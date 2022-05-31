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    Nokia uygun fiyatlı akıllı telefon, tablet ve kulaklık geliştiriyor

    Android'i benimseyerek telefon pazarına dönen Nokia, amiral gemi yarışında başarılı olamadı. Ancak firma, uygun fiyatlı cihazları ile beğeni topladı. Nokia, yeni akıllı telefonlar ve tablet tanıtacak.
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    Nokia yeni cihazlarını tanıtmaya hazırlanıyor
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    Akıllı telefon devrimi öncesi en başarılı telefon üreticisi olan Nokia, Windows Phone ile devam ettiği yarışta kaybetmişti. Uzun bir süre akıllı telefon pazarından çekilen firma, geçtiğimiz yıllarda Android ile pazara geri döndü. Firma, amiral gemi yarışında beklediğini alamasa da uygun fiyatlı telefon pazarında iyi bir başarı yakalayabildi. Bu doğrultuda Nokia, yeni cihazlarını tanıtmaya hazırlanıyor.

    Nokia yeni telefonlarını ve tabletini Haziran’da tanıtabilir

    Mayıs ayında başvurduğu FCC sertifikaları Nokia’nın üzerinde çalıştığı cihazları gözler önüne seriyor. Nokia’nın G21 ve G11 Plus dışında bir de tablet üzerinde çalıştığı görülüyor. Penguin kod adı ile anılan Nokia T10 tableti, T20 tabletinin bütçe dostu alternatifi olması bekleniyor. Nokia’nın tablet ve akıllı telefon dışında ise birkaç kablosuz kulaklık üzerinde çalıştığı da görülüyor.

    Nokia yeni cihazlarını tanıtmaya hazırlanıyor
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    Nokia’nın üzerinde çalıştığı cihazlar hakkında detaylı bilgiler bulunmasa da birçoğunun 24 Haziran’da yapılacak bir etkinlikte duyurulması bekleniyor. Akıllı telefon, tablet ve kulaklık dışında Nokia, TA-1469 isimli normal bir telefon üzerinde çalışıyor.

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