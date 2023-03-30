Kullanıcılar üç ayda mobil oyun ve uygulamalara 33 milyar dolar harcadı

Toplam uygulama mağazası harcamalarının %65'ini iOS kullanıcıları yaptı. Raporda yer alan veriler 2022'nin aynı dönemine kıyasla %4 daha fazla para harcadıklarını gösteriyor. Android cihaz sahiplerinin harcamaları ise bir önceki yıla göre %6 oranında arttı.
Harcamalarda TikTok birinci
Mobil uygulamalara en çok harcama yapan ülkeler ABD, Japonya ve Güney Kore olarak sıralanıyor. Bu yılın birinci çeyreğinde App Store 21.7 milyar dolar, Google Play ise yaklaşık 12.2 milyar dolar hasılat elde etti. Tüketici harcamalarındaki artışa paralel olarak indirme sayıları da yükseldi.
Kullanıcıların en fazla harcama yaptıkları uygulama listesinde büyük bir değişiklik yok. İlk sırada TikTok ikinci sırada ise YouTube yer alıyor. Bununla birlikte Facebook, SnapChat, WhatsApp, Netflix gibi uygulamalarının hakimiyetinde olan en iyi uygulamalar listelerinde hiçbir zaman fazla hareket olmadığını belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı