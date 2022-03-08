Nokia amiral gemilerine veda ediyor

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Kapatılan Nokia markasını satın alarak yeniden hayata döndüren HMD Global ortaklığı ilk yıllarında oldukça iddialı ürünler piyasaya sürmüş ve akıllı telefon pazarında ilk onu zorlamaya başlamıştı. Ne var ki işler pek iyi gitmedi.

Nokia’dan amiral gemisi kararı

Önemli satış başarıları yakalayan Nokia, iş amiral gemisi sınıfına gelince bocalamaya başladı. Nokia 9 Pureview oldukça gecikti ve bir önceki amiral gemisi yonga seti ile çıkmak zorunda kaldı. Haliyle rekabette tutunamadı.

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Yeni nesil Pureview ise çeşitli ertelemelerin ardından rafa kalktı. Yine pandeminin ilk döneminde Nokia katlanabilir akıllı telefon çalışmalasını sona erdirdiğini duyurdu. Özellikle pandemi ile birlikte Nokia’da da bir düşüş görüldü.

Bu yıl farklı alt seviye akıllı telefonlarla karşımıza çıkan Nokia varlığını devam ettirebilmek adına maliyete odaklanacak. Yetkililer 800$ gibi fiyatlarda gezinen amiral gemisi telefonlar yapmanın şimdilik firmaya bir faydasının olmayacağını belirtiyor.

Yeni akıllı telefonlarına da bakarak Nokia markasının tuşlu telefonlardan akıllı telefonlara geçiş yapmak isteyen ancak fazla bütçesi olmayan tüketicileri hedeflediğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte alt seviye pazarda da çok yoğun bir rekabet var ve Nokia’nın nasıl farklılaşacağı merak konusu.

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