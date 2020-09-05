Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nokia 9.3 PureView seri üretime giriyor

    HMD Global, amiral gemisi Nokia 9.3 PureView'un son testlerini tamamlamak üzere. Çıkışı bu yılın ikinci yarısına ertelenen akıllı telefon çok yakında seri üretime girecek.
    6 gün
    2,8b
    1
    10
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Nokia 9.3 PureView seri üretime giriyor
    Tam Boyutta Gör

    Son test aşamalarından geçen Nokia 9.3 PureView'un, Eylül ya da Ekim aylarında seri üretime gireceği bildiriliyor. Merakla beklenen akıllı telefonun teknik özellikleri ve çıkış tarihi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Mi Mix Alpha'nın kaderi belli oldu: Satışa çıkacak mı?

    Ayrıca Bkz. "Apple, 12 inçlik MacBook'u geri getirecek"

    Nokia 9.3 PureView, alüminyum çerçeveli cam gövdeyle gelecek. Ayrıca cihazın QHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan 6.3 inç ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Akıllı telefon gücünü Snapdragon 865 işlemci ve 6/8 GB LPPDDR4X RAM kombinasyonundan alacak.

    Nokia 9.3 PureView seri üretime giriyor
    Tam Boyutta Gör

    Başlangıç fiyatı da belli oldu

    Nokia 9.3 PureView 128 ve 256 GB dahil depolama seçenekleriyle sunulacak. Ayrıca yeni amiral gemisi Zeiss lensli ana kamera, 32 megapiksel selfie kamerası, 4.500 mAh pil ve ekran içi parmak izi tarayıcısı ile donatılacak.

    HMD Global akıllı telefonun lansmanını bu yılın dördüncü çeyreğinde gerçekleştirmeyi planlıyor. Cihazın 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 799 dolara satılacak. Şirket yeni amiral gemisine ek olarak Nokia 6.3 ve Nokia 7.3 5G isimli iki farklı cihaz da çıkaracak.



    https://www.phonearena.com/news/nokia-9-3-pureview-5g-launch-near_id126944 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mr. Jingles 5 gün en beğenilen zotacing
    20K mesajı olann birinin bunu yazması komik. Cihaz Android ile geliyor ne Instagram betası? Ayrıca tüketicileri aldatıp sözünde durmayan Microsoft’tu. Nokia’nın bir kusuru yok. Hatta Microsoft’un yapmadığı bildirim panelini bile Nokia kendisi yapıp telefonlara eklemişti. Şu an Nokia kadar düzenli güncelleme veren üretici sayısı bir elin parmak sayısını geçmez.
    20K mesajı olann birinin bunu yazması komik. Cihaz Android ile geliyor ne Instagram betası? Ayrıca tüketicileri aldatıp sözünde durmayan Microsoft’tu. Nokia’nın...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 4 gün
    Bize özel fiyatlandırma yapılsa yine almaya zorlanırız bu dönemde.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Nu.D.38 5 gün
    9.2 yi pas geçip 9.3 ü çıkarması ilginç.Umarım sağlam cihaz olur çünkü beklenti büyük.Rakiplerinden farklı yenilikler getirmesi gerek nokianın.Nokia 8 Sirocco'ya android 10 verip aynı özellikli Nokia 8 Android 9 da bırakması hmd global i gözümde çok düşürdü.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    face1tr 5 gün
    flaşı kamera havuzu içinde konumlandırsalardı şansı olabilirdi...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 5 gün
    Instagram beta olarak mı verilecek acaba? Dolandırılmak isteyen alabilir. Tercih meselesi. Ha bir sene sonra Whatsapp'da çalışmayabilir tabi.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mr. Jingles 5 gün zotacing
    20K mesajı olann birinin bunu yazması komik. Cihaz Android ile geliyor ne Instagram betası? Ayrıca tüketicileri aldatıp sözünde durmayan Microsoft’tu. Nokia’nın bir kusuru yok. Hatta Microsoft’un yapmadığı bildirim panelini bile Nokia kendisi yapıp telefonlara eklemişti. Şu an Nokia kadar düzenli güncelleme veren üretici sayısı bir elin parmak sayısını geçmez.
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Windows10 5 gün
    Ürün görseli gerçek değil. bakalım reelde nasıl birşey olacak?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mr. Jingles 5 gün
    Kamera ekran altında olacak diye söylentiler dolaşıyordu. Eğer söylendiği gibiyse ve bu tasarımla gelirse efsane olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mert1907 (Mert Karakoç) 5 gün
    Lumia 1020 tarzında gelişmiş bir telefon yapsa iyi olur aslında. O kadar kamera var ama mercimek gibi flaş var.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ussuz (mehmet ) 6 gün
    O fiyatla zor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün LG K52'nin render görüntüleri ve detayları ortaya çıktı 5 gün Tam simulatörlük istasyon "xDrive Bayraktar'ı denedik" 5 gün AirPods Pro'nun yeni rakibi ortaya çıktı: İşte Huawei FreeBuds Pro 5 gün Taşınabilir ozon tedavi cihazı geliştirildi 5 gün Crunchyroll ve Adult Swim’den Shenmue animesi geliyor 5 gün Acıya insan cildi gibi tepki verebilen elektronik cilt geliştirildi 5 gün Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia 5 II, sızdırılmış tanıtım videosunda görüntülendi 5 gün MediaTek ağ ekipmanları için yeni 5G yongasını duyurdu 5 gün Pebble akıllı saatlerine hayat öpücüğü 5 gün Tuşlara basınca şarj olan ilginç konsol projesi 5 gün AMD ve MediaTek özelleştirilmiş 5G yongaları için iş birliği yapıyor 5 gün Realme aktif gürültü engelleme yapan kulaklıklarını tanıttı 5 gün Tesla, kendi video oyunlarını geliştirmek için yazılım mühendisleri arıyor 5 gün Piyasaya sürülmeye hazırlanan Poco M2, 6GB RAM ile gelecek 5 gün Windows Defender zararlı yazılım indirmek için kullanılabilir 5 gün COVID-19 verilerini yakında Google Haritalar'da görüntüleyebileceksiniz 5 gün Galaxy S20 FE tüm özellikleriyle karşımızda: Samsung'un yeni F/P telefonu olabilir 5 gün AMD Fortnite haritasına sürpriz yumurta yerleştirdi 5 gün Almanların koronavirüs aşısı Türkiye’de bin kişi üzerinde test edilecek 5 gün Redmi Note 10'un tasarımı ve teknik detayları sızdırıldı 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Nokia 9.3 PureView seri üretime giriyor Sonraki Microsoft Surface Duo, 2021 yılından önce ABD dışında satılmayacak 6 gün Yeni vaka ve ölüm sayısında korkutan artış (5 Eylül) 6 gün Fiyat / performans yarışı: Snapdragon 732 ve Helio G95 geldi 6 gün HTC CEO’su görevi bıraktı 6 gün Yeni nesil Apple Watch modelleri için bileşen üretimi başladı 6 gün Google Pixel 5 ve Pixel 4a 5G'nin fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı 6 gün SeaClear projesi, okyanus tabanını robotlarla temizlemek için geliştiriliyor 6 gün Sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken 16 tonluk elektrikli kamyon: Volta Zero 6 gün Xiaomi Mi TV Horizon Edition'ın temel özellikleri ve tasarımı sızdırıldı 6 gün Facebook, Instagram hikayelerini doğrudan Facebook üzerinden görüntülemeyi test ediyor 6 gün Windows 10 yeni güncellemesinde ses ve metin iletişimine odaklanıyor 6 gün Haftaya BİM ve A101 marketlerde dikkat çekici teknoloji ürünleri var 6 gün Honor Watch ES akıllı bileklik maliyete odaklanıyor 6 gün THY teknoloji şirketi kuracağını açıkladı 6 gün Rusya’nın tescillediği Sputnik-V isimli aşının ilk klinik sonuçları açıklandı 6 gün Nvidia Reflex teknolojisini detaylandırdı 6 gün Honor Watch GS Pro dayanıklılığı ön plana çıkarıyor 1 hf. TEKNOFEST’in roket ve elektrikli araç yarışmaları başladı 1 hf. Gigabyte profesyonel oyuncular için AORUS 15P dizüstü bilgisayarını duyurdu 1 hf. Bugün Covid-19 nedeniyle vefat eden kişi sayısı 50'yi geçti (4 Eylül) Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    BULAŞIK MAKİNASI TAVSİYESİ???
    DH Forum
    iPhone 12 serisinin kamera tasarımları ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Huawei: Android ile arayı kapatıyoruz
    DonanımHaber
    Ryzen 4000 işlemciler ile yeni bir dönem başlıyor
    DonanımHaber
    Her cihaza hükmedecek HarmonyOS 2.0 duyuruldu
    DonanımHaber
    Söylentiye Göre Ms. Marvel Dizisinin Yönetmenleri Bad Boys for...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Fortnite iOS Oyuncu Sayısının %60 Düşmesinden Sonra Epic Games...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız