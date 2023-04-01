Xbox Live Gold üyelerine Nisan 2023'te verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

Xbox Live Gold Nisan 2023 Oyunları
- Out of Space: Couch Edition (1 Nisan - 30 Nisan tarihleri arasında erişime açık): Out of Space, uzayda bir evde birlikte yaşamak üzerine, işbirliğine dayalı, çok oyunculu YEREL ve ÇEVRİMİÇİ bir oyundur. Sen ve arkadaşların, yeni mekanınızı bir yuvaya dönüştürmek için ölümcül uzaylı istilasının icabına bakmak ve sürdürülebilir bir uzay gemisi inşa etmenin zorluklarlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağınız yeni bir uzay evine çıkmak üzeresiniz.
- Peaky Blinders: Mastermind (16 Nisan - Mayıs Şubat tarihleri arasında erişime açık): Peaky Blinders: Mastermind, BBC ve Netflix'in ödüllü dizisini temel alan bir izometrik bulmaca macera strateji oyunu. Dizinin birinci sezonundaki olaylardan hemen öncesini konu alacak oyun Shelby ailesinin suç çetesini kontrol etmenize olanak sağlayacak. Gittikçe karmaşıklaşan bulmacaları ve bölümleri geçmek için karakterlerin özelliklerini ve gizlilik yeteneklerini kullanmanız gerekecek. Zamanı manipüle edebilme sayesinde plan mükemmel işleyinceye dek zamanı sıfırlayabilecek, geri sarabilecek ve hızlıca ilerletebileceksiniz.
Verilen oyunları parantez içinde belirtilen tarihlerde hesabınıza eklerseniz, Xbox Live Gold üyeliğiniz olduğu sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı