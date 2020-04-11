Nokia 7.3 ve 9.3 modelleri Ağustos-Eylül civarında satışa çıkabilir

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Yeni Nokia amiral gemisi akıllı telefonu, ortaya atılan ifadelere göre Ağustos ve Eylül arasında satışa sunulacak. Nokia 9 PureView modelinin ardından satışlar konusunda bir başarı göstermesi ve firmasına katkı sağlamayı hedefleyen cihaz, öncülünün başarısızlığı sebebiyle çok da zor bir görevi üstlenmiş bulunmuyor.

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Bugün yayınlanan içeriklere göre Nokia 9.3 modeli, üçüncü çeyreğin ortası-sonu gibi tanıtılacak. HMD’nin bu stratejisi, eğer hayata geçirilirse, 2020 amiral gemisi modelleriyle rekabetten bir nevi vazgeçmiş olduğunu ifade edecek. Bunun sebebi ise açık: Aynı dönemde Samsung Note 20 serisi, Huawei Mate 40 ve Google Pixel 5 de duyurulacak.

Nokia 9.3 tanıtımıyla birlikte Nokia’nın 7.2 modelini güncelleyen 7.3 de tanıtılacak. Bu model de geçen yıl Eylül’de tanıtılmıştı. Kaynaklara göre Nokia 9.3 ve 7.3 modelleri prototip test aşamasında. Bunun anlamı, ilerleyişte şimdilik bir sorun bulunmuyor.

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Cihazlardan beklenen özellikler çok açık olmasa da Nokia 9.3’ün 5G desteği sunacağına kesin gözüyle bakabiliriz. HMD’nin önümüzdeki haftalarda cihazlara yönelik reklam faaliyetlerine başlaması ise tanıtımın dönemini bir nevi doğrulamış olması olacak.

https://nokiapoweruser.com/hmd-planning-a-nokia-7-3-nokia-9-3-launch-event-in-q3-2020-if-everything-goes-fine/

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