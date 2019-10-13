Nobel Ödüllü Astronom; uzaylıların olduğunu iddia etti

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Nobel Ödüllü Astronom Didier Queloz uzaylıların gerçekten var olduğunu ve uzaylıları 2050 yılından önce bulabileceğimizi iddia ediyor. The Telegraph kurumunun yaptığı açıklamalara göre Queloz; Salı günü düzenlenen bir etkinlik sırasında evrendeki tek canlı varlık olduğumuza inanmadığını belirtti. Aynı gün de Fizik alanında Nobel Ödülü kazandığını öğrendi.

Astronomun belirttiğine göre evrende çok fazla gezegen ve yıldız bulunuyor. Hayata yol açan ya da başka bir deyişle canlılığı sağlayan ''kimyanın'' evrende başka bir yerlerde de mevcut olması gerekiyor.

Dünya dışında yaşam

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Nobel Ödüllü Fizikçi; 100 yıl içerisinde ''uzaylılarla'' ilgili yaşamsal belirtilere rastlayacağımızı yani uzaylılara ait işaretleri tespit edebileceğimizi düşünüyor.

Ayrıca insanoğlunun 30 yıl içerisinde dış gezegenlerdeki yaşamın biyolojik izlerini tespit edebilen cihazları geliştirebileceği de bilim insanının düşünceleri arasında.

Queloz; bu hafta uzaydaki yaşam hakkında konuşan tek bilim insanı değil. Eski NASA bilim insanı Gilbert Levin de bu hafta içerisinde uzayda yaşamın var olduğuna inandığıyla ilgili bir fikir yazısı yazdı. Bu düşüncesinin temelinde ise 1970'li yıllarda Mars Gezegeni üzerinde yapılan çalışmalar yatıyor.

Ayrıca Bkz. "Nobel ödüllü astrofizikçi; insanoğlunun uzaya asla koloni kuramayacağını iddia etti"

Geçtiğimiz günlerde ise Michel Mayor adlı Nobel Ödüllü bilim insanı; insanoğlunun asla uzaya koloni kuramayacağını iddia etmişti.

https://futurism.com/the-byte/nobel-prize-belief-aliens