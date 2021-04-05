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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nokia kendi Android arayüzünü oluşturmak için tasarımcı arıyor

    Gelen bilgilere göre HMD Global, Nokia akıllı telefonları için bir Kullanıcı Deneyimi Uzmanı arıyor. Şirketin planı ise kendi Android arayüzünü tasarlamak.
    05 Nisan 2021, 21:50 (1 hf.)
    2,6b
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    11
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Nokia kendi Android arayüzünü oluşturmak için tasarımcı arıyor

    Finlandiyalı telekomünikasyon devi Nokia, HMD Global çatısı altında akıllı telefon sektörüne döndüğünden beri, özellikle hızlı yazılım güncellemeleri ve düşük maliyetli Android One akıllı telefonları sayesinde oldukça büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Görünüşe göre  Nokia, önümüzdeki dönemde kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmeyi planlıyor.

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    Nokia, iş dünyasına adanmış bir platform olan LinkedIn'de yeni bir iş ilanı yayınladı ve Kullanıcı Deneyimi Uzmanı (UX tasarımcısı) aradığını duyurdu. Açıklama, çok fazla ayrıntıyı barındırmasa da, Nokia'nın gelecek planları için iki seçenek sunuyor. Nokia, ya kendi kullanıcı arayüzünü geliştirmeyi planlıyor ya da üçüncü taraf uygulamalarındaki arayüzü değiştirmeye hazırlanıyor.

    Nokia kendi Android arayüzünü oluşturmak için tasarımcı arıyor
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    Şirketten resmi bir açıklama bekleniyor

    Düşük maliyetli Nokia akıllı telefonlar neredeyse her zaman Android One platformuna dahil edildiğinden, varsayılan Android arayüzü ile birlikte gelmekte. Ayrıca Nokia, Android One olmayan akıllı telefonları için bile saf bir Android arayüzünü tercih ediyor. Nokia, orijinal kullanıcı arayüzünü geliştirerek bunu değiştirmek isteyebilir.

    Android One, şirketlerin kendi önceden yüklenmiş uygulamalarını sunmalarını engellemez. Bu nedenle Nokia, eksiksiz bir arayüz geliştirmek yerine yeni özel uygulamalar geliştirmek veya mevcut uygulamaların arayüzlerini iyileştirmek isteyebilir. Daha fazla bilgi için, Nokia'nın resmi açıklama yapması bekleniyor.



    https://www.xda-developers.com/hmd-global-hiring-ux-designer-nokia-android-phones/
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    K Kurogane. 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen esmerbuyucu
    Gelecekse Symbian belle gelsin her türlü tercih ederdim wp çöpüne.
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Y yucelmezin (yücel mezin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nokia tek eksiğinin arayüzün mü olduğunu zannediyorsun acaba
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yazılımcı alsınlar önce. Nokia 9 Pureview'da kamera uygulaması rastgele kapanıyor :) Telefon iyi günündeyse izin veriyor fotoğraf çekmenize.
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    bamorex (baha berk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2000 li yıllarda efsaneydi NOKIA cep telefonları.
    Sonrası malum dibe vurdu ve hala eski şaşalı günlerini aramakta.
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    T teknomani39 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yeni bir arayüz ile ne beklediklerini çok merak ediyorum
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    H halilfirat 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Nokia artık bu işi kurtaramaz gibime geliyor
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    Mr. Jingles 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zaten hali hazırda sade bir arayüzü vardı Z Launch olması lazım.
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    T teknomani39 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Nokiacım olmadı uzatma işte
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    E ewaer1884 (ismail kaçar) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Windows phone gibi yapsınlar bari çok basit ve hoş bir arayüzdü. 3d animasyon ışık parıltı yerine uygulama simgelerini tek tek boyutlandırma canlı döneşeme mantığı ile mesela whatsapp mesajlarını en son mesaj atanı o şekilde görme gibi gibi bir çok şey eklenebilir android üzerinde. Yanarlı dönerli arayüz yerine daha güzel olur.

    Ben samsung,lg,xiaomi bu telefonlarda microsoft launcher kullandım hala kullanıyorum. Ne bir eksi ne bir artı çok basit ve işlevsel.
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ewaer1884
    Bunun yerine Windows Phone gelse daha iyi olur ki. Android'e altın arayüzde yapsalar yine Android
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