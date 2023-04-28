Nokia'nın sağlam telefonunun özellikleri sızdırıldı: 2027'ye kadar güncelleme alacak

- 6.49 inç 120Hz ekran, Snapdragon 695 işlemci
- Nokia XR21 beklenen fiyatı
- Nokia XR21 beklenen özellikleri
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6.49 inç 120Hz ekran, Snapdragon 695 işlemci
Rapora göre, Nokia XR21 5G, 6.49 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz IPS LCD ekrana sahip olacak. Ekran, Gorilla Glass Victus ile korunacak. Önde 16MP kamera, arkada f/1.79 diyafram aralığına sahip 64MP OmniVision kamera ve 8x’e kadar dijital yakınlaştırma sunan 8MP kamera, telefonun kamera kurulumunu oluşturacak. Telefonun kamerası 1080p video kaydı yapabilecek. Qualcomm’un Snapdragon 695 işlemcisini taşıyacak telefon, 6GB RAM 128GB depolama alanı ile gelecek. Telefon, USB-C portu üzerinden 33w hızlı şarjı destekleyen 4800 mAh bataryadan güç alacak.
Nokia XR21 beklenen fiyatı
HMD Global, telefona 2026 Mayıs ayına kadar işletim sistemi güncellemesi, 2027’ye kadar güvenlik güncellemesi vermeyi planlıyor. Nokia XR21’in fiyatının 500 dolar civarında olması bekleniyor. Telefonun çıkış tarihine ilişkin henüz bir bilgi yok.
Nokia XR21 beklenen özellikleri
- Ekran: 6.49 inç, 2400×1080 piksel, 120Hz, IPS LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695
- Bellek: 6 GB RAM
- Depolama: 128GB
- Ön kamera: 16MP, f/2.45
- Arka kamera: 64MP Omnivision, 8MP zoom optic
- Batarya: 4800 mAh, 33w hızlı şarj
- Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.1, NFC, WiFi 6, 3.5mm jack
- SIM: Çift NanoSIM yuvası ve eSIM desteği
- İşletim sistemi: Android 12
- Ağırlık: 235 g
- Renk: Yeşil, Siyah
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