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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nobel Ödüllü Astronom; uzaylıların olduğunu iddia etti

    Nobel Ödüllü Astronom Didier Queloz; evrendeki tek canlı varlık olduğumuza inanmadığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Michel Mayor, insanoğlunun asla uzaya koloni kuramayacağını iddia etmişti.
    12 sa.
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    Uzay
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Nobel Ödüllü Astronom; uzaylıların olduğunu iddia etti
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    Nobel Ödüllü Astronom Didier Queloz uzaylıların gerçekten var olduğunu ve uzaylıları 2050 yılından önce bulabileceğimizi iddia ediyor. The Telegraph kurumunun yaptığı açıklamalara göre Queloz; Salı günü düzenlenen bir etkinlik sırasında evrendeki tek canlı varlık olduğumuza inanmadığını belirtti. Aynı gün de Fizik alanında Nobel Ödülü kazandığını öğrendi.

    Astronomun belirttiğine göre evrende çok fazla gezegen ve yıldız bulunuyor. Hayata yol açan ya da başka bir deyişle canlılığı sağlayan ''kimyanın'' evrende başka bir yerlerde de mevcut olması gerekiyor.

    Dünya dışında yaşam

    Nobel Ödüllü Astronom; uzaylıların olduğunu iddia etti
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    Nobel Ödüllü Fizikçi; 100 yıl içerisinde ''uzaylılarla'' ilgili yaşamsal belirtilere rastlayacağımızı yani uzaylılara ait işaretleri tespit edebileceğimizi düşünüyor.

    Ayrıca insanoğlunun 30 yıl içerisinde dış gezegenlerdeki yaşamın biyolojik izlerini tespit edebilen cihazları geliştirebileceği de bilim insanının düşünceleri arasında.

    Queloz; bu hafta uzaydaki yaşam hakkında konuşan tek bilim insanı değil. Eski NASA bilim insanı Gilbert Levin de bu hafta içerisinde uzayda yaşamın var olduğuna inandığıyla ilgili bir fikir yazısı yazdı. Bu düşüncesinin temelinde ise 1970'li yıllarda Mars Gezegeni üzerinde yapılan çalışmalar yatıyor.

    Ayrıca Bkz. "Nobel ödüllü astrofizikçi; insanoğlunun uzaya asla koloni kuramayacağını iddia etti"

    Geçtiğimiz günlerde ise Michel Mayor adlı Nobel Ödüllü bilim insanı; insanoğlunun asla uzaya koloni kuramayacağını iddia etmişti.



    https://futurism.com/the-byte/nobel-prize-belief-aliens Yorum Yaz
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    SC0RPI0N 11 sa. en beğenilen
    "Evren epey büyük bir yer. Eğer ki sadece biz varsak, bu epey büyük bir israf olurdu."
    Carl Sagan
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    Alice Abernathy 45 dk.
    Fermi paradoksu paradokstan ziyade teknik limitasyon bence. Artan teknoloji, gözlem ve araştırma ile aşılabilir. Bu yüzyıl içerisinde akıllı uzaylı izlerine bir ihtimal denk gelebiliriz.
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    SEO19 3 sa.
    uzaylı diye bir şey yok ! gezegenli yani kendine göre bir dünyası olanlar var.
    yok öyle uluslararası sularda doğmuş cinsi yok yani :)
    uzaylı yok ! mutlak bunlarında bir gezegeni galaksisi memleketlisi var !
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    Spider_hip 2 sa. SEO19
    Uzaylı da olsa insan insandır diyorsun yani :D
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    smart1978 3 sa.
    Onemli olan yapi tasi neyse onemli degildir ama insanlardan daha da akilli mi ?
    Yunus baliklari da zekidir ama yapabildikleri ortada :/ ...
    Yani icraatleri kayda deger var midir ?
    Varliklari insanliga hayri olacak midir ?
    Yanıtla +1
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    SC0RPI0N 11 sa. en beğenilen
    "Evren epey büyük bir yer. Eğer ki sadece biz varsak, bu epey büyük bir israf olurdu."
    Carl Sagan
    Yanıtla +5
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    al-ozaria 11 sa.
    "Nobel ödüllü astrofizikçi; insanoğlunun uzaya asla koloni kuramayacağını iddia etti"
    tutunca
    "Nobel Ödüllü Astronom; uzaylıların olduğunu iddia etti" gelmesi...
    Tavsiye öğlen kuşağı televizyon ya da youtube seyircisine benzemez, farkındalık açısından farklıdır DH kitlesi. Burada bu stratejiyi uygulamak negatif dönüt olarak gelir, 404 Hatası verdirir. İyi çalışmalar.
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