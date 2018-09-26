Matrix telefonu geri döndü! Nokia 8110 4G Türkiye'de satışta

Nokia 8110 4G fiyatı ve özellikleri
Matrix filmi ile meşhur olan Nokia 8110, Türkiye’de 789 TL’ye alıcısını bekliyor. Garanti hizmeti, Nokia Türkiye tarafından veriliyor. Telefonun 4.5G LTE desteği bulunuyor.
Kızaklı ve kavisli tasarıma sahip Nokia 8110, oval kenarlarıyla daha modern bir görünüme bürünmüş. Telefonun üst bölümündeki anten çıkıntısı, yenilenen modelde yer almıyor. ‘Smart Feature OS’ işletim sistemiyle çalışıyor. Bu işletim sisteminde Google Asistant, Google Arama, Google Haritalar ve Yılan oyunu bulunuyor.
Qualcomm 205 yonga setinin güç verdiği telefonda 512 MB RAM ve 4 GB dahili depolama alanı var. Wi-Fi, 2 MP arka kamera, 1500 mAh batarya, FM Radyo ve 3.5mm kulaklık girişi telefonun dikkat çeken diğer özellikleri arasında.
Nokia 8110 4G için 789 TL’lik fiyat etiketi biçilmiş. Telefonun yurtdışı fiyatı ise 79 euro idi. Fiyatı pahalı olsa da nostalji yaşamak isteyenlerin ilgisini çekecektir.
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Dahili mail istemcisi var mıdır?
Hava durumu uygulaması ve opera mini tarayıcı desteği var mıdır?
Whatsapp var mı? Yoksa gelecek mi?
Sürgü mekanizması otomatik mı manuel mı?
Tuşlar mesaj yazmak menüde dolaşmak için vs büyük parmaklilar için işlevsel midir?
Google kişiler vs gibi senkronize bir rehberi var mıdır.
En önemlisi:
ZİL SESİ YÜKSEK MİDİR?
Geçen ay tekrar açıp izlediğimde zamanında o telefonu çöpe atışında ki hava ile ne reklam yapılmıştır demiştim.
Yani alıcısı illaki çıkar kullanmak olmasa da amacı koleksiyon olarak bile alınabilir.
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