Nokia, dokunmatik ekranlı C5-03'ün dağıtımına başladı

Cep telefonu pazarında pastanın en büyük dilimini elinde bulundurmaya devam eden Nokia, Symbian v9.4 (S60 5th Edition) işletim sistemli ve dokunmatik ekranlı C5-03'ün dağıtımına başladı.
Vergiler dahil olmak üzere 290$'lık fiyat etiketine sahip, birbirinden farklı renk seçenekleriyle ön plana çıkan Nokia C5-03;
- Dört band GSM, HSDPA, HSUPA desteği
- 3.2 inç boyutunda, 360x640 piksel çözünürlüğünde, dokunmatik TFT resistif ekran
- İvme sensörü
- 600 MHz ARM 11 işlemci
- 128 MB RAM
- 3.5 mm kulaklık girişi
- 5 megapiksel kamera, 640x480@15 FPS video kaydı, 4x dijital yakınlaştırma
- 40 MB dahili bellek, microSD kart girişi (16 GB'a kadar)
- Bluetooth 2.0
- Wi-Fi 802.11 b/g
- GPS, aGPS
- 1000 mAh BL-4U batarya
gibi özellikler sunuyor.
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