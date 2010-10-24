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Nissan LEAF yaklaşık 100 kilometre/saat hıza sadece 7 saniyede mi ulaşıyor?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Nissan LEAF ve Chevrolet Volt'un satışa çıkarılması artık an meselesi. İki modeli de test eden ünlü otomobil dergi ve programları özellikle Nissan LEAF'in 0-100 kilometre/saat hızlanması için farklı sonuçlar elde ettiler. 5 saniyeyle 10 saniye arasında değişen sonuçlarla otomobil severlerin kafası iyice karışsa da Green Car Advisor sitesinin 7 saniyelik değeri kabul edilebilir olarak görülüyor.

Chevrolet Volt 8.8 saniyede, Mitsubishi i-MiEV 12 saniyede ve Tesla Roadster 3.7 saniyede yaklaşık 100 kilometre/saat hıza ulaşabiliyorlar. Nissan, LEAF'in hızlanma değeriyle ilgili bir bilgi vermediği için bu konuda aracı ilk kullanan kişilerin beyanları göz önüne alınıyor. Başından beri Nissan LEAF'in Volt'tan biraz daha performanslı olduğunun bilindiği düşünülürse 7 saniyelik değeri herkes kabul etmiş görünüyor. Nissan'ın Ürün Planlama Müdürü Mark Perry ise otomobilin maksimum hızı ile ilgili bir açıklama yaptı. Perry, maksimum hızı 140 kilometre/saat olarak verilen LEAF ile ismi açıklanmayan bir gazetecinin 150 kilometre/saat hıza ulaştığını belirtti. 149 beygirlik Volt'un maksimum 160 kilometre/saat hıza ulaştığı düşünülürse bu 150 kilometre/saatlik değer 110 beygirlik LEAF için gerçekten çok etkileyici!

Nissan LEAF yaklaşık 100 kilometre/saat hıza sadece 7 saniyede mi ulaşıyor?
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DH Misafiri 9 yıl
bunlar gavur oyunu çoktandır yapılmış bir teknoloji sadece start vermek kaldı gavurlara kehanet alemetleri bunlar
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Bvlgarı 9 yıl
Tasarımı Çok Kötü Ya.
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amboleos 9 yıl
bilip bilmeden konuşmayın lütfen, bu araçlar top speed de gitsin diye üretilmiyor.
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VE gol 9 yıl
Aracın tasarımı bayaa kötu olmus ya
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xense 9 yıl
arkadaşlar, bence araçların hızlanmaları ile maximum hızlarını bağdaştırmak biraz yanlış olur. sonuçta bu araçlar elektrikli ve elektrikli motorlar daima daha hızlı tepki vermişlerdir. örnekleri bir çok ep ve gp rclerde görülebilir. sonuçta gas powered araçlarda hızlanma bir takım mekanik aksamların aksiyonu ile okurken elektrikli araçlarda genelde verilen akım ve voltaj kombinasyonlarının değişimleri ile olmakta. dolayısı ile eski gas powered araçlardaki düşünce tarzının bırakılıp yeni bir bakış açısı ile yorumlanması gerekmekte. bu araçların hızları bence kullanım için ideal. 150KM/s hıza sehir içinde kaç kere ulaşılabilir ki? hele istanbul gibi bir yerde. bu araçlarda hızdan cok değer verilmesi gereken unsurların menzil, sarj süresi, bakım ve ağırlık gibi unsurlar olması gerekir. Bu araçlar 300Km hıza dahi ulaşsa akşam sabaha kadar kimse sarj olmalarını beklemez. Peki bunların sarjı kapı önünde nasıl olur bu açıdan bakın. Hybrit araç alıpta sürekli benzin kullanmak ne kadar akıllıca olur? ayrıca sanzıman ve güç aktarım organlarının ömrüde büyük önem taşıyor. bakın üst seviye spor araçlarda sanjıman değişim kilometreleri 10.000-20.000KM arası değişmekte ve bunlar ciddi maliyetlerdir. ucuza yolculuk etmek sadece ucuz enerji kaynağı ile olmaz.
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Fleetwood1991 9 yıl
xense

