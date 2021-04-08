Nokia G10 ve G20 bütçenizi düşünüyor

Nokia’nın 3 seride toplam 6 akıllı telefon modeli tanıttığı sanal etkinliğinde Nokia G10 ve Nokia G20 ilk kez görücüye çıktı. Donanımın biraz daha kısıtlı tutulduğu seri giriş seviyesine oynuyor.

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Nokia G10 ve G20 neler sunuyor?

Nokia G10 ve G20 yine ortak özelliklere sahip. 6.5 inçlik 720x1600 piksel çözünürlüğünde LCD ekran, su damlası çentik tasarımı, yan parmak izi okuyucu, 8MP ön kamera, 5050mAh kapasiteli batarya, 10W hızlı şarj şeklinde sayılabilir.

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Nokia G20 modelinde farklı olarak 4+4 Cortex A53 çekirdekli Helio G35 yonga seti, 48MP ana sensör, 5MP+2MP+2MP yardımcı sensörler, 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleri yer alıyor. 159 Avro başlangıç fiyatına sahip model gelecek ay satışa sunulacak.

Nokia G10 modelinde ise Helio G25 yonga setine geçiş yapılmış. 13MP çözünürlüğünde ana sensör mevcut ve geniş açılı sensör kaldırılmış. Sadece derinlik ve makro sensörler var. 3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama seçenekleri sunuluyor. Nokia G10 için 139 Avro başlangıç fiyatı belirlenmiş.

https://www.engadget.com/hmd-nokia-g20-g10-c20-c10-g20-g10-cheap-new-smartphones-143013508.html

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