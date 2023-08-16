HMD Global uygun fiyatlı Nokia C210'u tanıttı: 110 dolar

Cihazın ekranı Corning Gorilla Glass 3 korumasına sahip. Ön tarafındaki çentikte 5 megapiksel sefie kamerası bulunuyor. Arka panele ise 13 megapiksel ve 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan çift kamera sisteminin görev yaptığını belirtelim.
Snapdragon 662 yonga seti
Nokia C210'in kalbinde 11 nm'lik Snapdragon 662 yonga setine yer verilmiş. Bu platforma 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Cihazın hafızasını microSD kart yuvası aracılığıyla 512 GB'a kadar genişletmek mümkün.
Akıllı telefon kutudan Android 13 işletim sistemiyle çıkıyor. Batarya kapasitesi 3.000 mAh, şarj hızı ise 10W. Buna ek olarak, cihaz Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS ve USB Type-C bağlantı noktası içeriyor. Fiyat etiketi ise 110 dolar.
Nokia C210 Özellikleri
- Ekran: 6.3 inç, HD+
- İşlemci: Snapdragon 662
- RAM: 3 GB
- Depolama: 32 GB
- Arka Kamera: 13 MP (ana), 2 MP (derinlik)
- Ön Kamera: 5 MP
- Pil: 3.000 mAh (10W)
- Bağlantı: Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C
- İşletim sistemi: Android 13
- Boyutlar: 159.5 × 73.9 × 8.6 mm
- Ağırlık: 167.8 gram
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.