PlayStation 5 oyun içi sanal asistanla gelebilir

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ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi veritabanında, Sony PlayStation için geliştirilen bir oyun içi sanal asistan hakkında belge keşfedildi. Belgede belirtildiği üzere bu dijital asistan kullanıcıya oyunla ilgili çeşitli bilgiler ve öneriler sunacak.

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Oyuncuya ipucu ve bilgiler sunacak

Sony geçtiğimiz Mart ayında yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in teknik detaylarını açıklamıştı. Ancak şirket yeni özellikler ve işlevler konusunda çok fazla bilgi vermiş değil. Ortaya çıkan yeni bir patent başvurusu, muhtemelen PlayStation 5'için geliştirilen bir sanal asistanın nasıl çalışacağını gösteriyor. Belgede yer alan bilgilere göre bu dijital asistan, "oyun için bilgi platformu" adı altında, oyunda zorluk çeken kullanıcılara çeşitli ipuçları sunacak. Buna ek olarak, kullanıcıyı oyundaki seviyeyi tamamlamanın ne kadar süreceği konusunda da bilgilendirebilecek.

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Patent başvurusu ile birlikte verilen yukarıdaki görüntü, şematik olarak PlayStation 4'e bağlı TV'nin ekranını göstermekte. Konsol oyuncuya seviyeyi tamamlamak için 45 dakika daha harcamaya hazır olup olmadığını veya potansiyel olarak daha az zaman harcayarak başka bir oyuna geçmek isteyip istemediğini soruyor. Bune ek olarak dijital asistan, oyundaki seviyeyi daha hızlı geçirmenizi sağlayacak ipuçları da verebilecek. Örneğin, bir silahı diğeriyle değiştirmek veya stratejiyi değiştirmek gibi.

Son söylentilere göre, PlayStation 5'in tam teşekküllü bir tanıtımı Haziran başında veya ortasında gerçekleşebilir. Cihazın piyasaya sürüleceği tarih ise 20 Kasım 2020 olarak açıklanmıştı.

https://www.techradar.com/news/sony-ps5-patent-smart-assistant

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