arkadaşlar, bence araçların hızlanmaları ile maximum hızlarını bağdaştırmak biraz yanlış olur. sonuçta bu araçlar elektrikli ve elektrikli motorlar daima daha hızlı tepki vermişlerdir. örnekleri bir çok ep ve gp rclerde görülebilir. sonuçta gas powered araçlarda hızlanma bir takım mekanik aksamların aksiyonu ile okurken elektrikli araçlarda genelde verilen akım ve voltaj kombinasyonlarının değişimleri ile olmakta. dolayısı ile eski gas powered araçlardaki düşünce tarzının bırakılıp yeni bir bakış açısı ile yorumlanması gerekmekte. bu araçların hızları bence kullanım için ideal. 150KM/s hıza sehir içinde kaç kere ulaşılabilir ki? hele istanbul gibi bir yerde. bu araçlarda hızdan cok değer verilmesi gereken unsurların menzil, sarj süresi, bakım ve ağırlık gibi unsurlar olması gerekir. Bu araçlar 300Km hıza dahi ulaşsa akşam sabaha kadar kimse sarj olmalarını beklemez. Peki bunların sarjı kapı önünde nasıl olur bu açıdan bakın. Hybrit araç alıpta sürekli benzin kullanmak ne kadar akıllıca olur? ayrıca sanzıman ve güç aktarım organlarının ömrüde büyük önem taşıyor. bakın üst seviye spor araçlarda sanjıman değişim kilometreleri 10.000-20.000KM arası değişmekte ve bunlar ciddi maliyetlerdir. ucuza yolculuk etmek sadece ucuz enerji kaynağı ile olmaz.

İyide tepki süresiyle alakalı değilki bu durum burada 150 hp güçten bahsediyoruz. Elektrikli motorların tepkisi daha iyi olabilir buna bir itirazım yok.

Neticede 0'dan 100'e çıkarkende dip gaz yapıyoruz, sürekli 200'le giderkende, ama belkide 0-100'de aracı pek zorlamamız gerektiğinide belirtiyor bu durum. Yani elektrikli araçlarla çok sık dip gaz yapılmaması lazım demek...Kullanıcıda " Lan bu aletin eti budu belli 150-160'ı geçemiyor bak hiç boşuna gazı köklemiyim, efendi efendi gideyim" düşüncesine kapılsın diyede yapılmış olabilir...

Ancak dediğim gibi, normal şartlarda 0-100'ü 7-8 saniye olan araçlar gps'de + 200 km/s görebilir bu ağırlıkta...( Tabi bu batarya kombinasyonuyla herhalde çok az bir menzil sunuyordu ki, onun için iptal ettiler, ilginç....Elektrikli araçların çözmesi gereken pek çok problem var, henüz işin başındayız...)

bakın üst seviye spor araçlarda sanjıman değişim kilometreleri 10.000-20.000KM arası değişmekte ve bunlar ciddi maliyetlerdir


"Üst seviye" spor araçlardan kastınız herhalde Ferrari ve türevi gibi araçlar. Evet doğrudur, baskı balata koleksiyonu yapmak mümkün bu tip araçlarda...

Ama bir Corvette ZR-1 olsun ( Pistte ve maksimum hızda şu anda gerçekten iddialı bir otomobil ), Porsche 911 Turbo olsun, hatta GT2 olsun, Dodge Viper SRT 10 olsun ( 600 hp ), bu araçlarda öyle 10-20.000 km'de şanzıman felan değiştirmeniz gerekmez. Bazı araçlar biraz "Industry Porn" takıldığı için ( Ferrari gibi işte ) böyle sonuçlar ortaya çıkıyor.
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izzetguntalaz 9 yıl
Bu araçların şehirlerarası kullanımdan çok şehir içi kullanım için geliştirildiğini tüketiciye bildirilmesilazım.
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Fleetwood1991 9 yıl
0-100'ü 8.8 saniye olan bir aracın maksimum hızı nasıl 150-160 km/s oluyor bende bunu anlamıyorum. 200 km/s'yi görmesi gerekir gps'te bile...
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met.nar 9 yıl
Arkadaşlar bu gelişmeler çok güzel ancak şimdiki teknoloji ile erişilen bu yüksek hızlar sadece göz boyamadan ibaret...

Dikkat: Bu araç ulaşabildiği 140 km/h sabit hız ile kaç SAAT yol katedecek? Lütfen bunu hesap ederek değerlendirelim... Yalnış anlaşılmasın ben bu teknolojiyi takip ediyorum ve proje bazında destekçisiyim, ki yaptığım çalışmalarda bunu destekler nitelikte...ancak henüz gelişmesi gerekli olan bir teknoloji... Bataryaların özgül ağırlık / güç oranları şu an çok çok az...

Örnek vermek gerekirse; BMW mini cooper'ın ilk üretilen elektrikli versiyonu 125 km/h sabit hızla sadece 20 dakika (yaklaşık) gidebilmekteydi... Varın gerisini siz hesap edin...


Saygılarımla...
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catalyst 9 yıl
Evet aynen katiliyorum. Ben de bu kadar cabuk seri uretime gecilmesine sasirdim dogrusu.

Neyse Amerikalilar falan iyice test etsin, bu arabalar TR'ye gelene kadar teknoloji nasilsa olgunlasir
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