Nokia 110 2022 satışa sunuldu

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Mart ayında Nokia’nın cep telefonu listesine eklediği ve uygun fiyata tatmin edici özellikler sunmayı amaçladığı Nokia 110 2022 satışa çıkıyor. Firma ilk olarak Hindistan’da satışa başlayacak.

Nokia 110 2022 özellikleri ve fiyatı

Renkli bir ekrana sahip olan model kompakt bir tasarım sunuyor. 1000mAh batarya ile uzun kullanım sürelerine imza atan telefon microSD kartlar ile 32GB’a kadar depolamayı arttırabiliyor.

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Dahili bir müzik çalar yanında FM radyosu da olan telefon arka kısmında bir kamera ve LED fener barındırıyor. Otomatik çağrı kayıt sistemi de olan Nokia 110 2022 için 23$ civarında bir fiyat etiketi belirlenmiş. Önceki nesilde yer verilen KaiOS platformundan bu modelde bahsedilmemiş.

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