PlayStation 5 oyun içi sanal asistanla gelebilir

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi veritabanında, Sony PlayStation için geliştirilen bir oyun içi sanal asistan hakkında belge keşfedildi. Belgede belirtildiği üzere bu dijital asistan kullanıcıya oyunla ilgili çeşitli bilgiler ve öneriler sunacak.İlginizi Çekebilir Sony, CES 2020'de PlayStation 5 logosunu tanıttı
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Oyuncuya ipucu ve bilgiler sunacak
Sony geçtiğimiz Mart ayında yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in teknik detaylarını açıklamıştı. Ancak şirket yeni özellikler ve işlevler konusunda çok fazla bilgi vermiş değil. Ortaya çıkan yeni bir patent başvurusu, muhtemelen PlayStation 5'için geliştirilen bir sanal asistanın nasıl çalışacağını gösteriyor. Belgede yer alan bilgilere göre bu dijital asistan, "oyun için bilgi platformu" adı altında, oyunda zorluk çeken kullanıcılara çeşitli ipuçları sunacak. Buna ek olarak, kullanıcıyı oyundaki seviyeyi tamamlamanın ne kadar süreceği konusunda da bilgilendirebilecek.
Patent başvurusu ile birlikte verilen yukarıdaki görüntü, şematik olarak PlayStation 4'e bağlı TV'nin ekranını göstermekte. Konsol oyuncuya seviyeyi tamamlamak için 45 dakika daha harcamaya hazır olup olmadığını veya potansiyel olarak daha az zaman harcayarak başka bir oyuna geçmek isteyip istemediğini soruyor. Bune ek olarak dijital asistan, oyundaki seviyeyi daha hızlı geçirmenizi sağlayacak ipuçları da verebilecek. Örneğin, bir silahı diğeriyle değiştirmek veya stratejiyi değiştirmek gibi.
Son söylentilere göre, PlayStation 5'in tam teşekküllü bir tanıtımı Haziran başında veya ortasında gerçekleşebilir. Cihazın piyasaya sürüleceği tarih ise 20 Kasım 2020 olarak açıklanmıştı.
https://www.techradar.com/news/sony-ps5-patent-smart-assistant Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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500 dolar desen 4000 tl
Vergi + Satıcı kârı az 2000 tl
6000 tl den ucuza gelme ihtimali yok.
Ben 7500 civarı fiyat olmasını bekliyorum.
Bırak sanal asistanı 7500 tl vereceğim bi konsolun benim sohbet etmesi lazım.
YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR
Bu nesilde ise dinamik zorluk artık kameralara taşındı. Eğer pc, konsol veya televizyonun kamerası varsa o kamera ile bağlantı kuruyor ve surat mimiklerinizden sinirli,mutlu,mutsuz olduğunuzu tespit ederek değişimler yapılıyor. Milyar dolarlık bir sektör haline gelen oyunlarda artık amaç yalnızca herkesi başarılı hissetirmek ve daha fazla para kazanmak.
Bungie'nin bilim ekibi var, oyun bölümü olan üniversitelerde ders olarak anlatılıyor. Anlaşmalı oldukları bilim adamları ile oyunda yaptığınız her hareketin verilerini inceliyorlar. Attığınız her adımın, yaptığınız her hareketin kayıtlarını inceliyorlar. En çok nerede gezdiğiniz, en çok neler yaptığınızın sebepleri bu bilim ekibi tarafından inceleniyor ve ona göre değişiklikler yapıyorlar.