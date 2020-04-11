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    Nokia 7.3 ve 9.3 modelleri Ağustos-Eylül civarında satışa çıkabilir

    Nokia'nın amiral gemisi ve orta-üst seviye model, son ortaya çıkan söylentilere göre Ağustos-Eylül döneminde, yani sıcak akıllı telefon akımında tanıtılacak. Cihazlar özellikleri ise henüz belli değil
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    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Nokia 7.3 ve 9.3 modelleri Ağustos-Eylül civarında satışa çıkabilir
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    Yeni Nokia amiral gemisi akıllı telefonu, ortaya atılan ifadelere göre Ağustos ve Eylül arasında satışa sunulacak. Nokia 9 PureView modelinin ardından satışlar konusunda bir başarı göstermesi ve firmasına katkı sağlamayı hedefleyen cihaz, öncülünün başarısızlığı sebebiyle çok da zor bir görevi üstlenmiş bulunmuyor.

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    Bugün yayınlanan içeriklere göre Nokia 9.3 modeli, üçüncü çeyreğin ortası-sonu gibi tanıtılacak. HMD’nin bu stratejisi, eğer hayata geçirilirse, 2020 amiral gemisi modelleriyle rekabetten bir nevi vazgeçmiş olduğunu ifade edecek. Bunun sebebi ise açık: Aynı dönemde Samsung Note 20 serisi, Huawei Mate 40 ve Google Pixel 5 de duyurulacak.

    Nokia 9.3 tanıtımıyla birlikte Nokia’nın 7.2 modelini güncelleyen 7.3 de tanıtılacak. Bu model de geçen yıl Eylül’de tanıtılmıştı. Kaynaklara göre Nokia 9.3 ve 7.3 modelleri prototip test aşamasında. Bunun anlamı, ilerleyişte şimdilik bir sorun bulunmuyor.

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    Cihazlardan beklenen özellikler çok açık olmasa da Nokia 9.3’ün 5G desteği sunacağına kesin gözüyle bakabiliriz. HMD’nin önümüzdeki haftalarda cihazlara yönelik reklam faaliyetlerine başlaması ise tanıtımın dönemini bir nevi doğrulamış olması olacak.



    https://nokiapoweruser.com/hmd-planning-a-nokia-7-3-nokia-9-3-launch-event-in-q3-2020-if-everything-goes-fine/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    erolustun (Erol Üstün) 2 sa.
    Nokia 5.1 Plus kullanıyorum. Helio P60 günlük kullanımda gayet yeterli. 1.000 TL'ye aldım. Fiyatına göre çok iyi cihaz. Fiyat/performans oranına dikkat ederek telefon çıkarırlarsa eski günlerine döner mi bilmiyorum ama başarılı olacaklarına kesin gözüyle bakıyorum.
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    f 22 raptor (Metehan Talih) 5 sa.
    Her ay nokia 9 çıkıyor bakalım hayırlısı nokia7+ ve nokia 8 siroccodan sonra düzgün cihaz çıkaramadılar nokia 6 kullanıyorum bu firma böyle devam ederse xiaomi alıcam
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