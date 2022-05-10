Samsung’un Galaxy S23 serisinde kullanacağı 200 megapiksel sensörün yapımı tamamlandı

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Mobil kameralarda megapiksel yarışı devam ediyor. Bir süredir kullanılan 108MP sensörler yerine, yakında 200MP olanlara geçilecek. Samsung’un Galaxy S23 serisinde kullanacağı 200MP’lik sensörün yapımı tamamlandı.

İlk kez Galaxy S23 serisinde kullanılabilir

Birçok rapor Samsung’un 2023 yılında 200 megapiksel kamera sensörlerini kullanmaya başlayacağını gösteriyordu. Görünüşe göre Samsung, bir 200MP kamera sensörünü daha tamamlamış durumda. Daha önce 200MP ISOCELL HP1 sensörünü üzerinde çalışan firma, yeni bir 200MP sensörün daha yapımını tamamlamış durumda. ISOCELL HP3 olarak adlandırılan sensörün ilk kez Galaxy S23 serisinde kullanılması bekleniyor.

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ISOCELL HP3 hakkında detaylar bilinmiyor ancak HP1’in geliştirilmiş bir versiyonu olması bekleniyor. ISOCELL HP1, 4K ve 8K video kayıt, gelişmiş HDR ve çift faz algılamalı süper otomatik odaklama özelliklerine sahip. Samsung’un yeni sensörünün büyük bir çoğunluğunu Samsung Electro-Mechanis üretecek. Kalan üretim görevi ise Samsung Electronics ve diğer partnerlere verilecek. Bakalım Galaxy S23 serisi 200MP kamera ile rakiplerini geçebilecek mi.

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