Nokia 9.3 PureView seri üretime giriyor

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Son test aşamalarından geçen Nokia 9.3 PureView'un, Eylül ya da Ekim aylarında seri üretime gireceği bildiriliyor. Merakla beklenen akıllı telefonun teknik özellikleri ve çıkış tarihi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

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Nokia 9.3 PureView, alüminyum çerçeveli cam gövdeyle gelecek. Ayrıca cihazın QHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan 6.3 inç ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Akıllı telefon gücünü Snapdragon 865 işlemci ve 6/8 GB LPPDDR4X RAM kombinasyonundan alacak.

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Başlangıç fiyatı da belli oldu

Nokia 9.3 PureView 128 ve 256 GB dahil depolama seçenekleriyle sunulacak. Ayrıca yeni amiral gemisi Zeiss lensli ana kamera, 32 megapiksel selfie kamerası, 4.500 mAh pil ve ekran içi parmak izi tarayıcısı ile donatılacak.

HMD Global akıllı telefonun lansmanını bu yılın dördüncü çeyreğinde gerçekleştirmeyi planlıyor. Cihazın 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 799 dolara satılacak. Şirket yeni amiral gemisine ek olarak Nokia 6.3 ve Nokia 7.3 5G isimli iki farklı cihaz da çıkaracak.

https://www.phonearena.com/news/nokia-9-3-pureview-5g-launch-near_id126944

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