Nokia ilk akıllı televizyonunu duyurdu

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Uzun süredir televizyon pazarına adım atmayı planladığı internete sızan Nokia bu hafta resmi adımı attı. Hindistan’a özel olacak şekilde firma büyük boyutlarda bir akıllı televizyon duyurdu.

Nokia televizyon özellikleri ve fiyatı

Flipkart perakendecisi tarafından üretilen Nokia akıllı televizyonunun sadece isim hakkı HMD Global’e ait olacak. Flipkart ülkede kendi akıllı televizyonları ile biliniyor. Modelin teknik destek ve dağıtımı da yine Flipkart üzerinden yapılacak.

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Nokia Smart TV modeli 55 inçlik 4K ekrana sahip. Android 9.0 üzerinde özel bir ara yüze sahip olan televizyon bu açıdan uygulama sıkıntısı yaşamayacak. 4 çekirdekli bir işlemcinin güç verdiği televizyon 2.25GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile destekleniyor.

Ses tarafında da iddialı olan televizyonda JBL tarafından optimize edilmiş 24W hoparlörler bulunuyor. Ayrıca daha iyi ses tecrübesi için Dolby Audio teknolojisi ile de desteklenmiş. HDMI, USB 3.0, Bluetooth 5.0, WiFi gibi bağlantı noktaları olan Nokia akıllı televizyonu 588$ civarında fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

https://www.gizmochina.com/2019/12/05/nokia-55-inch-smart-tv-with-4k-uhd-screen-and-jbl-audio-launched-in-india/