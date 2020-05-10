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    PlayStation 5 oyun içi sanal asistanla gelebilir

    Elektronik devi Sony'nin uzun yıllardır oyunseverler tarafından merakla beklenen PlayStation 5 oyun konsolu, oyun içi bilgi ve öneriler sunan bir sanal asistanla gelebilir.
    5 gün
    2,8b
    1
    16
    Oyun Konsolları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    PlayStation 5 oyun içi sanal asistanla gelebilir
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    ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi veritabanında, Sony PlayStation için geliştirilen bir oyun içi sanal asistan hakkında belge keşfedildi. Belgede belirtildiği üzere bu dijital asistan kullanıcıya oyunla ilgili çeşitli bilgiler ve öneriler sunacak.

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    Oyuncuya ipucu ve bilgiler sunacak

    Sony geçtiğimiz Mart ayında yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in teknik detaylarını açıklamıştı. Ancak şirket yeni özellikler ve işlevler konusunda çok fazla bilgi vermiş değil. Ortaya çıkan yeni bir patent başvurusu, muhtemelen PlayStation 5'için geliştirilen bir sanal asistanın nasıl çalışacağını gösteriyor. Belgede yer alan bilgilere göre bu dijital asistan, "oyun için bilgi platformu" adı altında, oyunda zorluk çeken kullanıcılara çeşitli ipuçları sunacak. Buna ek olarak, kullanıcıyı oyundaki seviyeyi tamamlamanın ne kadar süreceği konusunda da bilgilendirebilecek.

    PlayStation 5 oyun içi sanal asistanla gelebilir
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    Patent başvurusu ile birlikte verilen yukarıdaki görüntü, şematik olarak PlayStation 4'e bağlı TV'nin ekranını göstermekte. Konsol oyuncuya seviyeyi tamamlamak için 45 dakika daha harcamaya hazır olup olmadığını veya potansiyel olarak daha az zaman harcayarak başka bir oyuna geçmek isteyip istemediğini soruyor. Bune ek olarak dijital asistan, oyundaki seviyeyi daha hızlı geçirmenizi sağlayacak ipuçları da verebilecek. Örneğin, bir silahı diğeriyle değiştirmek veya stratejiyi değiştirmek gibi.

    Son söylentilere göre, PlayStation 5'in tam teşekküllü bir tanıtımı Haziran başında veya ortasında gerçekleşebilir. Cihazın piyasaya sürüleceği tarih ise 20 Kasım 2020 olarak açıklanmıştı.



    https://www.techradar.com/news/sony-ps5-patent-smart-assistant Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    bio technolog (Selim Çelebioğlu) 5 gün en beğenilen
    Kasımda dolar 8 tl



    500 dolar desen 4000 tl

    Vergi + Satıcı kârı az 2000 tl



    6000 tl den ucuza gelme ihtimali yok.



    Ben 7500 civarı fiyat olmasını bekliyorum.



    Bırak sanal asistanı 7500 tl vereceğim bi konsolun benim sohbet etmesi lazım.
    Kasımda dolar 8 tl 500 dolar desen 4000 tl Vergi + Satıcı kârı az 2000 tl 6000 tl den ucuza gelme ihtimali yok.
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    1 Yanıt Yanıtla +12
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    WienerWald (Arda ) 5 gün bio technolog
    En az 8000 TL.



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    ekostros (ekrem eko) 5 gün
    Dinamik zorluk 2000'lerin başında oyunlara yerleştirilmeye başlandı. Birçok oyunda gizli tutuluyor. Mesela geçtiğimiz aylarda Resident Evil 4'te dinamik zorluk olduğu itirafı geldi yapımcısından. Ne kadar çok ölürseniz, o bölümü kolaylaştıracak ufak değişimler meydana geliyor. Günümüzde rekabetçi oyunların tamamında da bu sistem kullanılıyor. Yine başka bir örnek vermek gerekirse geçtiğimiz sene EA sports kendi yarattığı dinamik zorluk sistemini amerikan patent merkezine kaydettirdi. Resmi olarak bildirmek zorunda olduğu için sistemin nasıl çalıştığının detaylı bir şekilde anlatıldığı resmi belgelerde public olarak paylaşıldı. Yeteneksiz veya az oynadığı gerekçesiyle oyunda başarısızlık yaşayan oyuncuların oyundan kopmaması amaçlanarak onların lehine değişen kodlamalar olduğu anlatılıyor. İnternette resmi patent bildirim metninde tamamı yazıyor bakabilirsiniz.

    Bu nesilde ise dinamik zorluk artık kameralara taşındı. Eğer pc, konsol veya televizyonun kamerası varsa o kamera ile bağlantı kuruyor ve surat mimiklerinizden sinirli,mutlu,mutsuz olduğunuzu tespit ederek değişimler yapılıyor. Milyar dolarlık bir sektör haline gelen oyunlarda artık amaç yalnızca herkesi başarılı hissetirmek ve daha fazla para kazanmak.

