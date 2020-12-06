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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nokia'dan yeni bir giriş seviyesi akıllı telefon geliyor

    Nokia akıllı telefonların üreticisi olan HMD Global, önümüzdeki günlerde yeni bir giriş seviyesi modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Cihaz Android 10 işletim sistemi ile gelecek.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Nokia'dan yeni bir giriş seviyesi akıllı telefon geliyor
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    Çin Telekomünikasyon Ekipmanı Sertifikasyon Kurumu (TENAA), yakında Fin şirketi HMD Global tarafından duyurulacak olan yeni bir bütçe dostu akıllı telefon modeli hakkında bilgiler yayınladı.

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    Yakın bir resmiyet kazanacak

    Cihaz, TA-1335 model numarasına sahip. Android 10 işletim sistemi ile birlikte gelecek olan bu giriş seviyesi model ayrıca 4G / LTE hücresel ağları destekleyecek. Nokia'nın yeni akıllı telefonunun dört bilgi işlem çekirdeği ve 2 GB RAM içeren bir işlemciye ek olarak, 64 GB depolama alanı ve microSD kart yuvası barındıracağı da sızan bilgiler arasında. Cihazın arka ve ön panelinde 8MP'lik tekli kamera sensörlerinin yer alacağını da belirtelim.

    Nokia'dan yeni bir giriş seviyesi akıllı telefon geliyor
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    Cihazda bahsedilen diğer özelliklerin yanı sıra standart 3,5 mm kulaklık girişi de mevcut olacak. 122 gram ağırlığında olan akıllı telefonun 2500 mAh kapasiteli bir pile sahip olacağı belirtiliyor. HMD Global'in yeni Nokia akıllı telefon modelinin TENAA veri tabanında görünmesi, resmi sunumun yakın gelecekte gerçekleşeceği anlamına geliyor diyebiliriz. Akıllı telefonun nasıl bir fiyatlandırma ile raflara çıkacağı ise henüz belli değil.



    http://shouji.tenaa.com.cn/mobile/MobileDetail.aspx?code=g61T3CysTlSvI%2bQgKH174SOg38%2bKuM0O Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    dragons4 (can ak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nerede satılmayan mezarda kalmış Ram varsa alıyorlar 2gb ram kaldimı hala olmadı Nokia
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    Kurogane. 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Halen flagship yok ortada arkadaş 2030'a mı sarktı nedir hmd global'in yönetime ayar vermeleri gerek. Yoksa işleri zor.
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nokia sen iyimisin

    Artik 256 cg 512 cg hafiza 48den aşağı kamera yok en az4. 6 cg ram telefon üretiliyor sen hala 2 cg ram li telefon üretiyorsun 10 yil geriden geliyorsun ilk başlarda telefon devi olan nokiaya yakışmıyor
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    Windows10 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    2gb ile telefon çıkartmak yasaklanmalı tüm dünya genelinde.
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    KoşanBalık (hazar ...) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Windows10
    Google olaya el attı en azından. 2 GB telefonlar Android Go olmak zorunda artık
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    eas722 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şaka maka Microsoft'tan sonra adamlar çıktığı dönemde de demode görünen Nokia 8'den sonra 3.5 yıldır doğru dürüst telefon tanıtmadı. Lumia'yı devam ettirseler bugün iPhone'umu elden çıkarıp alırdım.
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    mert1907 (Mert Karakoç) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu tarz cihazlar için en kritik etmen fiyatlandırma. Eğer ucuz ve bütçe dostu olacaksa bir sıkıntı yok.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nokia şöyle Lumia 1020'in yerini alacak bir telefon çıkarsa güzel olacak. O eski çıkardığı telefonları kamera kalitesi gibi yok hala.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) sniper23
    Tasarımları'da ayrı güzeldi aslında, Çıkarsa şöyle N8, X6,X7 modellerinin modern hallerini çok iş yapar ana işte anlaşılamayacak kadar kötü tasarım yapıyorlar hala.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    2Gb RAM mı kesin yok satar bu telefon
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    Moueson 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Görselde ki gibi gelecekse hiç gelmesin daha iyi . Bu nece bir tasarımdır !

    2020 yılındayız Nokia kendine gel !
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