Nokia amiral gemilerine veda ediyor

Kapatılan Nokia markasını satın alarak yeniden hayata döndüren HMD Global ortaklığı ilk yıllarında oldukça iddialı ürünler piyasaya sürmüş ve akıllı telefon pazarında ilk onu zorlamaya başlamıştı. Ne var ki işler pek iyi gitmedi.
Nokia’dan amiral gemisi kararı
Önemli satış başarıları yakalayan Nokia, iş amiral gemisi sınıfına gelince bocalamaya başladı. Nokia 9 Pureview oldukça gecikti ve bir önceki amiral gemisi yonga seti ile çıkmak zorunda kaldı. Haliyle rekabette tutunamadı.
Yeni nesil Pureview ise çeşitli ertelemelerin ardından rafa kalktı. Yine pandeminin ilk döneminde Nokia katlanabilir akıllı telefon çalışmalasını sona erdirdiğini duyurdu. Özellikle pandemi ile birlikte Nokia’da da bir düşüş görüldü.
Bu yıl farklı alt seviye akıllı telefonlarla karşımıza çıkan Nokia varlığını devam ettirebilmek adına maliyete odaklanacak. Yetkililer 800$ gibi fiyatlarda gezinen amiral gemisi telefonlar yapmanın şimdilik firmaya bir faydasının olmayacağını belirtiyor.
Yeni akıllı telefonlarına da bakarak Nokia markasının tuşlu telefonlardan akıllı telefonlara geçiş yapmak isteyen ancak fazla bütçesi olmayan tüketicileri hedeflediğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte alt seviye pazarda da çok yoğun bir rekabet var ve Nokia’nın nasıl farklılaşacağı merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..