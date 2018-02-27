Çift arka kameralı Nokia 7 Plus ile çekilen fotoğraflar

Nokia, geçtiğimiz gün orta segmente yönelik yeni akıllı telefonu Nokia 7 Plus’ı tanıttı. Nokia 7’nin yenilenen versiyonu Nokia 7 Plus, çift arka kamera ile birlikte geliyor.

Nokia 7 Plus kamera özellikleri

Önceki modele göre önemli geliştirmeler içeren Nokia 7 Plus’ın birincil arka kamerası 12 MP çözünürlüğe, f/1.75 diyafram açıklığına ve 1.4 µm piksel boyutuna sahip. 2 kat optik yakınlaştırma özelliğine sahip ikincil arka kamera ise 12 MP çözünürlüğe, f/2.6 diyafram açıklığına ve 1.0 µm piksel büyüklüğüne sahip.

Önde de 16 MP çözünürlüğe ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera kullanılıyor. Ön ve arka kameralarda Zeiss üretimi lensler kullanılıyor. Nokia 7’ye göre hem arka hem de ön kamerada önemli geliştirmeler olduğu gözlemleniyor.

Nokia 7 Plus ile çekilen fotoğraflar

Nokia’nın ilk 18:9 ekran oranına sahip Snapdragon 660 işlemcili Nokia 7 Plus ile çekilen fotoğraflara aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz.

https://www.gsmarena.com/check_out_the_nokia_7_plus_camera_samples-news-29828.php