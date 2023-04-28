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    Nokia'nın sağlam telefonunun özellikleri sızdırıldı: 2027'ye kadar güncelleme alacak

    HMD Global'in sağlam telefon modeli Nokia XR21'in basın görselleri sızdırılmıştı, şimdi de dayanıklı akıllı telefonun tüm özellikleri sızdırıldı.                
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    Nokia XR21 5G sağlam telefonun özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Nokia’nın 5G’li sağlam akıllı telefonu geçtiğimiz gün ortaya çıkmış, Nokia XR20’nin halefi olacağı düşünülerek XR30 olarak adlandırılacağı söylenmişti. Şimdi de telefonun tüm teknik özelliklerini ortaya çıkaran kaynak, Nokia XR21 olarak çıkacağını söylüyor. İşte Nokia XR21 5G telefonun beklenen özellikleri:

    6.49 inç 120Hz ekran, Snapdragon 695 işlemci

    Rapora göre, Nokia XR21 5G, 6.49 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz IPS LCD ekrana sahip olacak. Ekran, Gorilla Glass Victus ile korunacak. Önde 16MP kamera, arkada f/1.79 diyafram aralığına sahip 64MP OmniVision kamera ve 8x’e kadar dijital yakınlaştırma sunan 8MP kamera, telefonun kamera kurulumunu oluşturacak. Telefonun kamerası 1080p video kaydı yapabilecek. Qualcomm’un Snapdragon 695 işlemcisini taşıyacak telefon, 6GB RAM 128GB depolama alanı ile gelecek. Telefon, USB-C portu üzerinden 33w hızlı şarjı destekleyen 4800 mAh bataryadan güç alacak.

    Nokia XR21 beklenen fiyatı

    HMD Global, telefona 2026 Mayıs ayına kadar işletim sistemi güncellemesi, 2027’ye kadar güvenlik güncellemesi vermeyi planlıyor. Nokia XR21’in fiyatının 500 dolar civarında olması bekleniyor. Telefonun çıkış tarihine ilişkin henüz bir bilgi yok.

    Nokia XR21 beklenen özellikleri

    • Ekran: 6.49 inç, 2400×1080 piksel, 120Hz, IPS LCD
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695
    • Bellek: 6 GB RAM
    • Depolama: 128GB
    • Ön kamera: 16MP, f/2.45
    • Arka kamera: 64MP Omnivision, 8MP zoom optic
    • Batarya: 4800 mAh, 33w hızlı şarj
    • Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.1, NFC, WiFi 6, 3.5mm jack
    • SIM: Çift NanoSIM yuvası ve eSIM desteği
    • İşletim sistemi: Android 12
    • Ağırlık: 235 g
    • Renk: Yeşil, Siyah
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