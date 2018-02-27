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Çift arka kameralı Nokia 7 Plus ile çekilen fotoğraflar

Nokia'nın yenilenen orta seviye telefonu Nokia 7 Plus artık çift arka kameraya sahip. Ön ve arka kamerası yenilenen Nokia 7 Plus ile çekilen fotoğraflar haberimizde.
1 yıl
4,4b
1
16
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Nokia, geçtiğimiz gün orta segmente yönelik yeni akıllı telefonu Nokia 7 Plus’ı tanıttı. Nokia 7’nin yenilenen versiyonu Nokia 7 Plus, çift arka kamera ile birlikte geliyor.

Nokia 7 Plus kamera özellikleri

Önceki modele göre önemli geliştirmeler içeren Nokia 7 Plus’ın birincil arka kamerası 12 MP çözünürlüğe, f/1.75 diyafram açıklığına ve 1.4 µm piksel boyutuna sahip. 2 kat optik yakınlaştırma özelliğine sahip ikincil arka kamera ise 12 MP çözünürlüğe, f/2.6 diyafram açıklığına ve 1.0 µm piksel büyüklüğüne sahip.

Önde de 16 MP çözünürlüğe ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera kullanılıyor. Ön ve arka kameralarda Zeiss üretimi lensler kullanılıyor. Nokia 7’ye göre hem arka hem de ön kamerada önemli geliştirmeler olduğu gözlemleniyor.

Nokia 7 Plus ile çekilen fotoğraflar

Nokia’nın ilk 18:9 ekran oranına sahip Snapdragon 660 işlemcili Nokia 7 Plus ile çekilen fotoğraflara aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz.


https://www.gsmarena.com/check_out_the_nokia_7_plus_camera_samples-news-29828.php Yorum Yaz
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SkyDance 1 yıl en beğenilen
Gayet iyi neyini beğenmediniz
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DaggeredByRuhtan 1 yıl
kac senelık lumia 930 nası bundan iyi çekecek ? f2.4 diyaframla mı ?
kamera gayet güzel nesi çirkin
gece çekimleri de hiç fena değil..
1 Yanıt Yanıtla +6
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nodar 1 yıl
Nokia808 sahibi olarak nokia haberleri heyecan yaptırıyor, bir de f1.7 ...!!
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Glorfindel1907 1 yıl
Galeri sisteminiz yüzünden bakmayı yarıda kestim, Bu kadar yavaş çalışan bir galeri yakışmıyor foruma
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jimhendrix 1 yıl
Yeterli.
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hollowman_ 1 yıl
Nokia rekabete uzak kaldığı dönemin eksikleriyle ancak 2 amiral gemisi sonra Samsung'a yetişir kamera yazılımı konusunda. S9 fotolarına baktım da adamlar aşmış artık.
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coolsten 1 yıl hollowman_
hollowman_
Nokia rekabete uzak kaldığı dönemin eksikleriyle ancak 2 amiral gemisi sonra Samsung'a yetişir kamera yazılımı konusunda. S9 fotolarına baktım da adamlar aşmış artık.

1020 kamerasına f1.7 koymasına bakar samsungu perişan etmesi ama yapmıyor nedense
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spysoul 1 yıl
gece çekimleri için temel değerler iso hassasiyeti ile diyafram açıklığı önemlidir diye biliyorum.
megapixelin foto kalitesi ile belirli bir seviyeden sonra alakası yoktur. Eğer duvarda boydan boya poster basmayacaksanız 3 mp den sonrası bir tür israftır hatta..
bunun dışında da etkenler var lakin gece çekimi için bu kadarı yeterlidir. Neticede elinizdekinin bir telefon olduğunu ve sensör çapının bir fotoğraf makinesine nazaran çok ufak olduğunu da unutmamak lazım.
Saygılar.
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aytek66 1 yıl
ilginç bir şekilde gündüz çekimlerinde de grenlenme var ama ışık altında o greni yapan gece daha çok batırması gerekirken gece de aynı düzeyde neredeyse. Gece çekimleri gündüzden daha iyi, her ne kadar karanlıkta olsalar. Gündüz çekimlerinde de keskinlik çok iyi değil onun dışında fiyat olarak ne kadardır bilemem ama orta seviye bir fotoğraf deneyimi olduğu ortada.
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isakoc 1 yıl
gündüz çekimlerinde yeşil ve mavi alanlarda çok renk çarpıtması yapmış, doğal rengi vermemiş, sarı rengin ağırlıkta olduğu yemek masasında çok iyi iş çıkarmış. ama o kale fotosundaki gölge kısımları çok vasat, yani gün ışığında oraları aydınlatamaması kötü diyebiliriz. Z10 modeli belki bunla yarışır kamerada. Gece çekimini söylemeye gerek yok zaten, şuan samsungdan başkası beceremiyor gece çekimini, o yüzden ona birşey diyemem.
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DaggeredByRuhtan 1 yıl
kac senelık lumia 930 nası bundan iyi çekecek ? f2.4 diyaframla mı ?
kamera gayet güzel nesi çirkin
gece çekimleri de hiç fena değil..
1 Yanıt Yanıtla +6
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muratai 1 yıl DaggeredByRuhtan
DaggeredByRuhtan
kac senelık lumia 930 nası bundan iyi çekecek ? f2.4 diyaframla mı ?
kamera gayet güzel nesi çirkin
gece çekimleri de hiç fena değil..

Diyaframi megapiksel zanneden güruh... once ne ise yaradigini bir ogren.
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SkyDance 1 yıl en beğenilen
Gayet iyi neyini beğenmediniz
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Rezn0v.dll 1 yıl
Gece çekimleri vasatı aşamamış. O paraların kamerası bu değil.
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