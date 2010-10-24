Nissan LEAF yaklaşık 100 kilometre/saat hıza sadece 7 saniyede mi ulaşıyor?

Nissan LEAF ve Chevrolet Volt'un satışa çıkarılması artık an meselesi. İki modeli de test eden ünlü otomobil dergi ve programları özellikle Nissan LEAF'in 0-100 kilometre/saat hızlanması için farklı sonuçlar elde ettiler. 5 saniyeyle 10 saniye arasında değişen sonuçlarla otomobil severlerin kafası iyice karışsa da Green Car Advisor sitesinin 7 saniyelik değeri kabul edilebilir olarak görülüyor.

Chevrolet Volt 8.8 saniyede, Mitsubishi i-MiEV 12 saniyede ve Tesla Roadster 3.7 saniyede yaklaşık 100 kilometre/saat hıza ulaşabiliyorlar. Nissan, LEAF'in hızlanma değeriyle ilgili bir bilgi vermediği için bu konuda aracı ilk kullanan kişilerin beyanları göz önüne alınıyor. Başından beri Nissan LEAF'in Volt'tan biraz daha performanslı olduğunun bilindiği düşünülürse 7 saniyelik değeri herkes kabul etmiş görünüyor. Nissan'ın Ürün Planlama Müdürü Mark Perry ise otomobilin maksimum hızı ile ilgili bir açıklama yaptı. Perry, maksimum hızı 140 kilometre/saat olarak verilen LEAF ile ismi açıklanmayan bir gazetecinin 150 kilometre/saat hıza ulaştığını belirtti. 149 beygirlik Volt'un maksimum 160 kilometre/saat hıza ulaştığı düşünülürse bu 150 kilometre/saatlik değer 110 beygirlik LEAF için gerçekten çok etkileyici!