı. Dolayısıyla mevcut rakamlar, önümüzdeki yıl Nintendo DS ve PS2'ye yaklaşacağını gösteriyor. Bu olduğu takdirde tüm zamanların en çok satan konsolu olacak. İşte tüm zamanların en çok satan konsolları;

PlayStation 2 / 155m Nintendo DS / 154.02m Nintendo Switch / 139,3m Game Boy & Game Boy Color / 118.69m PlayStation 4 / 116.6m PlayStation / 102.49m Nintendo Wii / 101.63m PlayStation 3 / 87.4m Xbox 360 / 84m Game Boy Advance / 81.51m

Yazılım satışlarında ise The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom son çeyrekte 780.000, toplamda ise 20,28 milyon kopya sattı. Diğer tarafta Super Mario Wonder şimdiden 12 milyonu (11,96 milyon) geride bırakırken, Super Mario RPG 3,14 milyonluk satışa ulaştı. Nintendo'nun en çok satan Switch oyunu ise, şu anda dünya çapında 60,58 milyon kopyaya sahip Mario Kart 8 Deluxe olmaya devam ediyor.

Ayrıca Nintendo Başkanı Shuntaro Furukawa, Nintendo Switch 2'ye ilişkin mevcut sızıntılara kıyasla, ilk Switch modelinin 2024'e kadar Nintendo'nun "ana işi" olmaya devam edeceğini söyledi

