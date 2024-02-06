Nintendo Switch rekora koşuyor: Sırada Playstation 2 var

Nintendo Switch, Playstation 2'yi tahtından edebilir
Yapılan resmi açıklamaya göre son çeyrekte dünya çapında 6,9 milyon adet Nintendo Switch satışı gerçekleşti. Bunun 4,48 milyonu Switch OLED modelinden gelirken, Switch Lite 1,27 milyon, standart Switch ise 2,15 milyon birim sattı. Böylece Nintendo, konsolun toplamda 139,3 milyon adet sattığını söylüyor.
Kaçıranlar Nintendo Switch satışları, geçtiğimiz yıl Game Boy ve Playstation 4'ü geçerek 122,5 milyona ulaşmıştı. Dolayısıyla mevcut rakamlar, önümüzdeki yıl Nintendo DS ve PS2'ye yaklaşacağını gösteriyor. Bu olduğu takdirde tüm zamanların en çok satan konsolu olacak. İşte tüm zamanların en çok satan konsolları;
- PlayStation 2 / 155m
- Nintendo DS / 154.02m
- Nintendo Switch / 139,3m
- Game Boy & Game Boy Color / 118.69m
- PlayStation 4 / 116.6m
- PlayStation / 102.49m
- Nintendo Wii / 101.63m
- PlayStation 3 / 87.4m
- Xbox 360 / 84m
- Game Boy Advance / 81.51m
Yazılım satışlarında ise The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom son çeyrekte 780.000, toplamda ise 20,28 milyon kopya sattı. Diğer tarafta Super Mario Wonder şimdiden 12 milyonu (11,96 milyon) geride bırakırken, Super Mario RPG 3,14 milyonluk satışa ulaştı. Nintendo'nun en çok satan Switch oyunu ise, şu anda dünya çapında 60,58 milyon kopyaya sahip Mario Kart 8 Deluxe olmaya devam ediyor.
Ayrıca Nintendo Başkanı Shuntaro Furukawa, Nintendo Switch 2'ye ilişkin mevcut sızıntılara kıyasla, ilk Switch modelinin 2024'e kadar Nintendo'nun "ana işi" olmaya devam edeceğini söylediBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.