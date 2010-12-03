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Nokia, dokunmatik ekranlı C5-03'ün dağıtımına başladı

8 yıl
182,8b
1
40
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Cep telefonu pazarında pastanın en büyük dilimini elinde bulundurmaya devam eden Nokia, Symbian v9.4 (S60 5th Edition) işletim sistemli ve dokunmatik ekranlı C5-03'ün dağıtımına başladı.

Vergiler dahil olmak üzere 290$'lık fiyat etiketine sahip, birbirinden farklı renk seçenekleriyle ön plana çıkan Nokia C5-03;

- Dört band GSM, HSDPA, HSUPA desteği
- 3.2 inç boyutunda, 360x640 piksel çözünürlüğünde, dokunmatik TFT resistif ekran
- İvme sensörü
- 600 MHz ARM 11 işlemci
- 128 MB RAM
- 3.5 mm kulaklık girişi
- 5 megapiksel kamera, 640x480@15 FPS video kaydı, 4x dijital yakınlaştırma
- 40 MB dahili bellek, microSD kart girişi (16 GB'a kadar)
- Bluetooth 2.0
- Wi-Fi 802.11 b/g
- GPS, aGPS
- 1000 mAh BL-4U batarya

gibi özellikler sunuyor.


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DH Misafiri 5 yıl
ben kullanıyorum hiçte sorun yok halt etmişsiniz
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DH Misafiri 7 yıl
yhaa ben bir telefon almak istiyorum fakat bulamıyorum ?? biri bana tavsiye versin
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culudamar 7 yıl
Bugün akakçe'de 383 liraya bulunuyor. Görüntülü konuşma ve flaş'ı yok mu cidden? Deklanşör tuşu olmadığını farketmiştim ama bunlara dikkat etmemişim.
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DH Misafiri 7 yıl
bn bu telden sipariş verdim. türkiyeye geldi.fiyatıda istanbulda 550 TL.
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar bu telefonu 2 hafta önce aldım. Telefonu düşürmediğim halde alt kasasında çatlak oluştu. Birçok kullanıcı bu hatadan muzdarip. Araştırmadan almayın. Alt kasaları çabucak çatlayabiliyor.
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar wllah ben aldım beyendim sizede tawsiye ederim bole ucuz bi telefon kaçmaz palı da demeyin çünkü vatanda çok ucuza satılıo hatta vatan dieede girin fiatları oranirsiniz ii günler
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar bilginize ihtiyacım var..nokia c5-03 alacam da tavsiye ediyomuusuz...ayrıca ses ve internet nsll...mesela facebook ta videolar gözüküyo mu...
1 Yanıt Yanıtla
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akcanon 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaşlar bilginize ihtiyacım var..nokia c5-03 alacam da tavsiye ediyomuusuz...ayrıca ses ve internet nsll...mesela facebook ta videolar gözüküyo mu...

Sakın alma !
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DH Misafiri 7 yıl
yaa bnce bunu almayın çok büyük eksiklikleri var flaş yok 3g yok dankleşör tuşu yok yani çok büyük eksiklikleri var
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DH Misafiri 7 yıl
ben bu telefonu kullanıyorum ve gerçekten çok kullanışlı üstelik burda yazan 600-700 TL civarında değil fiyatı ben 380 TLye aldım.tavsiye ederim.
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar bence iyi güzel bi telefon 5800 farkı 5800 işlemci hızı 369 Mhz bu ise 600 Mhz fark car yani değil mi kamera çok iyi (keşke flaş olsaydı)sybiam işletim sistemi güzel o kadar kötülememek lazım tabi sybiam mı andoid mi olsaydı ben android derdim buda güzel işlemci hızı allah kısmet ederse en kısa zamanda a
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