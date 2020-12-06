Nokia'dan yeni bir giriş seviyesi akıllı telefon geliyor

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Çin Telekomünikasyon Ekipmanı Sertifikasyon Kurumu (TENAA), yakında Fin şirketi HMD Global tarafından duyurulacak olan yeni bir bütçe dostu akıllı telefon modeli hakkında bilgiler yayınladı.

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Yakın bir resmiyet kazanacak

Cihaz, TA-1335 model numarasına sahip. Android 10 işletim sistemi ile birlikte gelecek olan bu giriş seviyesi model ayrıca 4G / LTE hücresel ağları destekleyecek. Nokia'nın yeni akıllı telefonunun dört bilgi işlem çekirdeği ve 2 GB RAM içeren bir işlemciye ek olarak, 64 GB depolama alanı ve microSD kart yuvası barındıracağı da sızan bilgiler arasında. Cihazın arka ve ön panelinde 8MP'lik tekli kamera sensörlerinin yer alacağını da belirtelim.

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Cihazda bahsedilen diğer özelliklerin yanı sıra standart 3,5 mm kulaklık girişi de mevcut olacak. 122 gram ağırlığında olan akıllı telefonun 2500 mAh kapasiteli bir pile sahip olacağı belirtiliyor. HMD Global'in yeni Nokia akıllı telefon modelinin TENAA veri tabanında görünmesi, resmi sunumun yakın gelecekte gerçekleşeceği anlamına geliyor diyebiliriz. Akıllı telefonun nasıl bir fiyatlandırma ile raflara çıkacağı ise henüz belli değil.

http://shouji.tenaa.com.cn/mobile/MobileDetail.aspx?code=g61T3CysTlSvI%2bQgKH174SOg38%2bKuM0O

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