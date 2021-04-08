Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nokia G10 ve G20 bütçenizi düşünüyor

    Nokia G10 ve G20 modelleri Helio G serisinin giriş seviyesi yongalarına yönelirken 5050mAh kapasiteli batarya, hızlı şarj, parmak izi okuyucu gibi detaylara sahip.
    08 Nisan 2021, 19:45 (Güncellendi, 5 gün)
    3,1b
    1
    4
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Nokia G10 ve G20 bütçenizi düşünüyor

    Nokia’nın 3 seride toplam 6 akıllı telefon modeli tanıttığı sanal etkinliğinde Nokia G10 ve Nokia G20 ilk kez görücüye çıktı. Donanımın biraz daha kısıtlı tutulduğu seri giriş seviyesine oynuyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Nokia C10 ve C20 giriş seviyesini zorluyor

    Nokia G10 ve G20 neler sunuyor?

    Nokia G10 ve G20 yine ortak özelliklere sahip. 6.5 inçlik 720x1600 piksel çözünürlüğünde LCD ekran, su damlası çentik tasarımı, yan parmak izi okuyucu, 8MP ön kamera, 5050mAh kapasiteli batarya, 10W hızlı şarj şeklinde sayılabilir.

    Ayrıca Bkz. "Nokia X10 ve X20 karşınızda"

    Nokia G20 modelinde farklı olarak 4+4 Cortex A53 çekirdekli Helio G35 yonga seti, 48MP ana sensör, 5MP+2MP+2MP yardımcı sensörler, 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleri yer alıyor. 159 Avro başlangıç fiyatına sahip model gelecek ay satışa sunulacak.

    Nokia G10 modelinde ise Helio G25 yonga setine geçiş yapılmış. 13MP çözünürlüğünde ana sensör mevcut ve geniş açılı sensör kaldırılmış. Sadece derinlik ve makro sensörler var. 3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama seçenekleri sunuluyor. Nokia G10 için 139 Avro başlangıç fiyatı belirlenmiş.



    https://www.engadget.com/hmd-nokia-g20-g10-c20-c10-g20-g10-cheap-new-smartphones-143013508.html
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Dexter Morgan (Dexter Morgan) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    düzgün bi amiral gemi çıkartmadılar ya
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ARAGORNyeg 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tasarımı berbat
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Her model için ayrı bir haber yayınlamış olmanız aşırı gülünç.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    a_y_k_u_t (Aykut ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    5MP+2MP+2MP değildir o :) 13 olması lazım. 20 avro'luk fark yok aralarında daha fazla fiyat farkı olması lazım sanki. Gerçi şu ara 2000-3500 arasında bir türlü telefon var bakıyorsun aralarında 500 lira fark var biri 3g ram-sp4xx-13mp diğeri 6gb ram-sp6xx-48mp :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Call of Duty: Warzone'da temizlik devam ediyor: 15.000 kişi daha hile sebebiyle banlandı 5 gün Neuralink, düşünce gücüyle bilgisayar oyunu oynayan bir maymunun görüntülerini yayınladı 5 gün Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarında dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'inci sırada 5 gün Navi 21 GPUlu Radeon Pro kartı görüntülendi 5 gün Steam'de Xbox oyunları indirime girdi: %75'e varan fırsatlar 5 gün Konsolda PS5'e özel olan Bethesda oyunu Deathloop bir kez daha ertelendi 5 gün Elon Musk şimdi de kirasını Bitcoin’le ödemeye başlayabilir 5 gün Intel 3. nesil Xeon Scalable işlemcilerini duyurdu: %46 performans artışı geldi 5 gün Çiftçilik simülatörü Idle Farmyard, 10 Nisan'da Android ve iOS için yayınlanacak 5 gün 1998 yapımı SaGa Frontier'in mobil cihazlar için yayınlanacak olan yenilenmiş versiyonundan video paylaşıldı 5 gün Sony mobil sensör pazarında açık ara lider 5 gün Xbox özel oyunu Gears of War'un tasarımcısı yeni bir oyun üzerinde çalışıyor 5 gün LG akıllı telefonlar üç yıla kadar Android işletim sistemi güncellemesi alacak 5 gün Stratejiye dayalı futbol oyunu Pitch Clash'in açık betası Android cihazlar için başladı 5 gün iOS 15 sürümü macOS Big Sur’a benzeyebilir 5 gün Netflix; Spider-Man filmleri, Uncharted filmi ve diğer Sony filmlerinin yayın haklarını satın aldı 5 gün Nokia C10 ve C20 giriş seviyesini zorluyor 5 gün The Witcher: Blood Origin'in başrolü çekimler başlamadan önce diziden ayrıldı 5 gün Intel kendi işlemcilerini MacBook afişleriyle övüyor 5 gün Gametech Titan Blue Switch mekanik oyuncu klavyesi inceleme 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Nokia G10 ve G20 bütçenizi düşünüyor Sonraki Facebook, Clubhouse ve Instagram Live'ın karışımı olan Hotline'ı test ediyor 5 gün Rusya Merkez Bankası dijital para testlerine 2022 yılında başlayacak 5 gün Nokia X10 ve X20 karşınızda 5 gün GeForce Now kütüphanesine 12 yeni oyun daha eklendi 5 gün Lenovo Legion Duel 2 tanıtıldı: Çift fan, çift USB girişi, 8 tetik tuşu 5 gün Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı 5 gün Boston Dynamics'in robot köpeği Spot, askeri eğitimlerde yer aldı 5 gün Google hedefli reklamcılık için Chrome kullanıcılarını gruplara ayıran yeni bir yöntem deniyor 5 gün Angelina Jolie başrollü aksiyon filmi Those Who Wish Me Dead'den fragman yayınlandı 6 gün Hackerlar kötü amaçlı yazılımları Slack ve Discord üzerinden dağıtıyor 6 gün Yeni Citroen C5'ten ipucu videosu geldi: Tanıtım 12 Nisan'da 6 gün Gerçek FPS’ciler Kalekol’da buluşuyor! 6 gün Sizce en iyi oyun kontrolcüsü hangisi? 6 gün Alman hükümeti yeni Commandos oyununa sponsor oldu: Origins projesine büyük hibe! 6 gün Microsoft, Paint yazılımını Windows 10'dan ayırmaya karar verdi 6 gün Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, Irak'taki savaşı anlatan Six Days in Fallujah oyununun yayınlanmasını istemiyor 6 gün Google Lyra ile çok düşük hızlarda bile ses aktarımı mümkün oluyor 6 gün Samsung telefonlarda Olympus devri başlıyor 6 gün Eskişehir'de üretilen F-MAX, Baykal Gölü üzerinde hız rekoru kırdı 6 gün Android 12'nin tanıtılacağı tarih belli oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız