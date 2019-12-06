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    Nokia ilk akıllı televizyonunu duyurdu

    Hintli Flipkart platformu ile ortaklığa giden Nokia ilk akıllı televizyonunu duyurdu. Nokia Smart TV modeli ortalama bir akıllı telefon donanımı üzerinde çalışıyor.
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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    Televizyonlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nokia ilk akıllı televizyonunu duyurdu
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    Uzun süredir televizyon pazarına adım atmayı planladığı internete sızan Nokia bu hafta resmi adımı attı. Hindistan’a özel olacak şekilde firma büyük boyutlarda bir akıllı televizyon duyurdu.

    Nokia televizyon özellikleri ve fiyatı

    Flipkart perakendecisi tarafından üretilen Nokia akıllı televizyonunun sadece isim hakkı HMD Global’e ait olacak. Flipkart ülkede kendi akıllı televizyonları ile biliniyor. Modelin teknik destek ve dağıtımı da yine Flipkart üzerinden yapılacak.

    Ayrıca Bkz. "Huawei Nova 6 ve 6 5G modelleri tanıtıldı"

    Nokia Smart TV modeli 55 inçlik 4K ekrana sahip. Android 9.0 üzerinde özel bir ara yüze sahip olan televizyon bu açıdan uygulama sıkıntısı yaşamayacak. 4 çekirdekli bir işlemcinin güç verdiği televizyon 2.25GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile destekleniyor.

    Ses tarafında da iddialı olan televizyonda JBL tarafından optimize edilmiş 24W hoparlörler bulunuyor. Ayrıca daha iyi ses tecrübesi için Dolby Audio teknolojisi ile de desteklenmiş. HDMI, USB 3.0, Bluetooth 5.0, WiFi gibi bağlantı noktaları olan Nokia akıllı televizyonu 588$ civarında fiyat etiketi ile satışa sunulacak.



    https://www.gizmochina.com/2019/12/05/nokia-55-inch-smart-tv-with-4k-uhd-screen-and-jbl-audio-launched-in-india/ Yorum Yaz
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    kucukyenici 6 gün en beğenilen
    Symbian olsaymış.
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    pesclass 5 gün paco_ct
    Nokia nın hatası ileriyi görememe değildi aslında..

    Kendi işletim sistemi olan symbian da ısrar ettiler ama market ve uygulama çeşitliliğini bir türlü yakalayamadılar..

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    Eeltorm 6 gün
    Android tv de ne biliyim.
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    akyurt 6 gün Curimo
    Bende mi box s kullanıyorum ram gerektirecek durum yaşatmadı bana ios karşılaştırma yaparken yapısal durumdan ötürü akıllı tv sonuçta ne beklenirki siz kullanım dışına çıkarsanız sonuçta yetmicektir..
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    akyurt 6 gün Curimo
    2gb rami yabana atmayın gayet yeterli miktar render yapılacak değil sonuçta 2 gb lı ayfonlar bile kaç senedir aynı..
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    Curimo 6 gün akyurt
    Android'te kesinlikle yetersiz. Yabana atmak falan değil, akıllı televizyonları telefon gibi kullanıyoruz, birçok uygulama yükleniyor. Performans gerekli bir durum. Artık giriş seviyesi telefonlarda bile 3gb RAM kullanılıyor hocam. IOS ile karşılaştırmayın o çok farklı bir platform.
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    Togrul99 6 gün oricin
    Hocam 20 olursa ortalama birşey. Ben Nokia 6 kullanıyorum telefonun sağlamlığı çok iyi ama performans at çöpe. Bakalım 765li model çıkarmayı düşünüyorlar. Çıkarsınlar Nokia 7 plus tarzı hiç değilse A9 18, hadi olmadı Redmi Note 8 tarzı birşey olsun valla anında alırım.
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    oricin 6 gün Togrul99
    20 Watt'tır o...
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    Togrul99 6 gün
    2W hoparlör mü? Lan benim dandik Asus laptop bile 2W. Alacağım PC 4W haricj hoparlörüm 5W. Neyin kafası bu?. Ayrıca donanım çok az. En az 3gb ram 32 64gb depolama olması gerekiyordu.
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    Curimo 6 gün
    Neden tvlerde donanımları bu kadar fakir tutuyorlar? Bu devirde 2gb RAM nedir Allah aşkına? Bir de ucuz olsalar tamam ondan diyeceğim ama hiç de ucuz değiller. Ondan sonra Android TV'ler neden kasım kasım kasılıyorlar? Google bununla ilgili bir donanım sınırı koyacaktı, onunla ilgili var mı acaba bir gelişme?
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    Feyzuli 6 gün
    Finlandiyalı samsung olmaz nokia zorlama.
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