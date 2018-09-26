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Matrix telefonu geri döndü! Nokia 8110 4G Türkiye'de satışta

Matrix filmi ile meşhur olan kavisli ve kızaklı efsane Nokia telefonu Nokia 8110, yenilenen versiyonuyla Türkiye'de satışa sunuldu. Nokia 8110 4G fiyatı ve özellikleri:
7 ay
56,4b
1
41
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Nokia’nın isim haklarını satın aldıktan sonra Nokia 3310’u yeniden satışa sunan GMD Global son olarak başka bir Nokia efsanesi Nokia 8110’u diriltti. Geçtiğimiz Şubat ayında tanıtılan telefon, Türkiye’de satışa 

Nokia 8110 4G fiyatı ve özellikleri

Matrix filmi ile meşhur olan Nokia 8110, Türkiye’de 789 TL’ye alıcısını bekliyor. Garanti hizmeti, Nokia Türkiye tarafından veriliyor. Telefonun 4.5G LTE desteği bulunuyor.

Kızaklı ve kavisli tasarıma sahip Nokia 8110, oval kenarlarıyla daha modern bir görünüme bürünmüş. Telefonun üst bölümündeki anten çıkıntısı, yenilenen modelde yer almıyor. ‘Smart Feature OS’ işletim sistemiyle çalışıyor. Bu işletim sisteminde Google Asistant, Google Arama, Google Haritalar ve Yılan oyunu bulunuyor.


Qualcomm 205 yonga setinin güç verdiği telefonda 512 MB RAM ve 4 GB dahili depolama alanı var. Wi-Fi, 2 MP arka kamera, 1500 mAh batarya, FM Radyo ve 3.5mm kulaklık girişi telefonun dikkat çeken diğer özellikleri arasında.

Nokia 8110 4G için 789 TL’lik fiyat etiketi biçilmiş. Telefonun yurtdışı fiyatı ise 79 euro idi. Fiyatı pahalı olsa da nostalji yaşamak isteyenlerin ilgisini çekecektir.


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tostumm 7 ay en beğenilen volcano2K
Öyle söyleyince aklıma bu görsel geldi
not: nokia'yı ben ekledim

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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tostumm 7 ay
3310'u anladık maziye gönderme yapıldı ve nokia bir giriş yaptı/yapmak istedi, peki bu nedir? Hangi kitleye hitap ediyor bu telefon, yaşlılar deseniz anneanne ve dedelerin elinde dokunmatik ekranlar var yani onlar bile adapte oldular. Tuşlu telefon severler desen bu telefonun tuşlu olması dışında bir avantajı yok, hiç bir güncel teknoloji yok. Fiyat desen fiyat avantajı yok, anca belki film fanları ve hipster gençler alır. Nokia denen firmanın saçmalıkları işte, zamanında buna benzer olaylar commodore markasının başına geldi, firma battı ve adından yararlanmak isteyen çakalların eline düştü yıllarca böyle abidik gubidik ürünler çıkarıp durdular.
3310'u anladık maziye gönderme yapıldı ve nokia bir giriş yaptı/yapmak istedi, peki bu nedir? Hangi kitleye hitap ediyor bu telefon, yaşlılar deseniz anneanne ...
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tostumm 7 ay Symbianist
Dostum yorum yazacaktım, sonra nickine baktım okuyunca tebessüm ettim.
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lido 7 ay
samsung 1205 modeline karşılık 8210 8310 gibi bir cihazı 200 lira civarında salsalar piyasaya çok çok iyi satış yaparlar
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qeceninprensi 7 ay
100₺ bile etmez
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ThePscho 7 ay
Buna 800 lira verecek olan var mı cidden ?
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ouzqan 7 ay
Asıl kayar kapak yapacaksan 8800 yap metal kasadan bak onu alırız.
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barocker 7 ay
Zamanında treni kaçırdılar ve bunu kabullendiler artık. Şimdi geriye dönüp bakıyorlar ve ellerindeki tüm kozları oynamaya çalışıyorlar. Önce 3310 şimdide bu. Ama tabiki bunlar boş hamleler. Çok güçlü bir cihaz ve uygun fiyat ile geri dönmeleri gerekiyordu, yaptılar da ama yine geç kaldılar. Şuan gerekirse kâr etmeden çok uygun fiyata bunu yapmaları lazım. 3310 ve bunun gibi saçmalıklara ölü yatırımlar yapacaklarına şöyle sağlam bir amiral gemisini uygun fiyata vererek tekrar kullanıcıların cebine girmesi ve insanlarda alışkanlık yaratmaları gerekiyor.
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Mustafa-1453 7 ay
NOKIA BIRAK BU DEMO İŞLERİ
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DH Misafiri 7 ay
o zamanlar en büyük para 1 milyonluk banknotlar var, 115 milyon veripte 8110i almıştık, eski kasa şahin alabiliyodun o parayla, eski kasa şahin o zamanın piyasasında iyi arabaydı. ev kirası öder gibi birde telefon faturası öderdik o dereceydi yani boşuna herkes çaldırıp kapatmıyordu. o eski teknolojiyi tekrar üretsinler alo alo + mesaj+ yılan oyunu 300 lira verem.
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muratcool 7 ay
Beyler kavga dövüş yapana kadar merakımı giderseniz nasıl olur?
Dahili mail istemcisi var mıdır?
Hava durumu uygulaması ve opera mini tarayıcı desteği var mıdır?
Whatsapp var mı? Yoksa gelecek mi?
Sürgü mekanizması otomatik mı manuel mı?
Tuşlar mesaj yazmak menüde dolaşmak için vs büyük parmaklilar için işlevsel midir?
Google kişiler vs gibi senkronize bir rehberi var mıdır.
En önemlisi:
ZİL SESİ YÜKSEK MİDİR?
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m.can123 7 ay
Bu sefer plastik kasa yapmislar sanirim. Eskisi gibi metal yapsalar daha iyi olurdu.
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Monkey D. Dragon 7 ay
Matrix hayranlarına özel bir girişim.
Geçen ay tekrar açıp izlediğimde zamanında o telefonu çöpe atışında ki hava ile ne reklam yapılmıştır demiştim.
Yani alıcısı illaki çıkar kullanmak olmasa da amacı koleksiyon olarak bile alınabilir.
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