Nokia kendi Android arayüzünü oluşturmak için tasarımcı arıyor

Finlandiyalı telekomünikasyon devi Nokia, HMD Global çatısı altında akıllı telefon sektörüne döndüğünden beri, özellikle hızlı yazılım güncellemeleri ve düşük maliyetli Android One akıllı telefonları sayesinde oldukça büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Görünüşe göre Nokia, önümüzdeki dönemde kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmeyi planlıyor.

Nokia, iş dünyasına adanmış bir platform olan LinkedIn'de yeni bir iş ilanı yayınladı ve Kullanıcı Deneyimi Uzmanı (UX tasarımcısı) aradığını duyurdu. Açıklama, çok fazla ayrıntıyı barındırmasa da, Nokia'nın gelecek planları için iki seçenek sunuyor. Nokia, ya kendi kullanıcı arayüzünü geliştirmeyi planlıyor ya da üçüncü taraf uygulamalarındaki arayüzü değiştirmeye hazırlanıyor.

Şirketten resmi bir açıklama bekleniyor

Düşük maliyetli Nokia akıllı telefonlar neredeyse her zaman Android One platformuna dahil edildiğinden, varsayılan Android arayüzü ile birlikte gelmekte. Ayrıca Nokia, Android One olmayan akıllı telefonları için bile saf bir Android arayüzünü tercih ediyor. Nokia, orijinal kullanıcı arayüzünü geliştirerek bunu değiştirmek isteyebilir.

Android One, şirketlerin kendi önceden yüklenmiş uygulamalarını sunmalarını engellemez. Bu nedenle Nokia, eksiksiz bir arayüz geliştirmek yerine yeni özel uygulamalar geliştirmek veya mevcut uygulamaların arayüzlerini iyileştirmek isteyebilir. Daha fazla bilgi için, Nokia'nın resmi açıklama yapması bekleniyor.

