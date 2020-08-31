Nolan'ın yeni filmi Tenet gişelere hızlı girdi: Beklenmedik başarı

Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet, aylar süren meraklı bir bekleyişin ardından nihayet bu hafta vizyona girdi. Türkiye de dahil olmak üzere 40 farklı pazarda yayınlanan film, COVID-19 salgınına rağmen gişelere çok hızlı bir giriş yaptı. Tenet ilk hafta sonunda dünya genelinde 53 milyon dolarlık önemli bir hasılat elde etti.

Tenet'ın gişe rakamlarına filmin anavatanı olan ABD dahil değil. COVID-19 nedeniyle ABD'de çoğu büyük eyalette hala sinemalar tam anlamıyla açılmadı. Tenet'ın dünyanın en büyük sinema pazarı ABD olmadan, sadece 40 ülkede ve pandemi ortasında 53 milyon dolarlık açılışa imza atması gerçekten de önemli bir başarı.

İlginizi Çekebilir

Nolan'ın yeni filmi Tenet'ın eleştirileri yayınlandı: "Eh işte."

Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Warner Bros Pictures Group başkanı Toby Emmerich,"İnanılmaz bir açılışla gişelere giriş yaptık, bundan daha mutlu olamayız. Christopher Nolan her zaman olduğu gibi yine, büyük ekranda izlenmesi gereken müthiş bir sinema olayına imza attı." ifadelerini kullandı.

Tenet'ın önümüzdeki haftalarda da önemli gişe rakamları elde etmesi bekleniyor. Çin ve Rusya gibi iki önemli markette film haftaya gösterime girecek. Ayrıca ABD'de de birçok eyalette ilk kez yayınlanacak. Warner Bros önümüzdeki hafta sonundan da yine büyük bir başarı bekliyor.

Tenet'ın başarısı diğer stüdyolara örnek olacak

Warner Bros'un Tenet'ı bu hafta yayınlaması aslında çok da iyi bir karar olarak görülmüyordu. 200 milyon dolarlık dev bir bütçeyle hazırlanan böylesine büyük bir filmin pandemi ortasında sinemalara getirilmesi gerçekten de önemli bir risk. Ancak bu haftaki rakamlardan da anlaşılacağı üzere Warner Bros'un aldığı bu riske değmiş diyebiliriz. Yaklaşık altı aydır neredeyse ölü durumda bulunan sinema sektörü şimdi Tenet ile tekrar hayat buluyor.

Tenet'ın gişe başarısı elbette Disney, Paramount, Sony gibi diğer yayıncılara da önemli bir örnek olacak. Sinema devleri, Tenet'ın gişe rakamlarını neredeyse Warner Bros kadar merakla bekliyordu. Sinemaseverlerin beyaz perdeye olan bu ilgisini gören şirketler şimdi büyük filmlerini birer birer yayınlamak için sıraya girecek.

Önümüzdeki iki aylık süreçte Wonder Woman 1984 hariç vizyona girmesi beklenen büyük bir film bulunmuyor. Yani Tenet uzun bir süre vizyonun tek büyük filmi olarak kalacak. Dolayısıyla Tenet'ın uzun bir süre sinemaları domine edeceğini söyleyebiliriz. Tenet gişede büyük bir başarıya doğru gidiyor gibi.

https://deadline.com/2020/08/tenet-christopher-nolan-the-eight-hundred-imax-china-international-box-office-1203024679/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.