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Nokia C7 için 429 Euro'dan ön sipariş alınmaya başlandı

8 yıl
40,4b
1
13
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın, düzenlediği Nokia World 2010 etkinliğinde C7 modelini tanıtmasının ardından ön siparişler alınmaya başlandı. Nokia'nın Almanya ve İspanya merkezli internet sitelerinde ön sipariş fiyatı 429 Euro olarak görünüyor ve İspanya sitesine göre telefonun ekim ayına doğru pazara giriş yapması öngörülüyor.

Nokia C7'nin teknik özelliklerini sizler için yeniden gündeme getirirsek;

* Dört band GSM / HSDPA (10.2 Mbps) / HSUPA (2.0 Mbps) desteği
* 3.5 inç - 360 x 640 piksel - 16 milyon renk - kapasitif - AMOLED dokunmatik ekran
* İvme - mesafe sensörleri
* Symbian^3 işletim sistemi
* 680 MHz ARM11 işlemci
* 256 MB RAM - 1 GB ROM
* 8 GB dahili bellek + 32 GB'a kadar microSD kart desteği
* 3.5 mm kulaklık girişi
* WI-FI 802.11 b/g/n
* GPS - aGPS - Ovi Maps 3.0
* Bluetooth 3.0 + A2DP
* 8 MP kamera, çift led flaş
* 720p @ 25 FPS video kaydı
* Görüntülü konuşma için VGA kamera
* FM radyo - FM verici
* USB-on-the-go
* 1200 mAh batarya

göze çarpıyor.




http://shop.nokia.de/nokia-de/product.aspx?sku=10278259&cache=-105743821&culture=de-DE Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
xq62
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DH Misafiri 7 yıl
NOKIA C7 yi alalı 10 gün olmadan arızalandı. Yetkili servis hala uğraşıyor. sorunlu bir cihaz başka kullanıcılardan da aynı sorunu yaşadaklarını okudum.
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aspirin_00 8 yıl
mhz düşük 1 ghz olsa işlemler belki takılmadan yapabilir
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Batuist 8 yıl
biraz pahalı değil mi!!!
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DH Misafiri 8 yıl
Nokia ya verilecek paraya yazık...helede Symbian işletim sistemine; yıllarca Nokia milleti sömürdü dandik telefonlar yaparak iphone ve android cep telefonlarının çıkmasıyla da en çok satan telefon tahtını kaptırmıştır..
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Mr. Jingles 8 yıl
Cihazın fabrika çıkış fiyatı 335€ olarak belirtilmiş.
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OverClocK1ng 8 yıl
Şu USB On The Go yu seviyorum. Bakalım USB On The Go da neler çıkacak. Geçen TV kartı çıkmıştı. Sanıyorum özelliği USB den bağladığımız cihazların kendi üzerlerinde bulunan cihazları telefon çalıştırabiliyor. Mesela Telefonda TV özelliği olmamasına rağmen USB harici TV kartının üzerindeki çipi telefon kullanarak TV özelliğine kavuşuyor. O zaman USB den bu telefonlara herşey yapılabilir. Büyüklük de sorun olmazsa eğer Harici taşınabilir USB Projeksiyon cihazı veya USB Harici hoparlör gibi bir sürü gadget yapılabilir..
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alprkrkmz 8 yıl
bu telefona 429euro istiyorlarsa N8 i düşünmiyorum... 500 den aşağı olmaz. birde ülkemizdeki 18% kdv yi düşününce.. N8 sanırım tahmin edilen 1200 lirayı aşabilir...
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Castiel 8 yıl
fıyat gene tr ıcın tuzlu gelecek
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