    Bungie'nin bilim ekibi var, oyun bölümü olan üniversitelerde ders olarak anlatılıyor. Anlaşmalı oldukları bilim adamları ile oyunda yaptığınız her hareketin verilerini inceliyorlar. Attığınız her adımın, yaptığınız her hareketin kayıtlarını inceliyorlar. En çok nerede gezdiğiniz, en çok neler yaptığınızın sebepleri bu bilim ekibi tarafından inceleniyor ve ona göre değişiklikler yapıyorlar.
    Dinamik zorluk 2000'lerin başında oyunlara yerleştirilmeye başlandı. Birçok oyunda gizli tutuluyor. Mesela geçtiğimiz aylarda Resident Evil 4'te dinamik zorluk...
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün
    Gelmezse yapacak bişi yok. Şansımıza küsücez artık.
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    xml-arif (arif yuksel) 4 gün
    neyse dostlar üzülmeyelim eylülde tekrar vergiyi düşüreceklermiş öyle dediler ya güvenelim o zaman en iyisi (!)
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    mertvontrier 5 gün
    Her'deki gibi bir asistan fena olmaz.
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    Virtual Reality 5 gün
    Levent Pekcan, bir kaç hafta önceki haftalık gündem değerlendirmesinde, "Oyunlara yaşlı oyuncular için özel bir zorluk seviyesi gelmeli. Bir bölümü geçemeyince sıkılıp bırakıyorum ve bir daha o oyunu açasım gelmiyor. Bunu bir şekilde çözmeleri lazım, biz den önceki nesil yaşlanınca video oyunları oynamadı televizyona sardı ama biz belli ki torunumuz ile oyun oynayacağız. Benim gibi yaşlı insanları tespit edecek ve bölümü belli bir denemede geçemediğim zaman çaktırmadan yardımcı olacak veya beni yönlendirecek şekilde bir zorluk seviyesi olmalı." demişti.
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    shinji mikami (fetullah zeyrek) 5 gün
    Bari oyunu da bizim yerimize oynasın olsun bitsin.
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    ekostros (ekrem eko) 5 gün
    Dinamik zorluk 2000'lerin başında oyunlara yerleştirilmeye başlandı. Birçok oyunda gizli tutuluyor. Mesela geçtiğimiz aylarda Resident Evil 4'te dinamik zorluk olduğu itirafı geldi yapımcısından. Ne kadar çok ölürseniz, o bölümü kolaylaştıracak ufak değişimler meydana geliyor. Günümüzde rekabetçi oyunların tamamında da bu sistem kullanılıyor. Yine başka bir örnek vermek gerekirse geçtiğimiz sene EA sports kendi yarattığı dinamik zorluk sistemini amerikan patent merkezine kaydettirdi. Resmi olarak bildirmek zorunda olduğu için sistemin nasıl çalıştığının detaylı bir şekilde anlatıldığı resmi belgelerde public olarak paylaşıldı. Yeteneksiz veya az oynadığı gerekçesiyle oyunda başarısızlık yaşayan oyuncuların oyundan kopmaması amaçlanarak onların lehine değişen kodlamalar olduğu anlatılıyor. İnternette resmi patent bildirim metninde tamamı yazıyor bakabilirsiniz.

    Bu nesilde ise dinamik zorluk artık kameralara taşındı. Eğer pc, konsol veya televizyonun kamerası varsa o kamera ile bağlantı kuruyor ve surat mimiklerinizden sinirli,mutlu,mutsuz olduğunuzu tespit ederek değişimler yapılıyor. Milyar dolarlık bir sektör haline gelen oyunlarda artık amaç yalnızca herkesi başarılı hissetirmek ve daha fazla para kazanmak.

    Bungie'nin bilim ekibi var, oyun bölümü olan üniversitelerde ders olarak anlatılıyor. Anlaşmalı oldukları bilim adamları ile oyunda yaptığınız her hareketin verilerini inceliyorlar. Attığınız her adımın, yaptığınız her hareketin kayıtlarını inceliyorlar. En çok nerede gezdiğiniz, en çok neler yaptığınızın sebepleri bu bilim ekibi tarafından inceleniyor ve ona göre değişiklikler yapıyorlar.
    Yanıtla +6
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    Chromer 5 gün
    Hatırlıyorum bunu. Patentin asıl amacı oyuncuları oyundaki bölümleri daha kolay geçebilmek için satın alınabilir eşyalara yönlendirmek.
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    gowlet (vahap aslan) 5 gün
    Bizim çakal uyanıksporlar 5 bin liradan indirimli diye ps4 satıyorlar. Lan yatacak yeriniz yok..
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 5 gün
    Ben bunu 2 yıl önce bizim YZ altyapısı ile NVidia ya önermiştim de pek bişi yapmamışlardı, sadece inception projesine alıp bol bol reklam gönderdiler. Ne zaman alınmış patent acaba :)
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    bio technolog (Selim Çelebioğlu) 5 gün en beğenilen
    Kasımda dolar 8 tl



    500 dolar desen 4000 tl

    Vergi + Satıcı kârı az 2000 tl



    6000 tl den ucuza gelme ihtimali yok.



    Ben 7500 civarı fiyat olmasını bekliyorum.



    Bırak sanal asistanı 7500 tl vereceğim bi konsolun benim sohbet etmesi lazım.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    WienerWald (Arda ) 5 gün bio technolog
    En az 8000 TL.



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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2785 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    sony, playstation 5 ve
    4 etiket daha ps5 sanal asistan dijital asistan Ev Elektroniği
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