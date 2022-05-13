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    Nokia 200 megapiksel kameralı bir telefon hazırlıyor

    Bir zamanların telefon devi Nokia, yeni bir telefon hazırlığında. Bahsi geçen Nokia N73, Samsung’un iddialı 200 megapiksel kamera sensörü ISOCELL HP1 ile gelebilir.
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    Nokia, 200 MP kameralı bir telefon hazırlıyor
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    Bir zamanların teknoloji devi Nokia, yıllar süren aradan sonra akıllı telefon pazarına dönmüştü. Bir süre amiral gemi üreten firma, son yıllarda bütçe dostu Android telefonları ve gelişmekte olan pazarlar için standart telefonlar üretiyor. Görünüşe göre Nokia, yeni bir canavar hazırlığında olabilir.

    Nokia N73, 200MP kamera ile gelebilir

    Görünüşe göre Nokia, N73 isimli yeni bir cihaz hazırlığında. Cihazın amiral gemi özelliklerine sahip olup olmayacağı bilinmiyor ancak görünüşe göre Nokia, bir sonraki telefonunda kamera performansına önem verecek. İddialar, Nokia’nın 200 megapiksel ISOCELL HP1 kamera sensörü kullanacağını gösteriyor. Nokia, son yıllarda donanımsal olarak kaliteli parçalar kullansa da yeteri kadar kamera performansı sunamıyor.

    Samsung’un hazırladığı ve HDR Video, 8K video kaydı ve birçok özellik barındıran ISOCELL HP1 sensörü, birçok teknoloji devinin ilgisini çekmişe benziyor. Motorola, ISOCELL HP1 sensörü ile gelecek bir telefon hazırlıyor. Ayrıca görünüşe göre Xiaomi de bu sensörü yılın ikinci yarısında bir telefonunda kullanacak. Samsung’un ise Galaxy S23 serisinde 200 megapiksel ISOCELL HP3 sensörü kullanması bekleniyor. Bakalım Samsung’un yeni ISOCELL sensörü gösterişli bir performans gösterebilecek mi.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/upcoming-nokia-n73-might-use-samsung-200mp-isocell-hp1-camera/ https://nokiamob.net/2022/05/10/nokia-mobile-to-make-200-mp-camera-monster/
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