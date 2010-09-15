Nokia C7 için 429 Euro'dan ön sipariş alınmaya başlandı

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın, düzenlediği Nokia World 2010 etkinliğinde C7 modelini tanıtmasının ardından ön siparişler alınmaya başlandı. Nokia'nın Almanya ve İspanya merkezli internet sitelerinde ön sipariş fiyatı 429 Euro olarak görünüyor ve İspanya sitesine göre telefonun ekim ayına doğru pazara giriş yapması öngörülüyor.

Nokia C7'nin teknik özelliklerini sizler için yeniden gündeme getirirsek;

* Dört band GSM / HSDPA (10.2 Mbps) / HSUPA (2.0 Mbps) desteği

* 3.5 inç - 360 x 640 piksel - 16 milyon renk - kapasitif - AMOLED dokunmatik ekran

* İvme - mesafe sensörleri

* Symbian^3 işletim sistemi

* 680 MHz ARM11 işlemci

* 256 MB RAM - 1 GB ROM

* 8 GB dahili bellek + 32 GB'a kadar microSD kart desteği

* 3.5 mm kulaklık girişi

* WI-FI 802.11 b/g/n

* GPS - aGPS - Ovi Maps 3.0

* Bluetooth 3.0 + A2DP

* 8 MP kamera, çift led flaş

* 720p @ 25 FPS video kaydı

* Görüntülü konuşma için VGA kamera

* FM radyo - FM verici

* USB-on-the-go

* 1200 mAh batarya

göze çarpıyor.